Брить или не брить: в Афганистане запретили барбершопы — фото

Известно, что в Кабуле, Герате и ряде других городов парикмахеров уже навестили шариатские патрули — работникам индустрии проводят инструктажи о запрете оказания услуг сбривания или подстригания бороды.Между тем клиенты и сами теперь не стремятся заказывать у барберов эти услуги, чтобы избежать преследования талибов.Однако так было не всегда. Предлагаем посмотреть подборку архивных кадров из Афганистана, чтобы вспомнить, как было раньше!* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
В Афганистане талибы* запретили мужчинам стричь бороды и посещать барбершопы. Все это, по мнению боевиков, нарушает нормы шариата.
Известно, что в Кабуле, Герате и ряде других городов парикмахеров уже навестили шариатские патрули — работникам индустрии проводят инструктажи о запрете оказания услуг сбривания или подстригания бороды.
Между тем клиенты и сами теперь не стремятся заказывать у барберов эти услуги, чтобы избежать преследования талибов.
Однако так было не всегда. Предлагаем посмотреть подборку архивных кадров из Афганистана, чтобы вспомнить, как было раньше!
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран