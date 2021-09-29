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Япония прекратит производство "вредных" авто в Узбекистане
Япония прекратит производство "вредных" авто в Узбекистане
Теперь японское предприятие планирует производить более экологичные и комфортабельные модели поколения 700P. Они имеют усовершенствованную тормозную систему... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T18:16+0500
2021-09-29T19:06+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Компания ISUZU прекратила выпуск автомобилей поколения 729 по всему миру, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе "СамАвто". Отмечается, что японское предприятие теперь планирует производить более экологичные и комфортабельные модели поколения 700P. Новые автомобили имеют усовершенствованную тормозную систему, улучшенную эргономику и дизайн. К тому же они оснащены кондиционером, электронным обогревом боковых зеркал и центральным замком.По информации Самаркандского автомобильного завода, в их производимой линейке уже имеется продукция нового поколения, но изменения коснутся не всех моделей."Решение компании ISUZU о глобальном переходе на поколение 700P затронет модели ISUZUNPR 66PB, ISUZU NQR 71PL, ISUZU FVR 33P, ISUZU FVR 33G. Сейчас к покупке в Узбекистане доступны автомобили поколения, как 729, так и 700P", - заявили в "СамАвто".Для владельцев автомобилей поколения 729 запасные части будут доступны в течение следующих 10 лет, подчеркнули на предприятии.
https://uz.sputniknews.ru/20170925/tashkent-avtobusi-transport-6385088.html
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япония, самавто, автобусы

Япония прекратит производство "вредных" авто в Узбекистане

18:16 29.09.2021 (обновлено: 19:06 29.09.2021)
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© Пресс-служба "СамАвто"ISUZU прекращает производство автомобилей поколения 729 по всему миру
ISUZU прекращает производство автомобилей поколения 729 по всему миру - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Пресс-служба "СамАвто"
Теперь японское предприятие планирует производить более экологичные и комфортабельные модели поколения 700P. Они имеют усовершенствованную тормозную систему, улучшенную эргономику и дизайн.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Компания ISUZU прекратила выпуск автомобилей поколения 729 по всему миру, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе "СамАвто".
Отмечается, что японское предприятие теперь планирует производить более экологичные и комфортабельные модели поколения 700P. Новые автомобили имеют усовершенствованную тормозную систему, улучшенную эргономику и дизайн. К тому же они оснащены кондиционером, электронным обогревом боковых зеркал и центральным замком.
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По информации Самаркандского автомобильного завода, в их производимой линейке уже имеется продукция нового поколения, но изменения коснутся не всех моделей.
"Решение компании ISUZU о глобальном переходе на поколение 700P затронет модели ISUZUNPR 66PB, ISUZU NQR 71PL, ISUZU FVR 33P, ISUZU FVR 33G. Сейчас к покупке в Узбекистане доступны автомобили поколения, как 729, так и 700P", - заявили в "СамАвто".
Для владельцев автомобилей поколения 729 запасные части будут доступны в течение следующих 10 лет, подчеркнули на предприятии.
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