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Мать Мунисы Ризаевой пригласила ее фанатов в гости на чай — видео
Мать Мунисы Ризаевой пригласила ее фанатов в гости на чай — видео
Певица часто делится личными моментами в своих соцсетях. В этот раз Ризаева показала, как отметила праздник в кругу семьи. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Накануне в семье Мунисы Ризаевой был большой праздник — день рождения матери певицы.Звезда поделилась кадрами торжества со своими подписчиками в Instagram. Затем артистка показала саму именинницу — та поблагодарила всех за поздравления и пригласила в гости на чай. "Мама, это мои поклонники. Вы сейчас все пять миллионов подписчиков позвали к нам домой!", — пошутила Ризаева. В ответ виновница торжества заявила, что всем будет рада.
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шоу-бизнес, instagram, муниса ризаева

Мать Мунисы Ризаевой пригласила ее фанатов в гости на чай — видео

14:10 04.10.2021 (обновлено: 14:13 04.10.2021)
797
© Instagram / munisarizaevaМуниса Ризаева с семьей
Муниса Ризаева с семьей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
© Instagram / munisarizaeva
Певица часто делится личными моментами в своих соцсетях. В этот раз Ризаева показала, как отметила праздник в кругу семьи.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Накануне в семье Мунисы Ризаевой был большой праздник — день рождения матери певицы.
Звезда поделилась кадрами торжества со своими подписчиками в Instagram.
"Сидим с мамой, болтаем о жизни, и какой у нее сегодня классный день рождения. Такого дня рождения у мамы точно никогда не было!", — поделилась Ризаева.
Затем артистка показала саму именинницу — та поблагодарила всех за поздравления и пригласила в гости на чай.
"Мама, это мои поклонники. Вы сейчас все пять миллионов подписчиков позвали к нам домой!", — пошутила Ризаева.
В ответ виновница торжества заявила, что всем будет рада.

"Пусть приходят, у меня просторная душа, все поместятся. Приходите на застолье, вместе чай попьем. Спасибо большое, еще раз, за поздравления!", — сказала Дилорам Намановна.

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