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В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео
В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео
Инцидент произошел на станции "Буюк ипак йули". Ситуацию прокомментировали в компании "Ташкентский метрополитен". 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T19:35+0500
2021-09-28T19:41+0500
происшествия
ташкент
чп
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столичной подземке поезд не открыл двери для пассажиров, когда прибыл на станцию "Буюк ипак йули" Чиланзарской линии метро. Среди пользователей соцсетей моментально распространилось видео о том, что у состава сломались двери. Инцидент прокомментировали корреспонденту Sputnik в компании "Ташкентский метрополитен". По данным организации, состав уехал без пассажиров, так как направлялся со станции "Буюк ипак йули" в депо "Алмазар" для проведения запланированных маневровых работ согласно утвержденному расписанию. В компании попросим пассажиров не распространять недостоверную информацию.
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ташкент, чп, ташкентский метрополитен

В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео

19:35 28.09.2021 (обновлено: 19:41 28.09.2021)
480
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"Вагон метро Ташкента
Вагон метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"
Инцидент произошел на станции "Буюк ипак йули". Ситуацию прокомментировали в компании "Ташкентский метрополитен".
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столичной подземке поезд не открыл двери для пассажиров, когда прибыл на станцию "Буюк ипак йули" Чиланзарской линии метро. Среди пользователей соцсетей моментально распространилось видео о том, что у состава сломались двери. Инцидент прокомментировали корреспонденту Sputnik в компании "Ташкентский метрополитен".
По данным организации, состав уехал без пассажиров, так как направлялся со станции "Буюк ипак йули" в депо "Алмазар" для проведения запланированных маневровых работ согласно утвержденному расписанию.
В компании попросим пассажиров не распространять недостоверную информацию.
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