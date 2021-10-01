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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/tashkent-vospitaet-svoix-menshovyx-i-kalatozovyx-filial-vgika-zapustyat-s-noyabrya-20734602.html
Ташкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября
Ташкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября
Программы, по которым будет вестись обучение в вузе - утверждены ВГИКом и согласованы с Агентством кинематографии Узбекистана. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T19:37+0500
2021-10-01T19:37+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
узбекистан
культура
кинематограф
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В Ташкенте открыли первый филиал ВГИКа им. Герасимова. Обучение студентов стартует с ноября нынешнего года.Торжественная церемония состоялась с участием посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова, ректора ВГИКа Владимира Малышева, главы Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова и других высокопоставленных лиц.На данном этапе планируется обучение только будущих драматургов и продюссеров. Начать решено с 30 студентов, дальше - группы будут расширяться. Программы, по которым будет вестись обучение в вузе - утверждены ВГИКом и согласованы с Агентством кинематографии Узбекистана.
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узбекистан, культура, кинематограф, видео

Ташкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября

19:37 01.10.2021
2523
© Sputnik
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Программы, по которым будет вестись обучение в вузе - утверждены ВГИКом и согласованы с Агентством кинематографии Узбекистана.
В Ташкенте открыли первый филиал ВГИКа им. Герасимова. Обучение студентов стартует с ноября нынешнего года.
Торжественная церемония состоялась с участием посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова, ректора ВГИКа Владимира Малышева, главы Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова и других высокопоставленных лиц.
Мы заинтересованы, чтобы обязательно здесь была настоящая Мекка кинематографии, чтобы отсюда выходили талантливейшие люди, смена.
Владимир Малышев
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова
На данном этапе планируется обучение только будущих драматургов и продюссеров. Начать решено с 30 студентов, дальше - группы будут расширяться. Программы, по которым будет вестись обучение в вузе - утверждены ВГИКом и согласованы с Агентством кинематографии Узбекистана.
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