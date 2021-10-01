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В Грузии арестовали Саакашвили
В Грузии арестовали Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переправлен в тюрьму, заявил премьер-министр. Сам Саакашвили обещает отпраздновать победу 3 октября. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T22:08+0500
2021-10-01T22:08+0500
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переправлен в тюрьму. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает РИА Новости."Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение... У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - сказал он.Где именно произошло задержание, не уточняется. В СМИ высказывались предположения, что экс-президент может находиться в в тюрьме в Тбилиси.Между тем, сам Саакашвили выложил в соцсетях новое видео, в котором заявил, что вернулся в Грузию, чтобы "помочь народу" и будет праздновать победу 3 октября.Ситуация с приездом Саакашвили в Грузию долгое время оставалась неясной. Сам бывший чиновник заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси. Позже он опубликовал видео, якобы снятое на улице в Батуми. При этом официальные власти Украины, где, по слухам, ранее находился бывший чиновник, и Грузии отрицали факт пересечения опальным президентом государственных границ. Высказывались различные предположения о его местонахождении и о том, каким образом он планирует попасть на родину.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом еще трех дел, приговоры по которым еще не были вынесены.
https://uz.sputniknews.ru/20210225/Gruziya-razglyadela-v-tsvetnykh-revolyutsionerakh-ugrozu-dlya-gosudarstva-16070941.html
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грузия, михаил саакашвили

В Грузии арестовали Саакашвили

22:08 01.10.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Стрингер
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переправлен в тюрьму, заявил премьер-министр. Сам Саакашвили обещает отпраздновать победу 3 октября.
ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переправлен в тюрьму. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает РИА Новости.
"Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение... У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - сказал он.
Где именно произошло задержание, не уточняется. В СМИ высказывались предположения, что экс-президент может находиться в в тюрьме в Тбилиси.
Между тем, сам Саакашвили выложил в соцсетях новое видео, в котором заявил, что вернулся в Грузию, чтобы "помочь народу" и будет праздновать победу 3 октября.
Ситуация с приездом Саакашвили в Грузию долгое время оставалась неясной. Сам бывший чиновник заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси. Позже он опубликовал видео, якобы снятое на улице в Батуми. При этом официальные власти Украины, где, по слухам, ранее находился бывший чиновник, и Грузии отрицали факт пересечения опальным президентом государственных границ. Высказывались различные предположения о его местонахождении и о том, каким образом он планирует попасть на родину.
По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом еще трех дел, приговоры по которым еще не были вынесены.
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