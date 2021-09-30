https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-rf-mogut-zablokirovat-youtube-glavnoe-o-skandale--video-20706211.html

В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео

В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео

Роскомнадзор пригрозил заблокировать главный видеохостинг мира, если тот не восстановит удаленные каналы немецкой редакции Russia Today. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T09:55+0500

2021-09-30T09:55+0500

2021-09-30T09:55+0500

видео

мультимедиа

роскомнадзор

блокировка

rt

youtube

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Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part.Свое требование российское ведомство выдвинуло компании Google, которая владеет YouTube.В Роскомнадзоре считают, что действия платформы нарушают принципы свободного распространения информации. Почему на Западе объявлена "медийная война" против российских СМИ? Что ответили немецкие власти? Обо всем этом — в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/simonyan-zakrytie-nemetskix-youtube-kanalov-rt--obyavlenie-mediynoy-voyny-rossii-20696980.html

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2021

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мультимедиа , роскомнадзор, блокировка, rt, youtube