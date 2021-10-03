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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html
"Талибан"* пытается договориться с Узбекистаном о возобновлении авиасообщения
"Талибан"* пытается договориться с Узбекистаном о возобновлении авиасообщения
Глава МИД в правительстве "Талибана"* призвал посла Узбекистана в Кабуле к дальнейшему укреплению отношений между странами. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T13:32+0500
2021-10-03T13:32+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Посол Узбекистана в Кабуле Ёдгорходжа Шодмонов встретился с Мавлави Амирханом Моттаки, назначенным талибами министром иностранных дел временного правительства Афганистана. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил его представитель Мухаммад Наими.При этом Муттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане за поддержку и призвал к дальнейшему укреплению отношений между странами.Ранее сообщалось, что губернатор провинции Балх и хоким Сурхандарьинской области договорились о принятии необходимых мер для решения проблем с транзитом и доставкой грузов в Афганистан из-за тяжелой гуманитарной ситуации в этой стране.* - террористическая группировка, запрещенная в РФ и других странах мира.
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узбекистан, радикальное движение "талибан"

"Талибан"* пытается договориться с Узбекистаном о возобновлении авиасообщения

13:32 03.10.2021
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© Twitter / Dr.M.Naeem Амир Хан Моттаки, назначенный "Талибаном"* на должность главы МИДа во временном правительстве Афганистана, принял посла Узбекистана Ёдгорходжу Шадманова.
Амир Хан Моттаки, назначенный Талибаном* на должность главы МИДа во временном правительстве Афганистана, принял посла Узбекистана Ёдгорходжу Шадманова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
© Twitter / Dr.M.Naeem
Глава МИД в правительстве "Талибана"* призвал посла Узбекистана в Кабуле к дальнейшему укреплению отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Посол Узбекистана в Кабуле Ёдгорходжа Шодмонов встретился с Мавлави Амирханом Моттаки, назначенным талибами министром иностранных дел временного правительства Афганистана. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил его представитель Мухаммад Наими.
"В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также реконструкцию аэропорта в Мазари-Шарифе и возобновление авиасообщения между Ташкентом и Кабулом", - говорится в сообщении.
При этом Муттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане за поддержку и призвал к дальнейшему укреплению отношений между странами.
Ранее сообщалось, что губернатор провинции Балх и хоким Сурхандарьинской области договорились о принятии необходимых мер для решения проблем с транзитом и доставкой грузов в Афганистан из-за тяжелой гуманитарной ситуации в этой стране.
* - террористическая группировка, запрещенная в РФ и других странах мира.
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