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Стали известны подробности перемещения Гани в ОАЭ: он все-таки был в Узбекистане
Стали известны подробности перемещения Гани в ОАЭ: он все-таки был в Узбекистане
Беглецы из Афганистана находились в Термезе 31 час под надзором военных Узбекистана. По данным источника, с них не спускали глаз и не позволяли даже... 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T10:53+0500
2021-10-03T11:15+0500
в мире
оаэ
афганистан
побег
ашраф гани ахмадзай
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Беглый президент Афганистана Ашраф Гани в августе все-таки был в Узбекистане, но совсем недолго. Он вскоре продолжил свой путь, вылетев на борту казахстанской авиакомпании в ОАЭ. Такие сведения озвучивает РИА Новости, которое, обобщив информацию из ряда источников, сформировало свой взгляд на произошедшее.Сообщается, что 15 августа четыре вертолета, которые находились на территории президентского дворца на экстренный случай, вылетели в аэропорт Термеза. Внутри находились 54 человека, в том числе экс-лидер Афганистана. Ни у кого из прибывших не было при себе паспортов.Прибывшие из ИРА находились в Термезе 31 час под надзором военных Узбекистана. По данным источника, с беглецов не спускали глаз и не позволяли даже "поговорить друг с другом".На следующий день поздно вечером Ашраф Гани и его окружение вылетели в ОАЭ. Предположительно, самолет принадлежал казахстанской авиакомпании FlyJet, однако на нем не было никаких опознавательных знаков. В аэропорту Абу-Даби, как сообщается, бежавших ожидал более радушный прием, чем в Узбекистане. При этом в ОАЭ предупредили некоторых приехавших из Афганистана о том, что у них "нет возможности жить в этой стране".Напомним, в середине августа члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Ашраф Гани бежал из страны, чтобы "предотвратить бойню". Некоторое время никто не знал о его местонахождении: одни говорили, что экс-президент находится в Таджикистане, другие указывали на Узбекистан, Казахстан и другие соседние республики. А позже бывший лидер ИРА выступил с открытым заявлением из ОАЭ, заявив, что намерен вернуться на родину для продолжения борьбы.* – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/gani-v-tsentralnoy-azii-net---mid-i-posolstvo-20088964.html
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оаэ, афганистан, побег, ашраф гани ахмадзай

Стали известны подробности перемещения Гани в ОАЭ: он все-таки был в Узбекистане

10:53 03.10.2021 (обновлено: 11:15 03.10.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Бывший президент Афганистана Ашраф Гани
 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Беглецы из Афганистана находились в Термезе 31 час под надзором военных Узбекистана. По данным источника, с них не спускали глаз и не позволяли даже "поговорить друг с другом".
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Беглый президент Афганистана Ашраф Гани в августе все-таки был в Узбекистане, но совсем недолго. Он вскоре продолжил свой путь, вылетев на борту казахстанской авиакомпании в ОАЭ. Такие сведения озвучивает РИА Новости, которое, обобщив информацию из ряда источников, сформировало свой взгляд на произошедшее.
Сообщается, что 15 августа четыре вертолета, которые находились на территории президентского дворца на экстренный случай, вылетели в аэропорт Термеза. Внутри находились 54 человека, в том числе экс-лидер Афганистана. Ни у кого из прибывших не было при себе паспортов.
Прибывшие из ИРА находились в Термезе 31 час под надзором военных Узбекистана. По данным источника, с беглецов не спускали глаз и не позволяли даже "поговорить друг с другом".
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На следующий день поздно вечером Ашраф Гани и его окружение вылетели в ОАЭ. Предположительно, самолет принадлежал казахстанской авиакомпании FlyJet, однако на нем не было никаких опознавательных знаков.
В аэропорту Абу-Даби, как сообщается, бежавших ожидал более радушный прием, чем в Узбекистане. При этом в ОАЭ предупредили некоторых приехавших из Афганистана о том, что у них "нет возможности жить в этой стране".
Напомним, в середине августа члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Ашраф Гани бежал из страны, чтобы "предотвратить бойню". Некоторое время никто не знал о его местонахождении: одни говорили, что экс-президент находится в Таджикистане, другие указывали на Узбекистан, Казахстан и другие соседние республики. А позже бывший лидер ИРА выступил с открытым заявлением из ОАЭ, заявив, что намерен вернуться на родину для продолжения борьбы.
* – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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