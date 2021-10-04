Происшествия
San Jay нарушал авторские права – ему грозит крупный штраф
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© Instagram / sanjaymusicofficialПевец San Jay
© Instagram / sanjaymusicofficial
С популярного исполнителя могут взыскать до 270 млн сумов. Суд наделил правообладателей соответствующими правами.
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Агентство по интеллектуальной собственности разбирается в резонансном деле: жалоба на незаконное использование стихов Шерали Джураева поступила на популярного в Узбекистане певца San Jay.
Специалисты начали расследование и выяснили, что гражданин Санжар Джавбердиев (настоящее имя артиста) действительно в своих песнях использовал стихи "Гулбадан" и "Атиргулим атринги соч", написанные народным артистом Республики Узбекистан Шерали Джураевым. Делал он это, не имея соответствующих прав.
Специалисты начали расследование и выяснили, что гражданин Санжар Джавбердиев (настоящее имя артиста) действительно в своих песнях использовал стихи "Гулбадан" и "Атиргулим атринги соч", написанные народным артистом Республики Узбекистан Шерали Джураевым. Делал он это, не имея соответствующих прав.
Закон "Об авторском праве", статья 62:
"Воспроизведение, распространение либо иное использование произведений или объектов смежных прав без заключения договора с правообладателем или организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, является нарушением авторского права и смежных прав".
Протокол об административном правонарушении в отношении гражданина С. Джавбердиева был направлен в суд для рассмотрения вопроса об административной ответственности.
Теперь, согласно решению суда правообладатель может потребовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 20 до 1000 БРВ.
Теперь, согласно решению суда правообладатель может потребовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 20 до 1000 БРВ.