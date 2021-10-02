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С улыбкой на лице: Саакашвили доставлен в тюрьму близ Тбилиси
С улыбкой на лице: Саакашвили доставлен в тюрьму близ Тбилиси
Смотрите в нашем видео фрагмент оперативной съемки с места события. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T16:57+0500
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михаил саакашвили
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Накануне экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в руставскую тюрьму. В МВД Грузии распространили кадры оперативной съемки, как грузинская полиция ведет его к зданию, где он будет находиться под стражей. Ранее информацию о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили подтвердил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности за успешно проведенную спецоперацию. По данным прокуратуры Грузии, опальный экс-президент заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за убийство банкира Сандро Гиргвлиани, а также избиение депутата Валерия Гелашвили. Смотрите в нашем видео фрагмент с места события.
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мультимедиа , грузия, михаил саакашвили, видео

С улыбкой на лице: Саакашвили доставлен в тюрьму близ Тбилиси

16:57 02.10.2021
325
© Sputnik
Смотрите в нашем видео фрагмент оперативной съемки с места события.
Накануне экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в руставскую тюрьму.
В МВД Грузии распространили кадры оперативной съемки, как грузинская полиция ведет его к зданию, где он будет находиться под стражей.
Ранее информацию о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили подтвердил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности за успешно проведенную спецоперацию.
По данным прокуратуры Грузии, опальный экс-президент заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за убийство банкира Сандро Гиргвлиани, а также избиение депутата Валерия Гелашвили.
Смотрите в нашем видео фрагмент с места события.
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