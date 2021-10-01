https://uz.sputniknews.ru/20211001/dom-sadyra-japarova-vystavyat-na-auktsion--dengi-s-prodaji-vydelyat-nujdayuschimsya-20734240.html
Дом Садыра Жапарова выставят на аукцион: деньги с продажи выделят нуждающимся
Дом Садыра Жапарова выставят на аукцион: деньги с продажи выделят нуждающимся
По словам президента КР, одним из способов решения жилищного вопроса в республике может стать борьба с коррупцией. Нуждающимся начнут помогать за счет... 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T19:21+0500
2021-10-01T19:21+0500
2021-10-01T19:23+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Садыр Жапаров передал свой двухэтажный дом на баланс государственной ипотечной компании для нужд сограждан, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана. Отмечается, что впоследствии дом выставят на аукцион, а вырученные с его продажи деньги направят на покупку квартир для десяти нуждающихся в жилье семей. Президент КР также призвал обеспеченных кыргызстанцав последовать его примеру и помочь тем, кому действительно необходимо жилье. По словам Жапарова, одним из способов решения жилищного вопроса в республике может стать борьба с коррупцией. Нуждающимся начнут помогать за счет недвижимости, изъятой у чиновников, осужденных за совершение должностных преступлений, заключил политик.
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кыргызстан, помощь, садыр жапаров
Дом Садыра Жапарова выставят на аукцион: деньги с продажи выделят нуждающимся
19:21 01.10.2021 (обновлено: 19:23 01.10.2021)
По словам президента КР, одним из способов решения жилищного вопроса в республике может стать борьба с коррупцией. Нуждающимся начнут помогать за счет недвижимости, изъятой у осужденных чиновников.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Садыр Жапаров передал свой двухэтажный дом на баланс государственной ипотечной компании для нужд сограждан, сообщает
пресс-служба президента Кыргызстана.
Отмечается, что впоследствии дом выставят на аукцион, а вырученные с его продажи деньги направят на покупку квартир для десяти нуждающихся в жилье семей.
Президент КР также призвал обеспеченных кыргызстанцав последовать его примеру и помочь тем, кому действительно необходимо жилье.
Всем известно, что многие жители республики уезжают на заработки за границу с целью заработать на дом. Нам необходимо сделать жилье доступным для всех граждан, независимо от рода деятельности.
Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана
По словам Жапарова, одним из способов решения жилищного вопроса в республике может стать борьба с коррупцией. Нуждающимся начнут помогать за счет недвижимости, изъятой у чиновников, осужденных за совершение должностных преступлений, заключил политик.