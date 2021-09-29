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Брить или не брить: в Афганистане запретили барбершопы — фото
Брить или не брить: в Афганистане запретили барбершопы — фото
В Афганистане талибы* запретили мужчинам стричь бороды и посещать барбершопы. Все это, по мнению боевиков, нарушает нормы шариата. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
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Известно, что в Кабуле, Герате и ряде других городов парикмахеров уже навестили шариатские патрули — работникам индустрии проводят инструктажи о запрете оказания услуг сбривания или подстригания бороды.Между тем клиенты и сами теперь не стремятся заказывать у барберов эти услуги, чтобы избежать преследования талибов.Однако так было не всегда. Предлагаем посмотреть подборку архивных кадров из Афганистана, чтобы вспомнить, как было раньше!* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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фото, мультимедиа , афганистан, радикальное движение "талибан"

Брить или не брить: в Афганистане запретили барбершопы — фото

11:58 29.09.2021 (обновлено: 12:01 29.09.2021)
132
В Афганистане талибы* запретили мужчинам стричь бороды и посещать барбершопы. Все это, по мнению боевиков, нарушает нормы шариата.
Известно, что в Кабуле, Герате и ряде других городов парикмахеров уже навестили шариатские патрули — работникам индустрии проводят инструктажи о запрете оказания услуг сбривания или подстригания бороды.
Между тем клиенты и сами теперь не стремятся заказывать у барберов эти услуги, чтобы избежать преследования талибов.
Однако так было не всегда. Предлагаем посмотреть подборку архивных кадров из Афганистана, чтобы вспомнить, как было раньше!
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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Уличный парикмахер бреет жителя Кабула, 1970 год.

Уличный парикмахер бреет жителя Кабула, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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Уличный парикмахер бреет жителя Кабула, 1970 год.

© AFP / Philippe Lopez

В парикмахерской на стене висят фотографии, на которых изображены разные стили стрижки без бороды, Кабул, 2002 год.

В парикмахерской на стене висят фотографии, на которых изображены разные стили стрижки без бороды, Кабул, 2002 год. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP / Philippe Lopez

В парикмахерской на стене висят фотографии, на которых изображены разные стили стрижки без бороды, Кабул, 2002 год.

© AFP / Hoang Dinh Nam

Уличный парикмахер за работой в Кабуле, 2002 год.

Уличный парикмахер за работой в Кабуле, 2002 год. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Hoang Dinh Nam

Уличный парикмахер за работой в Кабуле, 2002 год.

© AP Photo / Rahmat Gul

Уличный парикмахер бреет клиента в Джелалабаде, 2006 год.

Уличный парикмахер бреет клиента в Джелалабаде, 2006 год. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Rahmat Gul

Уличный парикмахер бреет клиента в Джелалабаде, 2006 год.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Афганский уличный парикмахер в Кабуле, 2007 год.

Афганский уличный парикмахер в Кабуле, 2007 год. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Афганский уличный парикмахер в Кабуле, 2007 год.

© AP Photo / Altaf Qadri

Придорожный парикмахер стрижет себе бороду, ожидая клиентов, Кабул, 2010 год.

Придорожный парикмахер стрижет себе бороду, ожидая клиентов, Кабул, 2010 год. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AP Photo / Altaf Qadri

Придорожный парикмахер стрижет себе бороду, ожидая клиентов, Кабул, 2010 год.

© AFP / Shah Marai

Афганский цирюльник, Кабул, 2010 год.

Афганский цирюльник, Кабул, 2010 год. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP / Shah Marai

Афганский цирюльник, Кабул, 2010 год.

© AFP / Shah Marai

Деревенский цирюльник стрижет мужчине бороду в афганской провинции Газни, 2011 год.

Деревенский цирюльник стрижет мужчине бороду в афганской провинции Газни, 2011 год. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP / Shah Marai

Деревенский цирюльник стрижет мужчине бороду в афганской провинции Газни, 2011 год.

© AP Photo / Musadeq Sadeq

Уличный парикмахер бреет клиента во время снегопада в Кабуле, 2012 год.

Уличный парикмахер бреет клиента во время снегопада в Кабуле, 2012 год. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AP Photo / Musadeq Sadeq

Уличный парикмахер бреет клиента во время снегопада в Кабуле, 2012 год.

© AP Photo / Musadeq Sadeq

Работа уличного парикмахера в Кабуле, 2012 год.

Работа уличного парикмахера в Кабуле, 2012 год. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Musadeq Sadeq

Работа уличного парикмахера в Кабуле, 2012 год.

© AFP / Aref Karimi

Афганские мужчины во время стрижки в Герате, 2012 год.

Афганские мужчины во время стрижки в Герате, 2012 год. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP / Aref Karimi

Афганские мужчины во время стрижки в Герате, 2012 год.

© AP Photo / Anja Niedringhaus

Мальчик заглядывает в парикмахерскую, где мужчине подстригают бороду, Кабул, 2013 год.

Мальчик заглядывает в парикмахерскую, где мужчине подстригают бороду, Кабул, 2013 год. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Anja Niedringhaus

Мальчик заглядывает в парикмахерскую, где мужчине подстригают бороду, Кабул, 2013 год.

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