Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре
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© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаЛюк Бессон на творческой встрече в Ташкенте
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Ожидается, что именно Люк Бессон вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", итоги которой подведут в ближайшие дни.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Звезда французского кинематографа Люк Бессон провел творческую встречу со своими начинающими коллегами из Узбекистана в рамках Ташкентского международного кинофестиваля. В диалоге со знаменитым реживвером участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Знаменитый гость говорил о том, как, по его мнению, происходит становление мастера кинематографа мирового уровня. Вначале, подчеркивал он, это всегда поддержка государства. По его наблюдениям, внимание раскрытию творческого потенциала начинающих мастеров киноиндустрии в Узбекистане уделяется на самом высоком уровне.
Согласно предварительным планам, легендарный Люк Бессон лично вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", которая также проходит в рамках Ташкентского международного кинофестиваля.
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаЛюк Бессон на творческой встрече в Ташкенте
Люк Бессон на творческой встрече в Ташкенте
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Напомним, проект запущен 24 сентября. Его участники уже приступили к съемкам короткометражных фильмов в ряде регионов страны. Согласно условиям конкурсной программы, молодым режиссерам доступны 30 локаций. За короткий период они должны будут отснять фильмы на тематику, связанную с узбекскими традициями, культурой и историей.