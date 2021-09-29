https://uz.sputniknews.ru/20210929/djasurbek-yaxshiboev-zabil-istoricheskiy-gol-real-madridu--video-20688078.html

Джасурбек Яхшибоев забил исторический гол "Реал Мадриду" — видео

Джасурбек Яхшибоев забил исторический гол "Реал Мадриду" — видео

Форвард из Узбекистана стал автором первого гола с передачи Кристиано. Второй гол на 89-й минуте забил Себастьян Тилль. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T10:08+0500

2021-09-29T10:08+0500

2021-09-29T10:38+0500

спорт

узбекистанец

футбол

джасурбек яхшибоев

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанский нападающий Джасурбек Яхшибоев на 25-й минуте отправил головой мяч в ворота мадридского Реала, сообщает пресс-служба ФК "Шериф". Отмечается, что Якшибоев стал автором первого гола с передачи Кристиано. Второй гол на 89-й минуте забил Себастьян Тилль. За "Реал Мадрид" забил пенальти французский футболист Карим Бензема. Штрафной удар в ворота команды из Тирасполя был назначен бельгийским судьей Лоуренсом Виссером за фол против Винисиуса Жуниора. Таким образом, во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов знаменитый испанский клуб проиграл "Шерифу" со счетом 1:2.Впервые в истории молдавский футбольный клуб "Шериф" пробился в Лигу чемпионов и во втором туре группы D обыграл "Реал Мадрид". Встреча состоялась на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу".Форвард сборной Узбекистана Джасурбек Яхшибоев стал игроком ФК "Шериф" в августе 2021 года. Ранее он играл за белорусский ФК "Шахтер", куда перешел из ташкентского "Пахтакора" в июле 2020-го.

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узбекистанец, футбол, джасурбек яхшибоев