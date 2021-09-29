https://uz.sputniknews.ru/20210929/kak-budut-peredavatsya-gosfunktsii-chastnikam-20694678.html

Как будут передаваться госфункции частникам

Как будут передаваться госфункции частникам

Ранее были определены сферы, куда уже в ближайшее время начнут привлекать бизнес. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T13:46+0500

2021-09-29T13:46+0500

2021-09-29T13:46+0500

общество

узбекистан

государство

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Правительство утвердило положение о порядке передачи государственных функций частному сектору, а также оценки и контроля их выполнения.Для этого будут изучаться, с одной стороны, предложения субъектов частного сектора, с другой — результаты анализа эффективности госфункций.Ежегодно Минэкономразвития до 15 февраля поручено совместно с профильными ведомствами проводить полную инвентаризацию неэффективных и исключительных функций в госуправлении. Затем до 20 марта совместно с Минюстом анализируется возможность передачи госфункций частному сектору и к 20 мая формируется их окончательный список.В середине года власти проведут их общественное обсуждение, а до 1 октября разработают проект нормативно-правового документа о передаче государственных функций в частный сектор, утвержденный правительством.В Узбекистане трансфер госфункций начался со следующих направлений:

https://uz.sputniknews.ru/20201214/Preimuschestva-i-riski-peredachi-funktsiy-gosudarstva-chastnomu-sektoru-15599098.html

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