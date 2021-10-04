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Тайны дворца Романовых XIX века в Ташкенте — 15 эксклюзивных фото
Тайны дворца Романовых XIX века в Ташкенте — 15 эксклюзивных фото
Раньше писали, что коллекция дома Романовых - конфискованная. Но на самом деле, она была передана в дар лично князем. Перед своей смертью Николай... 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T16:36+0500
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мультимедиа , ташкент, культура, реставрация, фото

Тайны дворца Романовых XIX века в Ташкенте — 15 эксклюзивных фото

16:36 04.10.2021 (обновлено: 16:40 04.10.2021)
509
Анна Желиховская
Все материалы
Эксклюзив
Раньше писали, что коллекция дома Романовых - конфискованная. Но на самом деле, она была передана в дар лично князем. Перед своей смертью Николай Константинович оставил документ, где указал, что дворец со всем содержимым завещается "любимому городу Ташкенту".
© Sputnik

Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в стиле "модерн" в 1889-90 годах по проекту архитекторов А. Бенуа и В. Гейнцельмана.

Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в стиле &quot;модерн&quot; в 1889-90 годах по проекту архитекторов А. Бенуа и В. Гейнцельмана. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik

Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в стиле "модерн" в 1889-90 годах по проекту архитекторов А. Бенуа и В. Гейнцельмана.

© Sputnik

За реконструкцию особняка взялись Фонд развития культуры и искусства и столичный хокимият. Нужно будет сохранить уникальный памятник архитектуры и прилегающую к нему парковую зону, создав условия для отдыха людей.

За реконструкцию особняка взялись Фонд развития культуры и искусства и столичный хокимият. Нужно будет сохранить уникальный памятник архитектуры и прилегающую к нему парковую зону, создав условия для отдыха людей. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik

За реконструкцию особняка взялись Фонд развития культуры и искусства и столичный хокимият. Нужно будет сохранить уникальный памятник архитектуры и прилегающую к нему парковую зону, создав условия для отдыха людей.

© Sputnik

Первое, что привлекает внимание посетителей в холле дворца - чугунная винтовая лестница, которая ведет на второй этаж в библиотеку. Проект этой лестницы был разработан лично князем Романовым.

Первое, что привлекает внимание посетителей в холле дворца - чугунная винтовая лестница, которая ведет на второй этаж в библиотеку. Проект этой лестницы был разработан лично князем Романовым. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik

Первое, что привлекает внимание посетителей в холле дворца - чугунная винтовая лестница, которая ведет на второй этаж в библиотеку. Проект этой лестницы был разработан лично князем Романовым.

© Sputnik

Николай Константинович "болел" Туркестаном. Князя особенно интересовало художественное оружие, кальяны, женские украшения, а также ковры и сюзане.

Николай Константинович &quot;болел&quot; Туркестаном. Князя особенно интересовало художественное оружие, кальяны, женские украшения, а также ковры и сюзане. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik

Николай Константинович "болел" Туркестаном. Князя особенно интересовало художественное оружие, кальяны, женские украшения, а также ковры и сюзане.

© Sputnik

Этого витражного окна при князе не было. Во время взрывов в Ташкенте в 1999 году стекла с передней стороны дворца были выбиты. После этого решили оформить окно витражом.

Этого витражного окна при князе не было. Во время взрывов в Ташкенте в 1999 году стекла с передней стороны дворца были выбиты. После этого решили оформить окно витражом. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik

Этого витражного окна при князе не было. Во время взрывов в Ташкенте в 1999 году стекла с передней стороны дворца были выбиты. После этого решили оформить окно витражом.

© Sputnik

Раньше дворец уже подвергался реставрационным работам, которые проходили с 1978 по 1980 гг.

Раньше дворец уже подвергался реставрационным работам, которые проходили с 1978 по 1980 гг. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik

Раньше дворец уже подвергался реставрационным работам, которые проходили с 1978 по 1980 гг.

© Sputnik

Западная сторона музея была посвящена Востоку и оформлена народными мастерами. Здесь работали лучшие туркестанские ганчкоры и художники, занимающиеся внутренней отделкой.

Западная сторона музея была посвящена Востоку и оформлена народными мастерами. Здесь работали лучшие туркестанские ганчкоры и художники, занимающиеся внутренней отделкой. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik

Западная сторона музея была посвящена Востоку и оформлена народными мастерами. Здесь работали лучшие туркестанские ганчкоры и художники, занимающиеся внутренней отделкой.

© Sputnik

Один из залов дворца князя Романова оформлен резьбой по ганчу. Во время реставрационных работ в 1978 году ганч дополнили зеркалами.

Один из залов дворца князя Романова оформлен резьбой по ганчу. Во время реставрационных работ в 1978 году ганч дополнили зеркалами. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik

Один из залов дворца князя Романова оформлен резьбой по ганчу. Во время реставрационных работ в 1978 году ганч дополнили зеркалами.

© Sputnik

Многие предметы интерьера здесь сохранились с прежних времен.

Многие предметы интерьера здесь сохранились с прежних времен. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik

Многие предметы интерьера здесь сохранились с прежних времен.

© Sputnik

Все деревья во дворе особняка пронумерованы. И каждое из них находится под охраной Минкультуры.

Все деревья во дворе особняка пронумерованы. И каждое из них находится под охраной Минкультуры. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik

Все деревья во дворе особняка пронумерованы. И каждое из них находится под охраной Минкультуры.

© Sputnik

В саду дворца растут дубы, каштаны, платаны восточные. Их посадили более 150 лет назад.

В саду дворца растут дубы, каштаны, платаны восточные. Их посадили более 150 лет назад. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik

В саду дворца растут дубы, каштаны, платаны восточные. Их посадили более 150 лет назад.

© Sputnik

Три дня в неделю дворец был открыт для посетителей. Как писали в газетах тех лет – "для чистой публики", то есть в грязных сапогах не пускали.

Три дня в неделю дворец был открыт для посетителей. Как писали в газетах тех лет – &quot;для чистой публики&quot;, то есть в грязных сапогах не пускали. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik

Три дня в неделю дворец был открыт для посетителей. Как писали в газетах тех лет – "для чистой публики", то есть в грязных сапогах не пускали.

© Sputnik

Историк Борис Голендер рассказал, что это не конфискованная коллекция, как писали в советское время, а дар князя. Перед своей смертью он завещал дворец Ташкенту.

Историк Борис Голендер рассказал, что это не конфискованная коллекция, как писали в советское время, а дар князя. Перед своей смертью он завещал дворец Ташкенту. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik

Историк Борис Голендер рассказал, что это не конфискованная коллекция, как писали в советское время, а дар князя. Перед своей смертью он завещал дворец Ташкенту.

© Sputnik

После смерти князя и до 1934 года здесь была первая картинная галерея в Центральной Азии. Потом власти решили создать в особняке Дворец пионеров, который проработал несколько десятилетий.

После смерти князя и до 1934 года здесь была первая картинная галерея в Центральной Азии. Потом власти решили создать в особняке Дворец пионеров, который проработал несколько десятилетий. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik

После смерти князя и до 1934 года здесь была первая картинная галерея в Центральной Азии. Потом власти решили создать в особняке Дворец пионеров, который проработал несколько десятилетий.

© Sputnik

После 1978 года здесь был организован Музей антиквариата и ювелирного искусства. А после 1992 года - Дом приемов МИД.

После 1978 года здесь был организован Музей антиквариата и ювелирного искусства. А после 1992 года - Дом приемов МИД. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik

После 1978 года здесь был организован Музей антиквариата и ювелирного искусства. А после 1992 года - Дом приемов МИД.

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