Турция закрыла сделку по покупке госдоли узбекской Coca-Cola

Турция закрыла сделку по покупке госдоли узбекской Coca-Cola

30.09.2021

2021-09-30T09:00+0500

2021-09-30T09:00+0500

2021-09-30T09:00+0500

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Турецкая Coca-Cola icecek (CCI) A.S приобрела 57,1% госактивов в совместном предприятии (СП) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd. Об этом сообщили в Минфине республики. О закрытии сделки объявлено в ходе Uzbekistan Economic Forum 2021, проходящего в Ташкенте 29-30 сентября.В августе агентство по управлению госактивами (АУГА) Узбекистана по итогам тендера объявило о продаже 57,1% госактивов в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd турецкой Coca-Cola icecek A.S. Сумма была фиксированная — 252,28 миллиона долларов.Известно, что оставшаяся доля в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan косвенно принадлежит американской The Coca-Cola Company.

