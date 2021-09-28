https://uz.sputniknews.ru/20210928/v-tashkente-taksista-massajista-prigovorili-k-pyati-sutkam-aresta-za-domogatelstva-20672910.html

В Ташкенте таксиста-массажиста приговорили к пяти суткам ареста за домогательства

В Ташкенте таксиста-массажиста приговорили к пяти суткам ареста за домогательства

Суд над правонарушителем состоялся 22 сентября. Агрегатор "Яндекс.Такси" заблокировал аккаунт водителя на три года. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T10:18+0500

2021-09-28T10:18+0500

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общество

таксист

приговор

яндекс такси

женщины

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столице вынесен приговор водителю "Яндекс.Такси", предлагавшему сделать массаж пассажиркам, передает Telegram-канал Nemolchi.uz.Суд над правонарушителем состоялся 22 сентября. Мужчину признали виновным и приговорили к пяти суткам административного ареста. Кроме того, агрегатор "Яндекс.Такси" заблокировал его аккаунт на три года.Ранее в независимый проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz обратились три жительницы Ташкента с жалобами на водителя, работающего в "Яндекс.Такси". Они рассказали, что таксист предлагал им во время поездок услуги массажиста интимного характера.Одна из потерпевших сообщила, что мужчина представился массажистом-невропатологом и предлагал ей сделать любой массаж за 50 тысяч сумов. В ответ на отказ от услуги из-за отсутствия лишних денег, мужчина сказал девушке, что сделает массаж бесплатно, а затем начал приставать к ней.

https://uz.sputniknews.ru/20210307/Pristaval-k-10-letnemu-malchiku-v-Tashkente-razyskivayut-taksista-pedofila-16145540.html

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таксист, приговор, яндекс такси, женщины