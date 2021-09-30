https://uz.sputniknews.ru/20210930/uzbekistanki-v-finale-konkursa-krasoty-dlya-migrantok-20722266.html
Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток
Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток
Две уроженки Узбекистана прошли в финал конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T18:54+0500
2021-09-30T18:54+0500
2021-09-30T18:57+0500
общество
узбекистан
мигранты
конкурс красоты
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Завершилось открытое голосование в рамках полуфинала конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". По количеству набранных голосов в финальный этап конкурса прошли две узбекистанки.Уроженке Ургенча Рушане 25 лет. По профессии она – преподаватель музыки по классу фортепиано, сейчас живет с мужем в Подмосковье.Еще одна финалистка – 23-летняя студентка РУДН Камола.В конкурсе принимают участие совершеннолетние мигрантки, в настоящее время находящиеся в России. Для участия в соревновании девушки должны были до 15 июля заполнить заявку на сайте конкурса, коротко рассказать о себе и приложить одну фотографию без серьезной обработки.Всего в полуфинале конкурса участвовали семеро представительниц Узбекистана. Их соперницами стали красавицы из Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Туркменистана, Казахстана и даже Сенегала. Голосование на сайте в рамках полуфинала проходило с 20 по 30 сентября. Финал "Мисс ФМР" пройдет 9 октября в Москве. Награды получат три финалистки: "Мисс ФМР" и "Вице-Мисс ФМР", а также победительница в номинации "Приз зрительских симпатий".Ежегодный конкурс красоты среди мигранток проводится второй раз. В прошлом году победительницей стала Фатима Каладорова из Таджикистана, титул "Вице-Мисс" завоевала Диана Бадыргы из российской Республики Тывы, а приз зрительских симпатий достался Камиле Полотбековой из Кыргызстана.
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узбекистан, мигранты, конкурс красоты
Узбекистанки в финале конкурса красоты для мигранток
18:54 30.09.2021 (обновлено: 18:57 30.09.2021)
Две уроженки Узбекистана прошли в финал конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России".
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Завершилось открытое голосование в рамках полуфинала конкурса красоты "Мисс Федерация мигрантов России". По количеству набранных голосов в финальный этап конкурса прошли две узбекистанки.
Уроженке Ургенча Рушане 25 лет. По профессии она – преподаватель музыки по классу фортепиано, сейчас живет с мужем в Подмосковье.
"Являюсь творческой личностью, так как танцую и занимаюсь в сфере красоты, это тоже мое творчество. Стараюсь совмещать учебу и творчество, так как сейчас изучаю английский язык", - говорит Рушана в своем видео-обращении.
Еще одна финалистка – 23-летняя студентка РУДН Камола.
"Почему же я решила участвовать в этом конкурсе? Потому что, мне очень понравился сам проект "красота не имеет национальности". Конечно - очень важно показать все разнообразие существующих народов. В нашем мире так много разных "цветов" и "оттенков" языков, культур и традиции. Да, мы все такие разные, и это прекрасно", - считает Камола.
В конкурсе принимают участие совершеннолетние мигрантки, в настоящее время находящиеся в России. Для участия в соревновании девушки должны были до 15 июля заполнить заявку на сайте конкурса, коротко рассказать о себе и приложить одну фотографию без серьезной обработки.
Всего в полуфинале конкурса участвовали семеро представительниц Узбекистана.
Их соперницами стали красавицы из Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Туркменистана, Казахстана и даже Сенегала. Голосование на сайте в рамках полуфинала проходило с 20 по 30 сентября.
Финал "Мисс ФМР" пройдет 9 октября в Москве. Награды получат три финалистки: "Мисс ФМР" и "Вице-Мисс ФМР", а также победительница в номинации "Приз зрительских симпатий".
Ежегодный конкурс красоты среди мигранток проводится второй раз. В прошлом году победительницей стала Фатима Каладорова из Таджикистана, титул "Вице-Мисс" завоевала Диана Бадыргы из российской Республики Тывы, а приз зрительских симпатий достался Камиле Полотбековой из Кыргызстана.