https://uz.sputniknews.ru/20210929/kompaniya-isuzu-prekratila-proizvodstvo-avtomobiley-pokoleniya-729-20700771.html

Япония прекратит производство "вредных" авто в Узбекистане

Япония прекратит производство "вредных" авто в Узбекистане

Теперь японское предприятие планирует производить более экологичные и комфортабельные модели поколения 700P. Они имеют усовершенствованную тормозную систему... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T18:16+0500

2021-09-29T18:16+0500

2021-09-29T19:06+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Компания ISUZU прекратила выпуск автомобилей поколения 729 по всему миру, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе "СамАвто". Отмечается, что японское предприятие теперь планирует производить более экологичные и комфортабельные модели поколения 700P. Новые автомобили имеют усовершенствованную тормозную систему, улучшенную эргономику и дизайн. К тому же они оснащены кондиционером, электронным обогревом боковых зеркал и центральным замком.По информации Самаркандского автомобильного завода, в их производимой линейке уже имеется продукция нового поколения, но изменения коснутся не всех моделей."Решение компании ISUZU о глобальном переходе на поколение 700P затронет модели ISUZUNPR 66PB, ISUZU NQR 71PL, ISUZU FVR 33P, ISUZU FVR 33G. Сейчас к покупке в Узбекистане доступны автомобили поколения, как 729, так и 700P", - заявили в "СамАвто".Для владельцев автомобилей поколения 729 запасные части будут доступны в течение следующих 10 лет, подчеркнули на предприятии.

https://uz.sputniknews.ru/20170925/tashkent-avtobusi-transport-6385088.html

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