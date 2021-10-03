https://uz.sputniknews.ru/20211003/knyaz-zaveschal-dvorets-tashkentu-neizvestnye-fakty-ob-osobnyake-romanova-20747743.html

Князь завещал свой дворец Ташкенту: неизвестные факты об особняке Романова

Князь завещал свой дворец Ташкенту: неизвестные факты об особняке Романова

В Ташкенте презентовали проект реставрации дворца Великого князя Романова, а также рассказали, что войдет в экспозицию нового музея. Восстановительные работы... 03.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-03T17:47+0500

2021-10-03T17:47+0500

2021-10-03T18:28+0500

культура

ташкент

реконструкция

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Реконструкция дворца в стиле "модерн", построенного в 1889-90 гг. по проекту архитекторов А. Бенуа и В. Гейнцельмана, поручена Фонду развития культуры и искусства при участии столичного хокимията. Как рассказал журналист и историк Борис Голендер, за основу Гейнцельман взял проект здания посольства России в Японии, созданный еще в середине IXX столетия и адаптированный под резиденцию.В холле ташкентской резиденции Великий князь Николай Константинович поместил одну из ключевых картин своей коллекции. Это "Католический проповедник" художника Константина Маковского. Также гостей здесь встречает уникальная винтовая лестница (созданная по проекту князя), которая ведет на второй этаж в библиотеку. Сегодня эта комната, конечно же, пустует.Как рассказал историк Борис Голендер, лестница представляет собой каслинское художественное литье из чугуна. Эта знаменитая мануфактура и сегодня функционирует в Челябинской области.Большую часть своей библиотеки Великий князь подарил Туркестанской народной библиотеке, сейчас это Национальная библиотека им. А. Навои. По словам историка, существует печатный каталог этих книг, многие из которых на разных иностранных языках и посвящены Средней Азии.Когда дворец был построен, сюда поместили всю коллекцию князя. Кроме западноевропейской культуры – скульптур и полотен, он начал собирать восточные произведения искусства. Как рассказал Борис Голендер, Николай Константинович "заболел" Туркестаном. Его особенно интересовало художественное оружие, кальяны, женские украшения, например, туморы, а также ковры, сюзане. Для того, чтобы их достойно разместить во дворце он разделил его на две части. Западная сторона музея была посвящена Востоку и оформлена народными мастерами. Здесь работали выдающиеся туркестанские ганчкоры и художники, занимающиеся внутренней отделкой. Один из залов оформлен резьбой по ганчу. В будущем при реставрации дворца эта работа была дополнена.Запад на ВостокеВосточное крыло дворца было предназначено для показа произведений западноевропейской и русской культуры, в том числе, скульптур. Монументальное строение князь использовал для показа своей коллекции. Три дня в неделю дворец был открыт для посетителей. Как писали в газетах тех лет – "для чистой публики", то есть в грязных сапогах не пускали, рассказывает Борис Голендер.По словам историка, перед смертью князь написал завещание, которое сегодня находится в Государственном центральном архиве Ташкента. В нем написано, что дворец со всем содержимым завещается "любимому моему городу Ташкенту". Голендер подчеркивает, что это не конфискованная коллекция, как писали об этом в советское время, а дар князя. Главным хранителем коллекции после его смерти в 1918 году стала первая жена Надежда Александровна фон Дрейер. До 1923 года она была главным хранителем первой картинной галереи в Центральной Азии, образованной в этом дворце. Этот художественный музей просуществовал до 1934 года. Потом здесь решено было создать Дворец пионеров, который проработал несколько десятилетий. Сначала он носил имя Бухарина, потом Сталина, затем Ленина. В связи с чем перед дворцом появлялись соответствующие гипсовые скульптуры.Первоначально вокруг дворца не было забора, его роль выполняла живая изгородь. Нынешнее ограждение было установлено по желанию Великого князя в 1916 году. А перед входом во дворец располагалась мраморная статуя Атланта из его же коллекции.Дворец пионеров просуществовал в здании резиденции до 1978 года, когда государство решило организовать в этих стенах Музей антиквариата и ювелирного искусства."И это очень удобно. Ведь здание трехэтажное и нижний, цокольный этаж, можно использовать для хранения драгоценностей. Поэтому ташкентцы называли это место "алмазным фондом". Конечно, здесь был не алмазный фонд, а просто драгоценные изделия, которые хранились раннее в Музее искусств. Это, прежде всего, золотые и серебряные женские украшения, знаменитый дальверзинский золотой клад времен древней Бактрии, который был найден при раскопках в Сурхандарьинской области", - рассказал Борис Голендер.