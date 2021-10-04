https://uz.sputniknews.ru/20211004/mat-zvezdy-munisy-rizaevoy-priglasila-ee-fanatov-v-gosti--video-20755525.html

Мать Мунисы Ризаевой пригласила ее фанатов в гости на чай — видео

Мать Мунисы Ризаевой пригласила ее фанатов в гости на чай — видео

Певица часто делится личными моментами в своих соцсетях. В этот раз Ризаева показала, как отметила праздник в кругу семьи. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

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шоу-бизнес

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муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Накануне в семье Мунисы Ризаевой был большой праздник — день рождения матери певицы.Звезда поделилась кадрами торжества со своими подписчиками в Instagram. Затем артистка показала саму именинницу — та поблагодарила всех за поздравления и пригласила в гости на чай. "Мама, это мои поклонники. Вы сейчас все пять миллионов подписчиков позвали к нам домой!", — пошутила Ризаева. В ответ виновница торжества заявила, что всем будет рада.

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шоу-бизнес, instagram, муниса ризаева