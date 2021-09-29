https://uz.sputniknews.ru/20210929/kak-budut-peredavatsya-gosfunktsii-chastnikam-20694678.html
Как будут передаваться госфункции частникам
Как будут передаваться госфункции частникам
Ранее были определены сферы, куда уже в ближайшее время начнут привлекать бизнес. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T13:46+0500
2021-09-29T13:46+0500
2021-09-29T13:46+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Правительство утвердило положение о порядке передачи государственных функций частному сектору, а также оценки и контроля их выполнения.Для этого будут изучаться, с одной стороны, предложения субъектов частного сектора, с другой — результаты анализа эффективности госфункций.Ежегодно Минэкономразвития до 15 февраля поручено совместно с профильными ведомствами проводить полную инвентаризацию неэффективных и исключительных функций в госуправлении. Затем до 20 марта совместно с Минюстом анализируется возможность передачи госфункций частному сектору и к 20 мая формируется их окончательный список.В середине года власти проведут их общественное обсуждение, а до 1 октября разработают проект нормативно-правового документа о передаче государственных функций в частный сектор, утвержденный правительством.В Узбекистане трансфер госфункций начался со следующих направлений:
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узбекистан, государство
Как будут передаваться госфункции частникам
Ранее были определены сферы, куда уже в ближайшее время начнут привлекать бизнес.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Правительство утвердило
положение о порядке передачи государственных функций частному сектору, а также оценки и контроля их выполнения.
Для этого будут изучаться, с одной стороны, предложения субъектов частного сектора, с другой — результаты анализа эффективности госфункций.
Ежегодно Минэкономразвития до 15 февраля поручено совместно с профильными ведомствами проводить полную инвентаризацию неэффективных и исключительных функций в госуправлении.
Затем до 20 марта совместно с Минюстом анализируется возможность передачи госфункций частному сектору и к 20 мая формируется их окончательный список.
В середине года власти проведут их общественное обсуждение, а до 1 октября разработают проект нормативно-правового документа о передаче государственных функций в частный сектор, утвержденный правительством.
В Узбекистане трансфер госфункций начался со следующих направлений:
кадастровые работы (кадастровые инженеры по недвижимости);
транспорт и дорожное движение (установка на автодорогах средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД);
водительские права (экзамены на получение водительского удостоверения);
госуслуги (агенты по оказанию отдельных видов госуслуг);
аутсорсинг (передача функций по поддержанию внутренней административно-хозяйственной деятельности).