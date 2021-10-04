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Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакции организма на температуру
Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакции организма на температуру
Из-за сложной эпидемической ситуации церемония награждения прошла онлайн. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T18:01+0500
2021-10-04T18:02+0500
в мире
медицина
нобелевская премия
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Стокгольме назвали имена нобелевских лауреатов по медицине в 2021 году. Ими стали физиолог Дэвид Джулиус и нейробиолог Ардем Патапутян, передает РИА Новости. Награду присудили им за изучение реакций организмов на температуру и прикосновения.В свое время исследователи открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, благодаря которым люди чувствуют тепло, холод или прикосновения.Джулиус — родился в Америке, в настоящее время ведет деятельность в Университете Калифорнии (Сан-Франциско, США), а Патапутян — уроженец Ливана, сейчас ученый трудится в Медицинском институте Говарда Хьюза (Ла Холла, США).
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медицина, нобелевская премия

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакции организма на температуру

18:01 04.10.2021 (обновлено: 18:02 04.10.2021)
1067
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрадусник
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© Sputnik / Максим Богодвид
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Из-за сложной эпидемической ситуации церемония награждения прошла онлайн. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Стокгольме назвали имена нобелевских лауреатов по медицине в 2021 году. Ими стали физиолог Дэвид Джулиус и нейробиолог Ардем Патапутян, передает РИА Новости. Награду присудили им за изучение реакций организмов на температуру и прикосновения.
В свое время исследователи открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, благодаря которым люди чувствуют тепло, холод или прикосновения.
Джулиус — родился в Америке, в настоящее время ведет деятельность в Университете Калифорнии (Сан-Франциско, США), а Патапутян — уроженец Ливана, сейчас ученый трудится в Медицинском институте Говарда Хьюза (Ла Холла, США).
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