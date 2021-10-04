https://uz.sputniknews.ru/20211004/san-jay-narushal-avtorskie-prava--emu-grozit-krupnyy-shtraf-20762839.html

San Jay нарушал авторские права – ему грозит крупный штраф

San Jay нарушал авторские права – ему грозит крупный штраф

С популярного исполнителя могут взыскать до 270 млн сумов. Суд наделил правообладателей соответствующими правами. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T21:02+0500

2021-10-04T21:02+0500

2021-10-04T21:02+0500

происшествия

автор

суд

нарушение границы

певец

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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Агентство по интеллектуальной собственности разбирается в резонансном деле: жалоба на незаконное использование стихов Шерали Джураева поступила на популярного в Узбекистане певца San Jay.Специалисты начали расследование и выяснили, что гражданин Санжар Джавбердиев (настоящее имя артиста) действительно в своих песнях использовал стихи "Гулбадан" и "Атиргулим атринги соч", написанные народным артистом Республики Узбекистан Шерали Джураевым. Делал он это, не имея соответствующих прав.Протокол об административном правонарушении в отношении гражданина С. Джавбердиева был направлен в суд для рассмотрения вопроса об административной ответственности. Теперь, согласно решению суда правообладатель может потребовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 20 до 1000 БРВ.

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автор, суд, нарушение границы, певец