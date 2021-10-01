https://uz.sputniknews.ru/20211001/tashkent-vospitaet-svoix-menshovyx-i-kalatozovyx-filial-vgika-zapustyat-s-noyabrya-20734602.html

Ташкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября

Ташкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября

Программы, по которым будет вестись обучение в вузе - утверждены ВГИКом и согласованы с Агентством кинематографии Узбекистана. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T19:37+0500

2021-10-01T19:37+0500

2021-10-01T19:37+0500

ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"

узбекистан

культура

кинематограф

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В Ташкенте открыли первый филиал ВГИКа им. Герасимова. Обучение студентов стартует с ноября нынешнего года.Торжественная церемония состоялась с участием посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова, ректора ВГИКа Владимира Малышева, главы Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова и других высокопоставленных лиц.На данном этапе планируется обучение только будущих драматургов и продюссеров. Начать решено с 30 студентов, дальше - группы будут расширяться. Программы, по которым будет вестись обучение в вузе - утверждены ВГИКом и согласованы с Агентством кинематографии Узбекистана.

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, культура, кинематограф, видео