https://uz.sputniknews.ru/20211001/dom-sadyra-japarova-vystavyat-na-auktsion--dengi-s-prodaji-vydelyat-nujdayuschimsya-20734240.html

Дом Садыра Жапарова выставят на аукцион: деньги с продажи выделят нуждающимся

Дом Садыра Жапарова выставят на аукцион: деньги с продажи выделят нуждающимся

По словам президента КР, одним из способов решения жилищного вопроса в республике может стать борьба с коррупцией. Нуждающимся начнут помогать за счет... 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T19:21+0500

2021-10-01T19:21+0500

2021-10-01T19:23+0500

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садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Садыр Жапаров передал свой двухэтажный дом на баланс государственной ипотечной компании для нужд сограждан, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана. Отмечается, что впоследствии дом выставят на аукцион, а вырученные с его продажи деньги направят на покупку квартир для десяти нуждающихся в жилье семей. Президент КР также призвал обеспеченных кыргызстанцав последовать его примеру и помочь тем, кому действительно необходимо жилье. По словам Жапарова, одним из способов решения жилищного вопроса в республике может стать борьба с коррупцией. Нуждающимся начнут помогать за счет недвижимости, изъятой у чиновников, осужденных за совершение должностных преступлений, заключил политик.

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кыргызстан, помощь, садыр жапаров