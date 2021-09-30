https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-sozdano-sovmestnoe-predpriyatie-s-aktivami-usm-i-megafon--20720644.html

В Узбекистане создано совместное предприятие с активами USM и Мегафон

В Узбекистане создано совместное предприятие с активами USM и Мегафон

СП займется расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T17:47+0500

2021-09-30T17:47+0500

2021-09-30T17:48+0500

общество

узбекистан

сотовая связь

совместное предприятие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/119/86/1198611_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_1a0121c9886fa104228c94c792bc0867.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. ПАО "Мегафон", "ЮэСэМ Телеком" и узбекистанские партнеры завершили в республике создание совместного предприятия Digital Holding, сообщает пресс-служба российского оператора сотовой связи. СП займется расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, пояснили в "Мегафоне". Помимо этого, компания начнет внедрять передовые технологии в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.В СП внесено 100% уставного капитала оператора Ucell, а также дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. При этом на развитие Digital Holding российская сторона направит $100 млн. Отмечается, что Мегафон и "ЮэСэМ Телеком" - "Диджитал Инвест" станут обладателями 51% акций Digital Holding, остальные 49% будут принадлежать Агентству по управлению госактивами Узбекистана.Digital Holding возглавит Владимир Кравченко. Прежде он занимал должность гендиректора Ucell.Главой Ucell станет экс-директор по региональному развитию "Мегафона" Андрей Шишковский.

https://uz.sputniknews.ru/20210210/Rossiyskie-USM-i-Megafon-sovmestno-s-Ucell-vykhodyat-na-rynok-Uzbekistana-15975605.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сотовая связь, совместное предприятие