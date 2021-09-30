Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210930/vo-vladivostoke-predotvratili-terakt-neonatsista-20711523.html
Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста
Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста
Целью лидера региональной ячейки радикального движения было "повлиять на миграционную политику России" 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T13:25+0500
2021-09-30T13:25+0500
россия
фсб россии
теракт
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/19/15475467_0:38:1111:662_1920x0_80_0_0_cc6c780fe6c862b27279e25fff826159.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Очередной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности России. Во Владивостоке задержан 21-летний лидер местной ячейки неонацистской организации, сообщает РИА Новости."Задержан лидер регионального &lt;...&gt; объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в пресс-релизе, распространенном ФСБ.По данным силовиков, с помощью теракта экстремист хотел повлиять на миграционную политику России. При обыске в доме у задержанного найдены компоненты для получения взрывчатки, инструкции по изготовлению самодельной бомбы и четыре ножа. Найден также устав праворадикальной ячейки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".За последние дни это уже второе сообщение о предотвращенном теракте неонацистов. Еще одна группировка была задержана в Уфе. У пятерых членов ячейки изъяли взрывчатку, холодное оружие, инструации и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.
россия
владивосток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/19/15475467_89:0:1020:698_1920x0_80_0_0_5e48e55282c1308e12ffa788071c218d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фсб россии, теракт, владивосток

Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста

13:25 30.09.2021
162
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© ФСБ РФ
/
Перейти в фотобанк
Целью лидера региональной ячейки радикального движения было "повлиять на миграционную политику России"
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Очередной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности России. Во Владивостоке задержан 21-летний лидер местной ячейки неонацистской организации, сообщает РИА Новости.
"Задержан лидер регионального <...> объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в пресс-релизе, распространенном ФСБ.
По данным силовиков, с помощью теракта экстремист хотел повлиять на миграционную политику России. При обыске в доме у задержанного найдены компоненты для получения взрывчатки, инструкции по изготовлению самодельной бомбы и четыре ножа. Найден также устав праворадикальной ячейки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".
За последние дни это уже второе сообщение о предотвращенном теракте неонацистов. Еще одна группировка была задержана в Уфе. У пятерых членов ячейки изъяли взрывчатку, холодное оружие, инструации и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:39Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года
14:30В Узбекистане банкоматы временно прекратили обмен иностранной валюты
14:13На реке Чирчик возведут новый мост и построят подземный тоннель
13:55Зачем Путин и Эрдоган нужны друг другу
13:50Украине разрешили не платить России долги
13:40Зачем у России крадут самое страшное воспоминание
13:25Во Владивостоке предотвратили теракт неонациста
13:13Водителям разрешат составлять извещение о ДТП без сотрудников ГУБДД при особых условиях
12:54В России снизилось число мигрантов-нелегалов
12:32Иностранных болельщиков не допустят на зимнюю Олимпиаду в Пекине
12:22В Узбекистан из Британии вернули историческую плитку 13-14 веков
11:40Россию и Узбекистан свяжет "насосный проект" за €146 млн
11:23Рейсов из Ташкента в Кабул пока не ожидается - авиакомпании
11:20"Понаехали тут": ТОП-5 мифов о мигрантах, в которые верят москвичи
11:17Финляндия поможет Узбекистану реализовать образовательные проекты
10:29Узбекистан начал серийное производство китайской вакцины против COVID-19
09:59Школьники устроили массовую драку в Ташкенте — видео
09:55В РФ могут заблокировать YouTube: главное о скандале — видео
09:35Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"
09:35От барьеров к возможностям: как Россия и Узбекистан наращивают товарооборот