Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210930/turtsiya-zakryla-sdelku-po-pokupke-gosdoli-uzbekskoy-coca-cola-20704248.html
Турция закрыла сделку по покупке госдоли узбекской Coca-Cola
Турция закрыла сделку по покупке госдоли узбекской Coca-Cola
Известно, что финальная сумма сделки составила 252,28 миллиона долларов. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T09:00+0500
2021-09-30T09:00+0500
общество
узбекистан
бизнес
сделка
coca-cola
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20704220_0:704:2047:1855_1920x0_80_0_0_c4906dc20b60718490686b2dfd3f9596.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Турецкая Coca-Cola icecek (CCI) A.S приобрела 57,1% госактивов в совместном предприятии (СП) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd. Об этом сообщили в Минфине республики. О закрытии сделки объявлено в ходе Uzbekistan Economic Forum 2021, проходящего в Ташкенте 29-30 сентября.В августе агентство по управлению госактивами (АУГА) Узбекистана по итогам тендера объявило о продаже 57,1% госактивов в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd турецкой Coca-Cola icecek A.S. Сумма была фиксированная — 252,28 миллиона долларов.Известно, что оставшаяся доля в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan косвенно принадлежит американской The Coca-Cola Company.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20704220_0:512:2047:2047_1920x0_80_0_0_3c2ae501ee825ac4ab4f1d2cf396eec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, бизнес, сделка, coca-cola

Турция закрыла сделку по покупке госдоли узбекской Coca-Cola

09:00 30.09.2021
319
© Unsplash / Mae MuCoca-Cola
Coca-Cola - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Unsplash / Mae Mu
Известно, что финальная сумма сделки составила 252,28 миллиона долларов.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Турецкая Coca-Cola icecek (CCI) A.S приобрела 57,1% госактивов в совместном предприятии (СП) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd.
Об этом сообщили в Минфине республики.
"В счет оплаты покупной цены в размере 252,28 миллиона долларов, уплаченной АУГА, CCI стала обладателем 57,118% акций Coca-Cola Bottlers Uzbekistan. Приобретение официально завершено", — пояснили в Минфине.
О закрытии сделки объявлено в ходе Uzbekistan Economic Forum 2021, проходящего в Ташкенте 29-30 сентября.
В августе агентство по управлению госактивами (АУГА) Узбекистана по итогам тендера объявило о продаже 57,1% госактивов в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd турецкой Coca-Cola icecek A.S.
Сумма была фиксированная — 252,28 миллиона долларов.
Известно, что оставшаяся доля в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan косвенно принадлежит американской The Coca-Cola Company.
Coca-Cola - Sputnik Узбекистан
Для справки

В 1994-м узбекская ассоциация "Пищепром", Coca-Cola Export Corporation и ROZ Trading Ltd на паритетных началах создали СП Сoca-Cola Bottlers Uzbekistan.

Ранее "Узбекозиковкатхолдинг" сообщал, что Coca-Cola Company планирует инвестировать в развитие СП в Узбекистане 31 миллион долларов в 2020-2021 году.

Эти средства пойдут на модернизацию и расширение производственных мощностей заводов в Ташкенте, Намангане и Ургенче.

100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:29Узбекистан начал серийное производство китайской вакцины против COVID-19
09:59Школьники устроили массовую драку в Ташкенте — видео
09:55В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео
09:35Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"
09:35От барьеров к возможностям: как Россия и Узбекистан наращивают товарооборот
09:10"Мы наблюдаем, но не вмешиваемся": Лебедев о предстоящих выборах в Узбекистане
09:00Турция закрыла сделку по покупке госдоли узбекской Coca-Cola
08:30Россия выдала Узбекистану за три года около 500 разыскиваемых лиц
ВчераЭльдор Арипов: для эффективной интеграции – важно объединяться
ВчераМирзиёев назвал учителей опорой Третьего Ренессанса
ВчераПочему истребитель F-35 оказался одним из худших самолетов США
ВчераВ Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор
ВчераПрокурор РФ пригласил узбекистанцев учиться в Россию
ВчераМиссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в Узбекистане
ВчераЯпония прекратит производство "вредных" авто в Узбекистане
ВчераСкидку по контракту получат все привитые студенты
ВчераМежду Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда
ВчераДипмиссии готовятся к выборам: где голосовать узбекистанцам?
ВчераМинвуз утвердил размеры суперконтрактов
ВчераЗа неоказанную вовремя госуслугу предлагается возвращать деньги