https://uz.sputniknews.ru/20210930/vo-vladivostoke-predotvratili-terakt-neonatsista-20711523.html
Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста
Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста
Целью лидера региональной ячейки радикального движения было "повлиять на миграционную политику России" 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T13:25+0500
2021-09-30T13:25+0500
2021-09-30T13:25+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Очередной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности России. Во Владивостоке задержан 21-летний лидер местной ячейки неонацистской организации, сообщает РИА Новости."Задержан лидер регионального <...> объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в пресс-релизе, распространенном ФСБ.По данным силовиков, с помощью теракта экстремист хотел повлиять на миграционную политику России. При обыске в доме у задержанного найдены компоненты для получения взрывчатки, инструкции по изготовлению самодельной бомбы и четыре ножа. Найден также устав праворадикальной ячейки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".За последние дни это уже второе сообщение о предотвращенном теракте неонацистов. Еще одна группировка была задержана в Уфе. У пятерых членов ячейки изъяли взрывчатку, холодное оружие, инструации и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.
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MIA „Rosiya Segodnya“
фсб россии, теракт, владивосток
Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста
Целью лидера региональной ячейки радикального движения было "повлиять на миграционную политику России"
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik.
Очередной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности России. Во Владивостоке задержан 21-летний лидер местной ячейки неонацистской организации, сообщает РИА Новости
.
"Задержан лидер регионального <...> объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в пресс-релизе, распространенном ФСБ.
По данным силовиков, с помощью теракта экстремист хотел повлиять на миграционную политику России. При обыске в доме у задержанного найдены компоненты для получения взрывчатки, инструкции по изготовлению самодельной бомбы и четыре ножа. Найден также устав праворадикальной ячейки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".
За последние дни это уже второе сообщение о предотвращенном теракте неонацистов. Еще одна группировка была задержана в Уфе. У пятерых членов ячейки изъяли взрывчатку, холодное оружие, инструации и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.