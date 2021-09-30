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Административные правонарушения начнут рассматривать старшие инспекторы по профилактике
Административные правонарушения начнут рассматривать старшие инспекторы по профилактике
Данная инициатива была рассмотрена и одобрена в рамках 19 пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T17:17+0500
2021-09-30T17:17+0500
общество
сенат республики узбекистан
закон
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Рассматривать административные правонарушения вместо судов начнут в Узбекистане старшие инспекторы по профилактике. Об этом стало известно на 19 пленарном заседании Сената, в рамках которого был одобрен закон "О внесении дополнений и изменений в Кодекс об административной ответственности".Отмечается, что принятие оперативно-действенных мер за совершение административных правонарушений поможет обеспечить раннюю профилактику неправомерного поведения, а также избавит от лишних хлопот и бумажной волокиты.Помимо этого, Кодекс будет дополнен новыми нормами об освобождении от ответственности участников административного дела в связи с примирением. Реализуется эта мера благодаря введению "Института примирения по административным правонарушениям".К тому же с помощью автоматизированных информационных систем ГТК планируется внедрить порядок учета отдельных административных правонарушений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Это поможет упростить процедуру рассмотрения дел о данных правонарушениях.
https://uz.sputniknews.ru/20200626/V-Tashkente-uprostyat-poryadok-vedeniya-del-po-administrativnym-pravonarusheniyam-14419210.html
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сенат республики узбекистан, закон, сенат олий мажлиса узбекистана

Административные правонарушения начнут рассматривать старшие инспекторы по профилактике

17:17 30.09.2021
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© Foto : jarmolukПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Foto : jarmoluk
Данная инициатива была рассмотрена и одобрена в рамках 19 пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Рассматривать административные правонарушения вместо судов начнут в Узбекистане старшие инспекторы по профилактике. Об этом стало известно на 19 пленарном заседании Сената, в рамках которого был одобрен закон "О внесении дополнений и изменений в Кодекс об административной ответственности".

Отмечается, что принятие оперативно-действенных мер за совершение административных правонарушений поможет обеспечить раннюю профилактику неправомерного поведения, а также избавит от лишних хлопот и бумажной волокиты.
Планшет и ручка. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2020
Общество
В Ташкенте упростят порядок ведения дел по административным правонарушениям
26 июня 2020, 13:00
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Помимо этого, Кодекс будет дополнен новыми нормами об освобождении от ответственности участников административного дела в связи с примирением. Реализуется эта мера благодаря введению "Института примирения по административным правонарушениям".

К тому же с помощью автоматизированных информационных систем ГТК планируется внедрить порядок учета отдельных административных правонарушений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Это поможет упростить процедуру рассмотрения дел о данных правонарушениях.
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