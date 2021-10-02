Общество
В Узбекистане создадут единую систему учета доз облучения
13:11 02.10.2021 (обновлено: 13:15 02.10.2021)
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© Sputnik / Алексей Фурман/
Информация по контролю и учету индивидуальных доз радиации будет предоставляться Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане положение о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения утверждено постановлением Кабинета Министров республики.
Какие практические меры предусмотрены документом
Контроль и учет индивидуальных доз облучения во всех источниках излучения, проверяемых в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и стандартами.
Порядок сбора информации об индивидуальных дозах облучения, формирование базы данных и их анализ.
Оценка влияния радиационного облучения на население по результатам анализа и принятие систематических мер по снижению облучения.
Этапы обеспечения радиационной безопасности в Узбекистане
Разработка и реализация программы по обеспечению радиационной безопасности.
Запуск единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при использовании источников ионизирующего излучения.
Установление видов и размеров компенсаций за повышенный риск причинения вреда здоровью граждан, обусловленных радиационным воздействием.
Возмещение причиненного вреда здоровью граждан и убытков их имуществу в результате радиационной аварии.
Определение видов деятельности, связанных с использованием источников ионизирующего излучения.
Государственное регулирование экспорта и импорта источников ионизирующего излучения.
Проведение медико-профилактических мероприятий.
Информирование населения о радиационной обстановке и способах по обеспечению радиационной безопасности.
Обучение граждан мерам радиационной безопасности.
В соответствии с постановлением, до конца 2021 года министерствам и ведомствам республики поручено создать систему контроля и учета индивидуальных доз радиации в организациях, использующих источники ионизирующего излучения. Соответствующую информацию планируется предоставлять Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.