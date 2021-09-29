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Каким выдастся начало октября: прогноз Узгидромета
Каким выдастся начало октября: прогноз Узгидромета
В ближайшие дни республику накроют сильные дожди. Они затронут, преимущественно, Ферганскую долину, а также предгорные и горные районы страны. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T15:08+0500
2021-09-29T15:12+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.В Узгидромете предупредили: начало октября выдастся прохладным из-за влажной воздушной массы, которая придет из Московской области.Также ожидаются сильные дожди. В субботу и воскресенье они пройдут преимущественно по областям Ферганской долины, а также в предгорных и горных районах. В высокогорьях ожидаются осадки со снегом.Кроме того, синоптики предупредили об усилении ветра по всему Узбекистану до 17-22 метров в секунду.
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узбекистан, прогноз, узгидромет, прогноз погоды

Каким выдастся начало октября: прогноз Узгидромета

15:08 29.09.2021 (обновлено: 15:12 29.09.2021)
257
© Sputnik / Владимир ПесняКотенок
Котенок - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Владимир Песня
В ближайшие дни республику накроют сильные дожди. Они затронут, преимущественно, Ферганскую долину, а также предгорные и горные районы страны.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.
В Узгидромете предупредили: начало октября выдастся прохладным из-за влажной воздушной массы, которая придет из Московской области.
С пятницы по воскресенье столбики термометров опустятся до 12-17 градусов. В северных районах страны будет еще холоднее — 10-15 градусов.
Также ожидаются сильные дожди. В субботу и воскресенье они пройдут преимущественно по областям Ферганской долины, а также в предгорных и горных районах. В высокогорьях ожидаются осадки со снегом.
Кроме того, синоптики предупредили об усилении ветра по всему Узбекистану до 17-22 метров в секунду.
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