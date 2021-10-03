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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
https://uz.sputniknews.ru/20211003/lyuk-besson-rasskazal-molodym-kinematografistam-sekret-uspexa-v-rejissure--20743830.html
Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре
Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре
Ожидается, что именно Люк Бессон вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", итоги которой подведут в ближайшие дни. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T12:28+0500
2021-10-03T12:28+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
узбекистан
культура
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Звезда французского кинематографа Люк Бессон провел творческую встречу со своими начинающими коллегами из Узбекистана в рамках Ташкентского международного кинофестиваля. В диалоге со знаменитым реживвером участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.Знаменитый гость говорил о том, как, по его мнению, происходит становление мастера кинематографа мирового уровня. Вначале, подчеркивал он, это всегда поддержка государства. По его наблюдениям, внимание раскрытию творческого потенциала начинающих мастеров киноиндустрии в Узбекистане уделяется на самом высоком уровне.Согласно предварительным планам, легендарный Люк Бессон лично вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", которая также проходит в рамках Ташкентского международного кинофестиваля.Напомним, проект запущен 24 сентября. Его участники уже приступили к съемкам короткометражных фильмов в ряде регионов страны. Согласно условиям конкурсной программы, молодым режиссерам доступны 30 локаций. За короткий период они должны будут отснять фильмы на тематику, связанную с узбекскими традициями, культурой и историей.
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узбекистан, культура, кинематограф

Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре

12:28 03.10.2021
858
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаЛюк Бессон на творческой встрече в Ташкенте
Люк Бессон на творческой встрече в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Ожидается, что именно Люк Бессон вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", итоги которой подведут в ближайшие дни.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Звезда французского кинематографа Люк Бессон провел творческую встречу со своими начинающими коллегами из Узбекистана в рамках Ташкентского международного кинофестиваля. В диалоге со знаменитым реживвером участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Знаменитый гость говорил о том, как, по его мнению, происходит становление мастера кинематографа мирового уровня. Вначале, подчеркивал он, это всегда поддержка государства. По его наблюдениям, внимание раскрытию творческого потенциала начинающих мастеров киноиндустрии в Узбекистане уделяется на самом высоком уровне.
Согласно предварительным планам, легендарный Люк Бессон лично вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", которая также проходит в рамках Ташкентского международного кинофестиваля.
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаЛюк Бессон на творческой встрече в Ташкенте
Люк Бессон на творческой встрече в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
Люк Бессон на творческой встрече в Ташкенте
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Напомним, проект запущен 24 сентября. Его участники уже приступили к съемкам короткометражных фильмов в ряде регионов страны. Согласно условиям конкурсной программы, молодым режиссерам доступны 30 локаций. За короткий период они должны будут отснять фильмы на тематику, связанную с узбекскими традициями, культурой и историей.
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