https://uz.sputniknews.ru/20211002/v-uzbekistane-sozdadut-edinuyu-sistemu-ucheta-doz-oblucheniya-20737759.html

В Узбекистане создадут единую систему учета доз облучения

В Узбекистане создадут единую систему учета доз облучения

Информация по контролю и учету индивидуальных доз радиации будет предоставляться Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

кабинет министров узбекистана

постановление

радиация

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане положение о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения утверждено постановлением Кабинета Министров республики. Какие практические меры предусмотрены документомЭтапы обеспечения радиационной безопасности в УзбекистанеВ соответствии с постановлением, до конца 2021 года министерствам и ведомствам республики поручено создать систему контроля и учета индивидуальных доз радиации в организациях, использующих источники ионизирующего излучения. Соответствующую информацию планируется предоставлять Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

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кабинет министров узбекистана, постановление, радиация