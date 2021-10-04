https://uz.sputniknews.ru/20211004/bolee-2000-voditeley-v-uzbekistane-oshtrafovany-za-zagryaznenie-vozduxa-20762198.html
Более 2000 водителей в Узбекистане оштрафованы за загрязнение воздуха
Более 2000 водителей в Узбекистане оштрафованы за загрязнение воздуха
Всего проверено свыше 270 тысяч автомобилей, у 3,4% из них выбросы выхлопных газов выше нормы. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T20:24+0500
2021-10-04T20:24+0500
2021-10-04T20:24+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. В Узбекистане завершился второй этап операции "Чистый воздух", в рамках которой было проверено 270 344 автомобиля, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.По данным руководителя информационной службы Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Озода Раджабова, озвученным на брифинге 4 октября, более 9 тысяч автомобилей или 3,4% от числа проверенных, нарушают нормы выброса вредных веществ в атмосферу. Все водители получили предупреждения.Еще 2986 автомобилей направлены на станции технического обслуживания для устранения неполадок. По словам Озода Раджабова, такие неисправные машины не только загрязняют воздух, но и потребляют больше горючего.За выброс загрязняющих веществ в атмосферу сверх установленной нормы были оштрафованы владельцы 2000 автомобилей.В настоящее время проверка уровня загрязнения проводится также и при обязательных техосмотрах автомобилей. Всего из 43 400 проверенных автомобилей у 1338 (3,8 %) выбросы вредных веществ оказался свыше нормы.Проверка автомобилей на уровень выброса загрязняющих веществ в рамках месячника "Чистый воздух" проводится в несколько этапов. Первый республиканский этап проходил с 10 апреля по 10 мая, второй этап – с 10 августа по 10 сентября. В Ташкенте такая проверка проходит с 10 сентября по 10 октября.
https://uz.sputniknews.ru/20191120/Stali-izvestny-samye-zagryaznennye-rayony-Tashkenta-12836166.html
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узбекистан, экология, автомобили
Более 2000 водителей в Узбекистане оштрафованы за загрязнение воздуха
Всего проверено свыше 270 тысяч автомобилей, у 3,4% из них выбросы выхлопных газов выше нормы.
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. В Узбекистане завершился второй этап операции "Чистый воздух", в рамках которой было проверено 270 344 автомобиля, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.
По данным руководителя информационной службы Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Озода Раджабова, озвученным на брифинге 4 октября, более 9 тысяч автомобилей или 3,4% от числа проверенных, нарушают нормы выброса вредных веществ в атмосферу. Все водители получили предупреждения.
Еще 2986 автомобилей направлены на станции технического обслуживания для устранения неполадок. По словам Озода Раджабова, такие неисправные машины не только загрязняют воздух, но и потребляют больше горючего.
За выброс загрязняющих веществ в атмосферу сверх установленной нормы были оштрафованы владельцы 2000 автомобилей.
В настоящее время проверка уровня загрязнения проводится также и при обязательных техосмотрах автомобилей. Всего из 43 400 проверенных автомобилей у 1338 (3,8 %) выбросы вредных веществ оказался свыше нормы.
Проверка автомобилей на уровень выброса загрязняющих веществ в рамках месячника "Чистый воздух" проводится в несколько этапов. Первый республиканский этап проходил с 10 апреля по 10 мая, второй этап – с 10 августа по 10 сентября. В Ташкенте такая проверка проходит с 10 сентября по 10 октября.