Этот музей дожил до 1992 года, когда решением правительства уже независимого Узбекистана его перенесли в Гохран, где он находится и сейчас, но не доступен для посещения. С тех пор здесь размещен Дом приемов Министерства иностранных дел.Витраж после взрываСобрание произведений искусства Великого князя сегодня хранится в Государственном музее искусств. В основной экспозиции представлено не все, кое-что находится в фондах. Но коллекция сохранилась практически вся. Также, как и сохранилась мраморная скульптура Атланта. А вот произведения прикладного искусства, в частности мебель, которую коллекционировал Великий князь и восточная коллекция "распылились" и точных данных о том, что и как здесь находилось при его жизни нет, объяснил историк. Поэтому у создателей проекта реставрации возникли трудности, потому что пока не совсем понятно, как можно всю ее расположить на этой территории, площадь которой составляет 1182 кв. м. Как предположил Борис Голендер, есть вероятность, что собрание арт-объектов войдет сюда не полностью.Раньше дворец уже подвергался реставрационным работам, которые проходили с 1978 по 1980 гг. Но есть в западном крыле один из залов, который чаще подвергался реставрации. Однако паркетное покрытие в нем аутентичное. Здесь можно увидеть роспись золотом, соответствующую богатому восточному дому."В интерьере этого зала появилось витражное окно, которого при князе не было. Дело в том, что в 1999 году во время взрывов стекла с передней стороны дворца были выбиты. Встал вопрос, что делать с окном. Было принято решение оформить его витражом, который органично вписался в интерьер", - уточнил историк.Главная цель реставрации – сохранить уникальный памятник архитектуры и прилегающую к нему парковую зону, создав условия для отдыха людей. Министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов уверен, что будущий музей станет одним из главных туристических объектов столицы.Он также добавил, что о происходящих изменениях будут сообщать на всех этапах реставрационных работ.Музей с лифтомКак рассказала исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан Гаянэ Умерова, согласно техническому заданию, необходимо сохранить изначальный облик здания, включая весь интерьер, парковую зону, флигель и т.д. Помимо коллекции русской и западноевропейской живописи в музей вернутся все предметы интерьера. По ее словам, здесь также будут предусмотрены экспозиционные площади для временных выставок, над которыми эксперты уже работают. В подвальной части здания оборудуют музей мультимедиа, рассказывающий подробнее о дворце, его архитектуре и многом другом.Для экскурсии по музею необходимо будет приобрести билет, однако вход в парковую зону останется свободным.Разработкой преконцепта проекта занималась немецкая компания ATELIER BRÜCKNER. Согласно проекту, флигель, расположенной справа от здания, преобразуется в кассу, кафе и гардероб. Проект реставрации включает также доступ к зданию для людей с ограниченными физическими возможностями. Так, в музее появится не только пандус, но и специальный лифт, который поможет посетителям, например, в инвалидных креслах, подняться на верхний этаж и спуститься вниз. Кроме того, здание будет укреплено с учетом сейсмоактивности региона.Несмотря на продуманную концепцию проекта, предусматривающую полное восстановление облика дворца, Борис Голендер считает, что есть несколько недочетов."Необходимо восстановить и левый флигель, который был полностью разрушен после землетрясения 1966 года. Оба флигеля строил выдающийся архитектор Алексей Бенуа. Это тоже произведение искусства. Поэтому если в правом флигеле будет сделана касса, то это не совсем восстановление дворца. Вместо прогулочных кафе внутри парка было бы правильнее построить отдельную кассу. А флигель использовать как выставочный зал. Для соблюдения симметрии восстановление левого флигеля необходимо. В данном случае симметрии нет", - объяснил историк.Кроме этого, дорожки в саду, предусмотренные концепцией проекта, также не соответствуют оригиналу. При Великом князе они были посыпаны знаменитым красным песком, который многие ташкентцы могут помнить по парку М. Горького в центре столицы, расположенного рядом с курантами.На территории дворца растут деревья - дуб, каштан, платан восточный - возраст которых достигает до 150 лет. Как заверили в Минкультуры каждое дерево (все они посчитаны) будет не только сохранено, но и посажены новые.

ташкент

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ташкент, реконструкция