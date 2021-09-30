https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-rf-mogut-zablokirovat-youtube-glavnoe-o-skandale--video-20706211.html
В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео
В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео
Роскомнадзор пригрозил заблокировать главный видеохостинг мира, если тот не восстановит удаленные каналы немецкой редакции Russia Today. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T09:55+0500
2021-09-30T09:55+0500
2021-09-30T09:55+0500
видео
мультимедиа
роскомнадзор
блокировка
rt
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1e/20707498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e5ff13b3d6a9674c478adba593be18e.jpg
Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part.Свое требование российское ведомство выдвинуло компании Google, которая владеет YouTube.В Роскомнадзоре считают, что действия платформы нарушают принципы свободного распространения информации. Почему на Западе объявлена "медийная война" против российских СМИ? Что ответили немецкие власти? Обо всем этом — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/simonyan-zakrytie-nemetskix-youtube-kanalov-rt--obyavlenie-mediynoy-voyny-rossii-20696980.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1e/20707498_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_aec8f80daf3e845ca3407d364d450fb6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , роскомнадзор, блокировка, rt, youtube
В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео
Роскомнадзор пригрозил заблокировать главный видеохостинг мира, если тот не восстановит удаленные каналы немецкой редакции Russia Today.
Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part.
Свое требование российское ведомство выдвинуло компании Google, которая владеет YouTube.
В Роскомнадзоре считают, что действия платформы нарушают принципы свободного распространения информации.
Почему на Западе объявлена "медийная война" против российских СМИ? Что ответили немецкие власти?