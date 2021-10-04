https://uz.sputniknews.ru/20211004/bolee-2000-voditeley-v-uzbekistane-oshtrafovany-za-zagryaznenie-vozduxa-20762198.html

Более 2000 водителей в Узбекистане оштрафованы за загрязнение воздуха

Более 2000 водителей в Узбекистане оштрафованы за загрязнение воздуха

Всего проверено свыше 270 тысяч автомобилей, у 3,4% из них выбросы выхлопных газов выше нормы. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T20:24+0500

2021-10-04T20:24+0500

2021-10-04T20:24+0500

общество

узбекистан

экология

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16075521_0:68:2469:1457_1920x0_80_0_0_f5a2db3074c39bc7e2a164ffe7b4192b.jpg

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. В Узбекистане завершился второй этап операции "Чистый воздух", в рамках которой было проверено 270 344 автомобиля, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.По данным руководителя информационной службы Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Озода Раджабова, озвученным на брифинге 4 октября, более 9 тысяч автомобилей или 3,4% от числа проверенных, нарушают нормы выброса вредных веществ в атмосферу. Все водители получили предупреждения.Еще 2986 автомобилей направлены на станции технического обслуживания для устранения неполадок. По словам Озода Раджабова, такие неисправные машины не только загрязняют воздух, но и потребляют больше горючего.За выброс загрязняющих веществ в атмосферу сверх установленной нормы были оштрафованы владельцы 2000 автомобилей.В настоящее время проверка уровня загрязнения проводится также и при обязательных техосмотрах автомобилей. Всего из 43 400 проверенных автомобилей у 1338 (3,8 %) выбросы вредных веществ оказался свыше нормы.Проверка автомобилей на уровень выброса загрязняющих веществ в рамках месячника "Чистый воздух" проводится в несколько этапов. Первый республиканский этап проходил с 10 апреля по 10 мая, второй этап – с 10 августа по 10 сентября. В Ташкенте такая проверка проходит с 10 сентября по 10 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20191120/Stali-izvestny-samye-zagryaznennye-rayony-Tashkenta-12836166.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, экология, автомобили