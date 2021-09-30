https://uz.sputniknews.ru/20210930/vo-vladivostoke-predotvratili-terakt-neonatsista-20711523.html

Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста

Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста

Целью лидера региональной ячейки радикального движения было "повлиять на миграционную политику России" 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T13:25+0500

2021-09-30T13:25+0500

2021-09-30T13:25+0500

россия

фсб россии

теракт

владивосток

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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Очередной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности России. Во Владивостоке задержан 21-летний лидер местной ячейки неонацистской организации, сообщает РИА Новости."Задержан лидер регионального <...> объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в пресс-релизе, распространенном ФСБ.По данным силовиков, с помощью теракта экстремист хотел повлиять на миграционную политику России. При обыске в доме у задержанного найдены компоненты для получения взрывчатки, инструкции по изготовлению самодельной бомбы и четыре ножа. Найден также устав праворадикальной ячейки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".За последние дни это уже второе сообщение о предотвращенном теракте неонацистов. Еще одна группировка была задержана в Уфе. У пятерых членов ячейки изъяли взрывчатку, холодное оружие, инструации и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.

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фсб россии, теракт, владивосток