Тайны дворца Романовых XIX века в Ташкенте — 15 эксклюзивных фото

Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в стиле "модерн" в 1889-90 годах по проекту архитекторов А. Бенуа и В. Гейнцельмана.
Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в стиле "модерн" в 1889-90 годах по проекту архитекторов А. Бенуа и В. Гейнцельмана.
За реконструкцию особняка взялись Фонд развития культуры и искусства и столичный хокимият. Нужно будет сохранить уникальный памятник архитектуры и прилегающую к нему парковую зону, создав условия для отдыха людей.
За реконструкцию особняка взялись Фонд развития культуры и искусства и столичный хокимият. Нужно будет сохранить уникальный памятник архитектуры и прилегающую к нему парковую зону, создав условия для отдыха людей.
Первое, что привлекает внимание посетителей в холле дворца - чугунная винтовая лестница, которая ведет на второй этаж в библиотеку. Проект этой лестницы был разработан лично князем Романовым.
Первое, что привлекает внимание посетителей в холле дворца - чугунная винтовая лестница, которая ведет на второй этаж в библиотеку. Проект этой лестницы был разработан лично князем Романовым.
Николай Константинович "болел" Туркестаном. Князя особенно интересовало художественное оружие, кальяны, женские украшения, а также ковры и сюзане.
Николай Константинович "болел" Туркестаном. Князя особенно интересовало художественное оружие, кальяны, женские украшения, а также ковры и сюзане.
Этого витражного окна при князе не было. Во время взрывов в Ташкенте в 1999 году стекла с передней стороны дворца были выбиты. После этого решили оформить окно витражом.
Этого витражного окна при князе не было. Во время взрывов в Ташкенте в 1999 году стекла с передней стороны дворца были выбиты. После этого решили оформить окно витражом.
Раньше дворец уже подвергался реставрационным работам, которые проходили с 1978 по 1980 гг.
Раньше дворец уже подвергался реставрационным работам, которые проходили с 1978 по 1980 гг.
Западная сторона музея была посвящена Востоку и оформлена народными мастерами. Здесь работали лучшие туркестанские ганчкоры и художники, занимающиеся внутренней отделкой.
Западная сторона музея была посвящена Востоку и оформлена народными мастерами. Здесь работали лучшие туркестанские ганчкоры и художники, занимающиеся внутренней отделкой.
Один из залов дворца князя Романова оформлен резьбой по ганчу. Во время реставрационных работ в 1978 году ганч дополнили зеркалами.
Один из залов дворца князя Романова оформлен резьбой по ганчу. Во время реставрационных работ в 1978 году ганч дополнили зеркалами.
Многие предметы интерьера здесь сохранились с прежних времен.
Многие предметы интерьера здесь сохранились с прежних времен.
Все деревья во дворе особняка пронумерованы. И каждое из них находится под охраной Минкультуры.
Все деревья во дворе особняка пронумерованы. И каждое из них находится под охраной Минкультуры.
В саду дворца растут дубы, каштаны, платаны восточные. Их посадили более 150 лет назад.
В саду дворца растут дубы, каштаны, платаны восточные. Их посадили более 150 лет назад.
Три дня в неделю дворец был открыт для посетителей. Как писали в газетах тех лет – "для чистой публики", то есть в грязных сапогах не пускали.
Три дня в неделю дворец был открыт для посетителей. Как писали в газетах тех лет – "для чистой публики", то есть в грязных сапогах не пускали.
Историк Борис Голендер рассказал, что это не конфискованная коллекция, как писали в советское время, а дар князя. Перед своей смертью он завещал дворец Ташкенту.
Историк Борис Голендер рассказал, что это не конфискованная коллекция, как писали в советское время, а дар князя. Перед своей смертью он завещал дворец Ташкенту.
После смерти князя и до 1934 года здесь была первая картинная галерея в Центральной Азии. Потом власти решили создать в особняке Дворец пионеров, который проработал несколько десятилетий.
После смерти князя и до 1934 года здесь была первая картинная галерея в Центральной Азии. Потом власти решили создать в особняке Дворец пионеров, который проработал несколько десятилетий.
После 1978 года здесь был организован Музей антиквариата и ювелирного искусства. А после 1992 года - Дом приемов МИД.
После 1978 года здесь был организован Музей антиквариата и ювелирного искусства. А после 1992 года - Дом приемов МИД.