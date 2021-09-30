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В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео
В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео
Роскомнадзор пригрозил заблокировать главный видеохостинг мира, если тот не восстановит удаленные каналы немецкой редакции Russia Today. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
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Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part.Свое требование российское ведомство выдвинуло компании Google, которая владеет YouTube.В Роскомнадзоре считают, что действия платформы нарушают принципы свободного распространения информации. Почему на Западе объявлена "медийная война" против российских СМИ? Что ответили немецкие власти? Обо всем этом — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/simonyan-zakrytie-nemetskix-youtube-kanalov-rt--obyavlenie-mediynoy-voyny-rossii-20696980.html
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мультимедиа , роскомнадзор, блокировка, rt, youtube

В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео

09:55 30.09.2021
164
© Ruptly\RT
Роскомнадзор пригрозил заблокировать главный видеохостинг мира, если тот не восстановит удаленные каналы немецкой редакции Russia Today.
Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part.
Свое требование российское ведомство выдвинуло компании Google, которая владеет YouTube.
В Роскомнадзоре считают, что действия платформы нарушают принципы свободного распространения информации.
Почему на Западе объявлена "медийная война" против российских СМИ? Что ответили немецкие власти?
Обо всем этом — в видео.
Телеканал Russia Today - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
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