https://uz.sputniknews.ru/20210930/olimpiytsy-rf-i-uzbekistana-budut-trenirovatsya-pered-oi-vmeste---nok---20716865.html

Олимпийцы РФ и Узбекистана будут тренироваться перед ОИ вместе - НОК

Олимпийцы РФ и Узбекистана будут тренироваться перед ОИ вместе - НОК

Российские гости ознакомились, в частности, с проектом строительства Олимпийского городка для юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году, 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T15:14+0500

2021-09-30T15:14+0500

2021-09-30T15:14+0500

общество

спорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

олимпийский комитет россии

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Руководитель российского олимпийского комитета Станислав Поздняков прибыл во главе с делегацией спортивных чиновников в Ташкент. Он намерен провести встречи со своими местными коллегами - председателем НОК Узбекистана Рустамом Шаабдурахмановым и генеральным секретарем Комитета Ойбеком Касымовым. В пресс-службе НОК республики рассказали о программе трехдневного визита делегации из РФ. В первую очередь стороны планируют обсудить практическую реализацию подписанного ранее меморандума о сотрудничестве в развитии олимпийского движения. Речь, в частности, об обмене опытом в спортивной медицине и науке, а также систематических совместных тренировках атлетов двух государств.Российские гости посетили здание НОК, где узнали многое об истории узбекского спорта, ознакомились проектом строительства Олимпийского городка для юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году, а также спортивными сооружениями.Напомним, для организации игр Ташкент-2025 на высоком уровне, соответствующим ведомствам было поручено тщательно изучить опыт Японии в подготовке и строительстве объектов к Олимпиаде-2020.

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спорт, национальный олимпийский комитет узбекистана, олимпийский комитет россии