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Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

В своем послании глава государства отметил динамично развивающиеся в последние годы узбекско-китайские отношения, основанные на дружбе, доверии и поддержке. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

китай

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с национальным праздником – Днем образования КНР, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В своем послании глава государства отметил динамично развивающиеся в последние годы узбекско-китайские отношения, основанные на дружбе, доверии и поддержке. Также президент высоко оценил усилия Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией и активный вклад страны в противодействие климатическим изменениям.По словам Мирзиёева, госвизит и участие Си Цзиньпина в саммите ШОС в Узбекистане позволят вывести партнерские отношения между двумя странами на новый этап развития. Лидер Узбекистана пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов, а народу Китая — мира и процветания.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, китай, си цзиньпин