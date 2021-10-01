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Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР
Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР
В своем послании глава государства отметил динамично развивающиеся в последние годы узбекско-китайские отношения, основанные на дружбе, доверии и поддержке. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-10-01T12:18+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
китай
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с национальным праздником – Днем образования КНР, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В своем послании глава государства отметил динамично развивающиеся в последние годы узбекско-китайские отношения, основанные на дружбе, доверии и поддержке. Также президент высоко оценил усилия Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией и активный вклад страны в противодействие климатическим изменениям.По словам Мирзиёева, госвизит и участие Си Цзиньпина в саммите ШОС в Узбекистане позволят вывести партнерские отношения между двумя странами на новый этап развития. Лидер Узбекистана пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов, а народу Китая — мира и процветания.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, китай, си цзиньпин

Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

12:18 01.10.2021
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© Jason Lee/Pool Photo via APПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Jason Lee/Pool Photo via AP
В своем послании глава государства отметил динамично развивающиеся в последние годы узбекско-китайские отношения, основанные на дружбе, доверии и поддержке.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с национальным праздником – Днем образования КНР, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Я искренне дорожу сложившимися между нами крепкими дружескими и доверительными личными отношениями. Высоко ценю Ваше особое внимание узбекско-китайскому многогранному сотрудничеству.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
В своем послании глава государства отметил динамично развивающиеся в последние годы узбекско-китайские отношения, основанные на дружбе, доверии и поддержке.
Также президент высоко оценил усилия Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией и активный вклад страны в противодействие климатическим изменениям.
По словам Мирзиёева, госвизит и участие Си Цзиньпина в саммите ШОС в Узбекистане позволят вывести партнерские отношения между двумя странами на новый этап развития.
Лидер Узбекистана пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов, а народу Китая — мира и процветания.
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