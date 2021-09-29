https://uz.sputniknews.ru/20210929/kakim-vydastsya-nachalo-oktyabrya-prognoz-uzgidrometa-20695863.html

Каким выдастся начало октября: прогноз Узгидромета

Каким выдастся начало октября: прогноз Узгидромета

В ближайшие дни республику накроют сильные дожди. Они затронут, преимущественно, Ферганскую долину, а также предгорные и горные районы страны. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T15:08+0500

2021-09-29T15:08+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.В Узгидромете предупредили: начало октября выдастся прохладным из-за влажной воздушной массы, которая придет из Московской области.Также ожидаются сильные дожди. В субботу и воскресенье они пройдут преимущественно по областям Ферганской долины, а также в предгорных и горных районах. В высокогорьях ожидаются осадки со снегом.Кроме того, синоптики предупредили об усилении ветра по всему Узбекистану до 17-22 метров в секунду.

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