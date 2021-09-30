https://uz.sputniknews.ru/20210930/voditelyam-razreshat-sostavlyat-izveschenie-o-dtp-bez-sotrudnikov-gibdd-pri-osobyx-usloviyax-20711250.html

Водителям разрешат составлять извещение о ДТП без сотрудников ГУБДД при особых условиях

Водителям разрешат составлять извещение о ДТП без сотрудников ГУБДД при особых условиях

Образец бланка уведомления будет размещен на сайтах страховых организаций до 1 ноября 2021 года. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T13:13+0500

2021-09-30T13:13+0500

2021-09-30T14:08+0500

общество

постановление

дтп

гибдд

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане водителям разрешат составлять извещение о дорожно-транспортном происшествии без сотрудников ГУБДД, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики. "В соответствии с законодательством, введен порядок получения страхового возмещения водителями при дорожно-транспортных происшествиях путем составления извещения об инциденте без участия сотрудников ГУБДД", - информируют в Минюсте. Новая мера предусмотрена постановлением правительства о внесении изменений и дополнений в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Отмечается, что образец бланка уведомления будет размещен на сайтах страховых организаций до 1 ноября 2021 года. При каких основаниях составляется извещение в двух экземплярахПостановление вступит в силу 25 ноября 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20180815/Zhiteli-Tashkenta-smogut-soobschat-o-DTP-s-pomoschyu-sistemy-operativnoy-svyazi-9115646.html

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постановление, дтп, гибдд, министерство юстиции узбекистана