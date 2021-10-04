https://uz.sputniknews.ru/20211004/nobelevskuyu-premiyu-prisudili-za-izuchenie-reaktsii-organizma-na-temperaturu-20759799.html

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакции организма на температуру

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакции организма на температуру

Из-за сложной эпидемической ситуации церемония награждения прошла онлайн. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T18:01+0500

2021-10-04T18:01+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Стокгольме назвали имена нобелевских лауреатов по медицине в 2021 году. Ими стали физиолог Дэвид Джулиус и нейробиолог Ардем Патапутян, передает РИА Новости. Награду присудили им за изучение реакций организмов на температуру и прикосновения.В свое время исследователи открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, благодаря которым люди чувствуют тепло, холод или прикосновения.Джулиус — родился в Америке, в настоящее время ведет деятельность в Университете Калифорнии (Сан-Франциско, США), а Патапутян — уроженец Ливана, сейчас ученый трудится в Медицинском институте Говарда Хьюза (Ла Холла, США).

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медицина, нобелевская премия