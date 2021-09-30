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https://uz.sputniknews.ru/20210930/uzbekistanki-v-finale-konkursa-krasoty-dlya-migrantok-20722266.html
Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток
Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток
Две уроженки Узбекистана прошли в финал конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T18:54+0500
2021-09-30T18:57+0500
общество
узбекистан
мигранты
конкурс красоты
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Завершилось открытое голосование в рамках полуфинала конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". По количеству набранных голосов в финальный этап конкурса прошли две узбекистанки.Уроженке Ургенча Рушане 25 лет. По профессии она – преподаватель музыки по классу фортепиано, сейчас живет с мужем в Подмосковье.Еще одна финалистка – 23-летняя студентка РУДН Камола.В конкурсе принимают участие совершеннолетние мигрантки, в настоящее время находящиеся в России. Для участия в соревновании девушки должны были до 15 июля заполнить заявку на сайте конкурса, коротко рассказать о себе и приложить одну фотографию без серьезной обработки.Всего в полуфинале конкурса участвовали семеро представительниц Узбекистана. Их соперницами стали красавицы из Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Туркменистана, Казахстана и даже Сенегала. Голосование на сайте в рамках полуфинала проходило с 20 по 30 сентября. Финал "Мисс ФМР" пройдет 9 октября в Москве. Награды получат три финалистки: "Мисс ФМР" и "Вице-Мисс ФМР", а также победительница в номинации "Приз зрительских симпатий".Ежегодный конкурс красоты среди мигранток проводится второй раз. В прошлом году победительницей стала Фатима Каладорова из Таджикистана, титул "Вице-Мисс" завоевала Диана Бадыргы из российской Республики Тывы, а приз зрительских симпатий достался Камиле Полотбековой из Кыргызстана.
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узбекистан, мигранты, конкурс красоты

Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток

18:54 30.09.2021 (обновлено: 18:57 30.09.2021)
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© Федерация мигрантов РоссииФинал конкурса красоты Мисс ФМР - Sputnik Таджикистан
Финал конкурса красоты Мисс ФМР - Sputnik Таджикистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Федерация мигрантов России
Две уроженки Узбекистана прошли в финал конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России".
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Завершилось открытое голосование в рамках полуфинала конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". По количеству набранных голосов в финальный этап конкурса прошли две узбекистанки.
Уроженке Ургенча Рушане 25 лет. По профессии она – преподаватель музыки по классу фортепиано, сейчас живет с мужем в Подмосковье.
© Мисс ФМР 2021Каримова Рушана
Каримова Рушана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Каримова Рушана
© Мисс ФМР 2021

"Являюсь творческой личностью, так как танцую и занимаюсь в сфере красоты, это тоже мое творчество. Стараюсь совмещать учебу и творчество, так как сейчас изучаю английский язык", - говорит Рушана в своем видео-обращении.

Еще одна финалистка – 23-летняя студентка РУДН Камола.
© Мисс ФМР 2021Абдилдаева Камола
Абдилдаева Камола - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Абдилдаева Камола
© Мисс ФМР 2021
"Почему же я решила участвовать в этом конкурсе? Потому что, мне очень понравился сам проект "красота не имеет национальности". Конечно - очень важно показать все разнообразие существующих народов. В нашем мире так много разных "цветов" и "оттенков" языков, культур и традиции. Да, мы все такие разные, и это прекрасно", - считает Камола.
В конкурсе принимают участие совершеннолетние мигрантки, в настоящее время находящиеся в России. Для участия в соревновании девушки должны были до 15 июля заполнить заявку на сайте конкурса, коротко рассказать о себе и приложить одну фотографию без серьезной обработки.
Всего в полуфинале конкурса участвовали семеро представительниц Узбекистана.
© Мисс ФМР 2021Фируза-Ханум
Фируза-Ханум - Sputnik Узбекистан
1/7
© Мисс ФМР 2021
Фируза-Ханум
© Мисс ФМР 2021Абдилдаева Камола
Абдилдаева Камола - Sputnik Узбекистан
2/7
© Мисс ФМР 2021
Абдилдаева Камола
© Мисс ФМР 2021Рахматуллаева София
Рахматуллаева София - Sputnik Узбекистан
3/7
© Мисс ФМР 2021
Рахматуллаева София
© Мисс ФМР 2021Аминова Гузаль
Аминова Гузаль - Sputnik Узбекистан
4/7
© Мисс ФМР 2021
Аминова Гузаль
© Мисс ФМР 2021Каримова Рушана
Каримова Рушана - Sputnik Узбекистан
5/7
© Мисс ФМР 2021
Каримова Рушана
© Мисс ФМР 2021Саидова Маликахон
Саидова Маликахон - Sputnik Узбекистан
6/7
© Мисс ФМР 2021
Саидова Маликахон
© Мисс ФМР 2021Мухамадиева Диёра
Мухамадиева Диёра - Sputnik Узбекистан
7/7
© Мисс ФМР 2021
Мухамадиева Диёра
1/7
© Мисс ФМР 2021
Фируза-Ханум
2/7
© Мисс ФМР 2021
Абдилдаева Камола
3/7
© Мисс ФМР 2021
Рахматуллаева София
4/7
© Мисс ФМР 2021
Аминова Гузаль
5/7
© Мисс ФМР 2021
Каримова Рушана
6/7
© Мисс ФМР 2021
Саидова Маликахон
7/7
© Мисс ФМР 2021
Мухамадиева Диёра
Их соперницами стали красавицы из Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Туркменистана, Казахстана и даже Сенегала. Голосование на сайте в рамках полуфинала проходило с 20 по 30 сентября.
Финал "Мисс ФМР" пройдет 9 октября в Москве. Награды получат три финалистки: "Мисс ФМР" и "Вице-Мисс ФМР", а также победительница в номинации "Приз зрительских симпатий".
Ежегодный конкурс красоты среди мигранток проводится второй раз. В прошлом году победительницей стала Фатима Каладорова из Таджикистана, титул "Вице-Мисс" завоевала Диана Бадыргы из российской Республики Тывы, а приз зрительских симпатий достался Камиле Полотбековой из Кыргызстана.
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