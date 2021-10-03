https://uz.sputniknews.ru/20211003/lyuk-besson-rasskazal-molodym-kinematografistam-sekret-uspexa-v-rejissure--20743830.html

Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре

Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре

Ожидается, что именно Люк Бессон вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", итоги которой подведут в ближайшие дни. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-03T12:28+0500

2021-10-03T12:28+0500

2021-10-03T12:28+0500

ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"

узбекистан

культура

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Звезда французского кинематографа Люк Бессон провел творческую встречу со своими начинающими коллегами из Узбекистана в рамках Ташкентского международного кинофестиваля. В диалоге со знаменитым реживвером участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.Знаменитый гость говорил о том, как, по его мнению, происходит становление мастера кинематографа мирового уровня. Вначале, подчеркивал он, это всегда поддержка государства. По его наблюдениям, внимание раскрытию творческого потенциала начинающих мастеров киноиндустрии в Узбекистане уделяется на самом высоком уровне.Согласно предварительным планам, легендарный Люк Бессон лично вручит призы и дипломы участникам молодежной программы "Кино за пять дней", которая также проходит в рамках Ташкентского международного кинофестиваля.Напомним, проект запущен 24 сентября. Его участники уже приступили к съемкам короткометражных фильмов в ряде регионов страны. Согласно условиям конкурсной программы, молодым режиссерам доступны 30 локаций. За короткий период они должны будут отснять фильмы на тематику, связанную с узбекскими традициями, культурой и историей.

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