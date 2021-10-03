https://uz.sputniknews.ru/20211003/tashkent-i-vashington-gotovy-sodeystvovat-natsionalnomu-primireniyu-v-afganistane-20748440.html
Ташкент и Вашингтон готовы содействовать национальному примирению в Афганистане
Ташкент и Вашингтон готовы содействовать национальному примирению в Афганистане
Стороны подчеркнули важность соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в Афганистане, недопущению гуманитарного кризиса. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T18:24+0500
2021-10-03T18:24+0500
2021-10-03T18:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид узбекистана
афганистан
абдулазиз камилов
встреча
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекистан и США сошлись во мнении о необходимости формирования в Афганистане инклюзивного правительства. Об этом стало известно после встречи главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Ташкенте, сообщили в пресс-службе ведомства.Стороны обменялись мнениями касательно ситуации в регионе и развития событий в Афганистане, отметив важность содействия процессу национального примирения, соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в стране, недопущения гуманитарного кризиса.Говорили на встрече о развитии двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Абдулазиз Камилов выразил признательность правительству США за безвозмездное предоставление Узбекистану более 5 миллионов доз вакцин Moderna и Pfizer.В завершении дискуссии стороны рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий, в частности первого заседания диалога стратегического партнерства.Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Инаугурация временного правительства Афганистана состоится 11 сентября. Талибы проводят рейды и задерживают членов террористической организации ИГ* в различных регионах страны.*- террористические организации, запрещенная в России и раде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzbekistan-poluchit-3-mln-doz-vaktsiny-moderna-iz-ssha-19837705.html
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мид узбекистана, афганистан, абдулазиз камилов, встреча
Ташкент и Вашингтон готовы содействовать национальному примирению в Афганистане
Стороны подчеркнули важность соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в Афганистане, недопущению гуманитарного кризиса.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Узбекистан и США сошлись во мнении о необходимости формирования в Афганистане инклюзивного правительства. Об этом стало известно после встречи главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Ташкенте, сообщили
в пресс-службе ведомства.
Стороны обменялись мнениями касательно ситуации в регионе и развития событий в Афганистане, отметив важность содействия процессу национального примирения, соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в стране, недопущения гуманитарного кризиса.
Говорили на встрече о развитии двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Абдулазиз Камилов выразил признательность правительству США за безвозмездное предоставление Узбекистану более 5 миллионов доз вакцин Moderna и Pfizer.
В завершении дискуссии стороны рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий, в частности первого заседания диалога стратегического партнерства.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Инаугурация временного правительства Афганистана состоится 11 сентября. Талибы проводят рейды и задерживают членов террористической организации ИГ* в различных регионах страны.
*- террористические организации, запрещенная в России и раде других стран.