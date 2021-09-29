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Джасурбек Яхшибоев забил исторический гол "Реал Мадриду" — видео
Джасурбек Яхшибоев забил исторический гол "Реал Мадриду" — видео
Форвард из Узбекистана стал автором первого гола с передачи Кристиано. Второй гол на 89-й минуте забил Себастьян Тилль. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T10:08+0500
2021-09-29T10:38+0500
спорт
узбекистанец
футбол
джасурбек яхшибоев
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанский нападающий Джасурбек Яхшибоев на 25-й минуте отправил головой мяч в ворота мадридского Реала, сообщает пресс-служба ФК "Шериф". Отмечается, что Якшибоев стал автором первого гола с передачи Кристиано. Второй гол на 89-й минуте забил Себастьян Тилль. За "Реал Мадрид" забил пенальти французский футболист Карим Бензема. Штрафной удар в ворота команды из Тирасполя был назначен бельгийским судьей Лоуренсом Виссером за фол против Винисиуса Жуниора. Таким образом, во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов знаменитый испанский клуб проиграл "Шерифу" со счетом 1:2.Впервые в истории молдавский футбольный клуб "Шериф" пробился в Лигу чемпионов и во втором туре группы D обыграл "Реал Мадрид". Встреча состоялась на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу".Форвард сборной Узбекистана Джасурбек Яхшибоев стал игроком ФК "Шериф" в августе 2021 года. Ранее он играл за белорусский ФК "Шахтер", куда перешел из ташкентского "Пахтакора" в июле 2020-го.
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узбекистанец, футбол, джасурбек яхшибоев

Джасурбек Яхшибоев забил исторический гол "Реал Мадриду" — видео

10:08 29.09.2021 (обновлено: 10:38 29.09.2021)
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© AP Photo / Jose BretonДжасурбек Яхшибоев во время матча между ФК "Шериф" и ФК "Мадрид Реал"
Джасурбек Яхшибоев во время матча между ФК Шериф и ФК Мадрид Реал - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Jose Breton
Форвард из Узбекистана стал автором первого гола с передачи Кристиано. Второй гол на 89-й минуте забил Себастьян Тилль.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанский нападающий Джасурбек Яхшибоев на 25-й минуте отправил головой мяч в ворота мадридского Реала, сообщает пресс-служба ФК "Шериф".
Отмечается, что Якшибоев стал автором первого гола с передачи Кристиано. Второй гол на 89-й минуте забил Себастьян Тилль. За "Реал Мадрид" забил пенальти французский футболист Карим Бензема. Штрафной удар в ворота команды из Тирасполя был назначен бельгийским судьей Лоуренсом Виссером за фол против Винисиуса Жуниора.
Таким образом, во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов знаменитый испанский клуб проиграл "Шерифу" со счетом 1:2.
Впервые в истории молдавский футбольный клуб "Шериф" пробился в Лигу чемпионов и во втором туре группы D обыграл "Реал Мадрид". Встреча состоялась на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Форвард сборной Узбекистана Джасурбек Яхшибоев стал игроком ФК "Шериф" в августе 2021 года. Ранее он играл за белорусский ФК "Шахтер", куда перешел из ташкентского "Пахтакора" в июле 2020-го.
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