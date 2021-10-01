https://uz.sputniknews.ru/20211001/v-gruzii-arestovali-saakashvili-20734965.html

В Грузии арестовали Саакашвили

В Грузии арестовали Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переправлен в тюрьму, заявил премьер-министр. Сам Саакашвили обещает отпраздновать победу 3 октября. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

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в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переправлен в тюрьму. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает РИА Новости."Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение... У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - сказал он.Где именно произошло задержание, не уточняется. В СМИ высказывались предположения, что экс-президент может находиться в в тюрьме в Тбилиси.Между тем, сам Саакашвили выложил в соцсетях новое видео, в котором заявил, что вернулся в Грузию, чтобы "помочь народу" и будет праздновать победу 3 октября.Ситуация с приездом Саакашвили в Грузию долгое время оставалась неясной. Сам бывший чиновник заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси. Позже он опубликовал видео, якобы снятое на улице в Батуми. При этом официальные власти Украины, где, по слухам, ранее находился бывший чиновник, и Грузии отрицали факт пересечения опальным президентом государственных границ. Высказывались различные предположения о его местонахождении и о том, каким образом он планирует попасть на родину.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом еще трех дел, приговоры по которым еще не были вынесены.

https://uz.sputniknews.ru/20210225/Gruziya-razglyadela-v-tsvetnykh-revolyutsionerakh-ugrozu-dlya-gosudarstva-16070941.html

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грузия, михаил саакашвили