https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-zaderjany-narkokurery-pytavshiesya-realizovat-pochti-18-kg-opiuma-20692613.html

В Узбекистане задержаны наркокурьеры, пытавшиеся реализовать почти 18 кг опиума

В Узбекистане задержаны наркокурьеры, пытавшиеся реализовать почти 18 кг опиума

Против правонарушителей возбуждены уголовные дела и принимаются меры по установлению их преступных связей. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T12:35+0500

2021-09-29T12:35+0500

2021-09-29T12:36+0500

общество

узбекистан

опиум

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/398/56/3985605_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_188e90288a9674bf95964faf5f55cd61.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане правоохранители изъяли 17 кг 855 гр опиума в ходе проведенных оперативных мероприятий, сообщается в сюжете телеканала "Узбекистан 24".Сотрудники управления СГБ по Сурхандарьинской области задержали гражданина Афганистана, незаконно перешедшего границу Узбекистана через реку Амударья. При досмотре у злоумышленника обнаружили и изъяли 9 кг 84 гр опиума. Кроме того, в Самаркандской области на пункте ДПС "Юкори Нукта" правоохранители осмотрели автомобиль KIA Bongо, в котором нашли и изъяли 5 кг 953 гр опия. Два пассажира задержаны. Подобная ситуация произошла и на пункте ДПС "Эркин". При въезде в столицу сотрудники СГБ остановили автомобиль Nexia 3, следовавший из Джизака. В ходе осмотра у пассажира, жителя Бахмальского района, было также обнаружено и изъято 2 кг 818 гр опиума. В данное время против правонарушителей возбуждены уголовные дела и принимаются меры по установлению их преступных связей.

https://uz.sputniknews.ru/20180312/Afganistanec-opii-kontrabanda-7697403.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, опиум, сгб