https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html

"Талибан"* пытается договориться с Узбекистаном о возобновлении авиасообщения

"Талибан"* пытается договориться с Узбекистаном о возобновлении авиасообщения

Глава МИД в правительстве "Талибана"* призвал посла Узбекистана в Кабуле к дальнейшему укреплению отношений между странами. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-03T13:32+0500

2021-10-03T13:32+0500

2021-10-03T13:32+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Посол Узбекистана в Кабуле Ёдгорходжа Шодмонов встретился с Мавлави Амирханом Моттаки, назначенным талибами министром иностранных дел временного правительства Афганистана. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил его представитель Мухаммад Наими.При этом Муттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане за поддержку и призвал к дальнейшему укреплению отношений между странами.Ранее сообщалось, что губернатор провинции Балх и хоким Сурхандарьинской области договорились о принятии необходимых мер для решения проблем с транзитом и доставкой грузов в Афганистан из-за тяжелой гуманитарной ситуации в этой стране.* - террористическая группировка, запрещенная в РФ и других странах мира.

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узбекистан, радикальное движение "талибан"