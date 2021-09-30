Турция закрыла сделку по покупке госдоли узбекской Coca-Cola

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Турецкая Coca-Cola icecek (CCI) A.S приобрела 57,1% госактивов в совместном предприятии (СП) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd. Об этом сообщили в Минфине республики. О закрытии сделки объявлено в ходе Uzbekistan Economic Forum 2021, проходящего в Ташкенте 29-30 сентября.В августе агентство по управлению госактивами (АУГА) Узбекистана по итогам тендера объявило о продаже 57,1% госактивов в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd турецкой Coca-Cola icecek A.S. Сумма была фиксированная — 252,28 миллиона долларов.Известно, что оставшаяся доля в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan косвенно принадлежит американской The Coca-Cola Company.
"В счет оплаты покупной цены в размере 252,28 миллиона долларов, уплаченной АУГА, CCI стала обладателем 57,118% акций Coca-Cola Bottlers Uzbekistan. Приобретение официально завершено", — пояснили в Минфине.
О закрытии сделки объявлено в ходе Uzbekistan Economic Forum 2021, проходящего в Ташкенте 29-30 сентября.
В августе агентство по управлению госактивами (АУГА) Узбекистана по итогам тендера объявило о продаже 57,1% госактивов в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd турецкой Coca-Cola icecek A.S.
Сумма была фиксированная — 252,28 миллиона долларов.
Известно, что оставшаяся доля в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan косвенно принадлежит американской The Coca-Cola Company.
Для справки
В 1994-м узбекская ассоциация "Пищепром", Coca-Cola Export Corporation и ROZ Trading Ltd на паритетных началах создали СП Сoca-Cola Bottlers Uzbekistan.
Ранее "Узбекозиковкатхолдинг" сообщал, что Coca-Cola Company планирует инвестировать в развитие СП в Узбекистане 31 миллион долларов в 2020-2021 году.
Эти средства пойдут на модернизацию и расширение производственных мощностей заводов в Ташкенте, Намангане и Ургенче.