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В Узбекистане задержаны наркокурьеры, пытавшиеся реализовать почти 18 кг опиума
В Узбекистане задержаны наркокурьеры, пытавшиеся реализовать почти 18 кг опиума
Против правонарушителей возбуждены уголовные дела и принимаются меры по установлению их преступных связей. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T12:35+0500
2021-09-29T12:36+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане правоохранители изъяли 17 кг 855 гр опиума в ходе проведенных оперативных мероприятий, сообщается в сюжете телеканала "Узбекистан 24".Сотрудники управления СГБ по Сурхандарьинской области задержали гражданина Афганистана, незаконно перешедшего границу Узбекистана через реку Амударья. При досмотре у злоумышленника обнаружили и изъяли 9 кг 84 гр опиума. Кроме того, в Самаркандской области на пункте ДПС "Юкори Нукта" правоохранители осмотрели автомобиль KIA Bongо, в котором нашли и изъяли 5 кг 953 гр опия. Два пассажира задержаны. Подобная ситуация произошла и на пункте ДПС "Эркин". При въезде в столицу сотрудники СГБ остановили автомобиль Nexia 3, следовавший из Джизака. В ходе осмотра у пассажира, жителя Бахмальского района, было также обнаружено и изъято 2 кг 818 гр опиума. В данное время против правонарушителей возбуждены уголовные дела и принимаются меры по установлению их преступных связей.
https://uz.sputniknews.ru/20180312/Afganistanec-opii-kontrabanda-7697403.html
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узбекистан, опиум, сгб

В Узбекистане задержаны наркокурьеры, пытавшиеся реализовать почти 18 кг опиума

12:35 29.09.2021 (обновлено: 12:36 29.09.2021)
344
© Flickr / ResoluteSupportMediaОпиум в пакетах
Опиум в пакетах - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Flickr / ResoluteSupportMedia
Против правонарушителей возбуждены уголовные дела и принимаются меры по установлению их преступных связей.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане правоохранители изъяли 17 кг 855 гр опиума в ходе проведенных оперативных мероприятий, сообщается в сюжете телеканала "Узбекистан 24".
Сотрудники управления СГБ по Сурхандарьинской области задержали гражданина Афганистана, незаконно перешедшего границу Узбекистана через реку Амударья. При досмотре у злоумышленника обнаружили и изъяли 9 кг 84 гр опиума.
Опиум в пакетах - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2018
Афганистанец пытался продать в Узбекистане более 20 кг опиума
12 марта 2018, 18:53
654
Кроме того, в Самаркандской области на пункте ДПС "Юкори Нукта" правоохранители осмотрели автомобиль KIA Bongо, в котором нашли и изъяли 5 кг 953 гр опия. Два пассажира задержаны.

Подобная ситуация произошла и на пункте ДПС "Эркин". При въезде в столицу сотрудники СГБ остановили автомобиль Nexia 3, следовавший из Джизака. В ходе осмотра у пассажира, жителя Бахмальского района, было также обнаружено и изъято 2 кг 818 гр опиума.
В данное время против правонарушителей возбуждены уголовные дела и принимаются меры по установлению их преступных связей.
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