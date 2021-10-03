https://uz.sputniknews.ru/20211003/20748601.html

Военные РФ и Монголии учатся вместе противостоять ударам в воздуха - видео

Военные РФ и Монголии учатся вместе противостоять ударам в воздуха - видео

Проведения военных учений осложнено климатическими условиями горно-степной местности на полигоне Дойтын Ам в Монголии. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан

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военные учения

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В Минобороны РФ обнародовали эффектные кадры совместных учений России и Монголии "Селенга-2021". Военносмужащие двух стран впервые вместе отрабатывали борьбу с беспилотными летательными аппаратами.Все действо происходило на полигоне Дойтын Ам в Монголии.Участники инсценированных боевых действий уничтожили более десяти летательных аппаратов условного противника.А тем временем танковые и мотострелковые подразделения при поддержке армейской авиации и артиллерии отрабатывали тактические элементы в ходе наступательных действий с неполным расходом боеприпасов.В рамках учений были проведены состязания по национальным и традиционным видам спорта. Военнослужащие могли попробовать свои силы в стрельбе из лука и метании на точность.

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видео, мультимедиа , монголия, военные учения