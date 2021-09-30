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https://uz.sputniknews.ru/20210930/uznatsbank-razmestit-rublevye-obligatsii-na-moskovskoy-birje-20721276.html
Узнацбанк разместит рублевые облигации на Московской бирже
Узнацбанк разместит рублевые облигации на Московской бирже
По словам представителя банка, организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк". 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T18:18+0500
2021-09-30T18:18+0500
экономика
узбекистан
еврооблигации
узнацбанк
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Крупный "Национальный банк ВЭД Узбекистана" (Узнацбанк) организует выпуск облигаций в российских рублях на Московской бирже, передает корреспондент Sputnik со ссылкой на заявление представителя Узнацбанка."Узнацбанк намерен привлечь ресурсы в рублях путем размещения облигаций на московской фондовой бирже. Это позволит диверсифицировать источники финансирования и минимизировать валютные риски", - сказал сотрудник банка в рамках форума Uzbekistan Economic Forum 2021. По его словам, организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и Азия-Инвест Банк (российская "дочка" Узнацбанка).Во время мероприятия также прошло подписание письма-меморандума с консорциумом российских банков об организации выпуска этих облигаций.В сентябре 2020 года Узнацбанк и ВЭБ подписали соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях. Узбекский банк уже через месяц разместил дебютные пятилетние еврооблигации в объеме $300 миллионов с доходностью в размере 4,85% годовых."Нацбанк ВЭД Узбекистана" создан в сентябре 1991 года. Он является самым крупным банком в стране. В декабре 2019 года данная финансовая организация была преобразована в акционерное общество. В настоящее время акционерами банка являются Министерство финансов (41,5%) и Министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%).
https://uz.sputniknews.ru/20201013/Uznatsbank-provel-road-show-svoikh-debyutnykh-evrobondov-na-300-mln-15170665.html
https://uz.sputniknews.ru/20200917/Uznatsbank-podklyuchilsya-k-rossiyskomu-analogu-SWIFT-14994497.html
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узбекистан, еврооблигации, узнацбанк

Узнацбанк разместит рублевые облигации на Московской бирже

18:18 30.09.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный экономический форум
Международный экономический форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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По словам представителя банка, организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк".
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Крупный "Национальный банк ВЭД Узбекистана" (Узнацбанк) организует выпуск облигаций в российских рублях на Московской бирже, передает корреспондент Sputnik со ссылкой на заявление представителя Узнацбанка.
"Узнацбанк намерен привлечь ресурсы в рублях путем размещения облигаций на московской фондовой бирже. Это позволит диверсифицировать источники финансирования и минимизировать валютные риски", - сказал сотрудник банка в рамках форума Uzbekistan Economic Forum 2021.
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По его словам, организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и Азия-Инвест Банк (российская "дочка" Узнацбанка).
Во время мероприятия также прошло подписание письма-меморандума с консорциумом российских банков об организации выпуска этих облигаций.
В сентябре 2020 года Узнацбанк и ВЭБ подписали соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях. Узбекский банк уже через месяц разместил дебютные пятилетние еврооблигации в объеме $300 миллионов с доходностью в размере 4,85% годовых.
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"Нацбанк ВЭД Узбекистана" создан в сентябре 1991 года. Он является самым крупным банком в стране. В декабре 2019 года данная финансовая организация была преобразована в акционерное общество. В настоящее время акционерами банка являются Министерство финансов (41,5%) и Министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%).
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