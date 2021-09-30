https://uz.sputniknews.ru/20210930/uzbekistanki-v-finale-konkursa-krasoty-dlya-migrantok-20722266.html

Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток

Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток

Две уроженки Узбекистана прошли в финал конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T18:54+0500

2021-09-30T18:54+0500

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общество

узбекистан

мигранты

конкурс красоты

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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Завершилось открытое голосование в рамках полуфинала конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". По количеству набранных голосов в финальный этап конкурса прошли две узбекистанки.Уроженке Ургенча Рушане 25 лет. По профессии она – преподаватель музыки по классу фортепиано, сейчас живет с мужем в Подмосковье.Еще одна финалистка – 23-летняя студентка РУДН Камола.В конкурсе принимают участие совершеннолетние мигрантки, в настоящее время находящиеся в России. Для участия в соревновании девушки должны были до 15 июля заполнить заявку на сайте конкурса, коротко рассказать о себе и приложить одну фотографию без серьезной обработки.Всего в полуфинале конкурса участвовали семеро представительниц Узбекистана. Их соперницами стали красавицы из Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Туркменистана, Казахстана и даже Сенегала. Голосование на сайте в рамках полуфинала проходило с 20 по 30 сентября. Финал "Мисс ФМР" пройдет 9 октября в Москве. Награды получат три финалистки: "Мисс ФМР" и "Вице-Мисс ФМР", а также победительница в номинации "Приз зрительских симпатий".Ежегодный конкурс красоты среди мигранток проводится второй раз. В прошлом году победительницей стала Фатима Каладорова из Таджикистана, титул "Вице-Мисс" завоевала Диана Бадыргы из российской Республики Тывы, а приз зрительских симпатий достался Камиле Полотбековой из Кыргызстана.

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узбекистан, мигранты, конкурс красоты