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Водителям разрешат составлять извещение о ДТП без сотрудников ГУБДД при особых условиях
Водителям разрешат составлять извещение о ДТП без сотрудников ГУБДД при особых условиях
Образец бланка уведомления будет размещен на сайтах страховых организаций до 1 ноября 2021 года. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T13:13+0500
2021-09-30T14:08+0500
общество
постановление
дтп
гибдд
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане водителям разрешат составлять извещение о дорожно-транспортном происшествии без сотрудников ГУБДД, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики. "В соответствии с законодательством, введен порядок получения страхового возмещения водителями при дорожно-транспортных происшествиях путем составления извещения об инциденте без участия сотрудников ГУБДД", - информируют в Минюсте. Новая мера предусмотрена постановлением правительства о внесении изменений и дополнений в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Отмечается, что образец бланка уведомления будет размещен на сайтах страховых организаций до 1 ноября 2021 года. При каких основаниях составляется извещение в двух экземплярахПостановление вступит в силу 25 ноября 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20180815/Zhiteli-Tashkenta-smogut-soobschat-o-DTP-s-pomoschyu-sistemy-operativnoy-svyazi-9115646.html
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постановление, дтп, гибдд, министерство юстиции узбекистана

Водителям разрешат составлять извещение о ДТП без сотрудников ГУБДД при особых условиях

13:13 30.09.2021 (обновлено: 14:08 30.09.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДорожный знак на месте аварии
Дорожный знак на месте аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
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Образец бланка уведомления будет размещен на сайтах страховых организаций до 1 ноября 2021 года.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане водителям разрешат составлять извещение о дорожно-транспортном происшествии без сотрудников ГУБДД, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.
"В соответствии с законодательством, введен порядок получения страхового возмещения водителями при дорожно-транспортных происшествиях путем составления извещения об инциденте без участия сотрудников ГУБДД", - информируют в Минюсте.
ГУВД Ташкента запустило систему оперативной связи, с помощью которой можно моментально сообщать об увиденном ДТП и других правонарушениях на дорогах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2018
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Новая мера предусмотрена постановлением правительства о внесении изменений и дополнений в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Отмечается, что образец бланка уведомления будет размещен на сайтах страховых организаций до 1 ноября 2021 года.

При каких основаниях составляется извещение в двух экземплярах

Пострадавшему не причинен легкий вред или не повреждено имущество.
Один из участников не признает себя виновным.
ДТП произошло без участия пешехода.
В инциденте участвовали только два транспорта.
Застрахована гражданская ответственность участников.
В наличии имеются водительские права, свидетельство о регистрации, доверенность, путевой лист.
Водители не находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Повреждение автомобилей не вызывает конфликта интересов.
Постановление вступит в силу 25 ноября 2021 года.
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