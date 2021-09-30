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В Узбекистане создано совместное предприятие с активами USM и Мегафон
В Узбекистане создано совместное предприятие с активами USM и Мегафон
СП займется расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T17:47+0500
2021-09-30T17:48+0500
общество
узбекистан
сотовая связь
совместное предприятие
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. ПАО "Мегафон", "ЮэСэМ Телеком" и узбекистанские партнеры завершили в республике создание совместного предприятия Digital Holding, сообщает пресс-служба российского оператора сотовой связи. СП займется расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, пояснили в "Мегафоне". Помимо этого, компания начнет внедрять передовые технологии в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.В СП внесено 100% уставного капитала оператора Ucell, а также дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. При этом на развитие Digital Holding российская сторона направит $100 млн. Отмечается, что Мегафон и "ЮэСэМ Телеком" - "Диджитал Инвест" станут обладателями 51% акций Digital Holding, остальные 49% будут принадлежать Агентству по управлению госактивами Узбекистана.Digital Holding возглавит Владимир Кравченко. Прежде он занимал должность гендиректора Ucell.Главой Ucell станет экс-директор по региональному развитию "Мегафона" Андрей Шишковский.
https://uz.sputniknews.ru/20210210/Rossiyskie-USM-i-Megafon-sovmestno-s-Ucell-vykhodyat-na-rynok-Uzbekistana-15975605.html
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узбекистан, сотовая связь, совместное предприятие

В Узбекистане создано совместное предприятие с активами USM и Мегафон

17:47 30.09.2021 (обновлено: 17:48 30.09.2021)
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СП займется расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. ПАО "Мегафон", "ЮэСэМ Телеком" и узбекистанские партнеры завершили в республике создание совместного предприятия Digital Holding, сообщает пресс-служба российского оператора сотовой связи.
СП займется расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, пояснили в "Мегафоне". Помимо этого, компания начнет внедрять передовые технологии в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.
В СП внесено 100% уставного капитала оператора Ucell, а также дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. При этом на развитие Digital Holding российская сторона направит $100 млн.
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Российские USM и Мегафон совместно с Ucell выходят на рынок Узбекистана
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Отмечается, что Мегафон и "ЮэСэМ Телеком" - "Диджитал Инвест" станут обладателями 51% акций Digital Holding, остальные 49% будут принадлежать Агентству по управлению госактивами Узбекистана.
Digital Holding возглавит Владимир Кравченко. Прежде он занимал должность гендиректора Ucell.
Главой Ucell станет экс-директор по региональному развитию "Мегафона" Андрей Шишковский.
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