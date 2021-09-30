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Олимпийцы РФ и Узбекистана будут тренироваться перед ОИ вместе - НОК
Олимпийцы РФ и Узбекистана будут тренироваться перед ОИ вместе - НОК
Российские гости ознакомились, в частности, с проектом строительства Олимпийского городка для юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году, 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T15:14+0500
2021-09-30T15:14+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Руководитель российского олимпийского комитета Станислав Поздняков прибыл во главе с делегацией спортивных чиновников в Ташкент. Он намерен провести встречи со своими местными коллегами - председателем НОК Узбекистана Рустамом Шаабдурахмановым и генеральным секретарем Комитета Ойбеком Касымовым. В пресс-службе НОК республики рассказали о программе трехдневного визита делегации из РФ. В первую очередь стороны планируют обсудить практическую реализацию подписанного ранее меморандума о сотрудничестве в развитии олимпийского движения. Речь, в частности, об обмене опытом в спортивной медицине и науке, а также систематических совместных тренировках атлетов двух государств.Российские гости посетили здание НОК, где узнали многое об истории узбекского спорта, ознакомились проектом строительства Олимпийского городка для юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году, а также спортивными сооружениями.Напомним, для организации игр Ташкент-2025 на высоком уровне, соответствующим ведомствам было поручено тщательно изучить опыт Японии в подготовке и строительстве объектов к Олимпиаде-2020.
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спорт, национальный олимпийский комитет узбекистана, олимпийский комитет россии

Олимпийцы РФ и Узбекистана будут тренироваться перед ОИ вместе - НОК

15:14 30.09.2021
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© НОК УзбекистанаПрезидент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент
Президент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© НОК Узбекистана
Российские гости ознакомились, в частности, с проектом строительства Олимпийского городка для юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году,
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Руководитель российского олимпийского комитета Станислав Поздняков прибыл во главе с делегацией спортивных чиновников в Ташкент. Он намерен провести встречи со своими местными коллегами - председателем НОК Узбекистана Рустамом Шаабдурахмановым и генеральным секретарем Комитета Ойбеком Касымовым.
© НОК УзбекистанаПрезидент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент
Президент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Президент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент
© НОК Узбекистана
В пресс-службе НОК республики рассказали о программе трехдневного визита делегации из РФ. В первую очередь стороны планируют обсудить практическую реализацию подписанного ранее меморандума о сотрудничестве в развитии олимпийского движения. Речь, в частности, об обмене опытом в спортивной медицине и науке, а также систематических совместных тренировках атлетов двух государств.
© НОК УзбекистанаПрезидент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент
Президент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Президент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент
© НОК Узбекистана
Российские гости посетили здание НОК, где узнали многое об истории узбекского спорта, ознакомились проектом строительства Олимпийского городка для юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году, а также спортивными сооружениями.
© НОК УзбекистанаПрезидент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент
Президент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Президент Олимпийского комитета России прибыл в Ташкент
© НОК Узбекистана
Напомним, для организации игр Ташкент-2025 на высоком уровне, соответствующим ведомствам было поручено тщательно изучить опыт Японии в подготовке и строительстве объектов к Олимпиаде-2020.
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