https://uz.sputniknews.ru/20210929/20690570.html

Брить или не брить: в Афганистане запретили барбершопы — фото

Брить или не брить: в Афганистане запретили барбершопы — фото

В Афганистане талибы* запретили мужчинам стричь бороды и посещать барбершопы. Все это, по мнению боевиков, нарушает нормы шариата. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T11:58+0500

2021-09-29T11:58+0500

2021-09-29T12:01+0500

фото

мультимедиа

афганистан

радикальное движение "талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1c/20676326_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_b9a2c75c7e48459b886b36e1b76795a0.jpg

Известно, что в Кабуле, Герате и ряде других городов парикмахеров уже навестили шариатские патрули — работникам индустрии проводят инструктажи о запрете оказания услуг сбривания или подстригания бороды.Между тем клиенты и сами теперь не стремятся заказывать у барберов эти услуги, чтобы избежать преследования талибов.Однако так было не всегда. Предлагаем посмотреть подборку архивных кадров из Афганистана, чтобы вспомнить, как было раньше!* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, мультимедиа , афганистан, радикальное движение "талибан"