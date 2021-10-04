Тайны дворца Романовых XIX века в Ташкенте — 15 эксклюзивных фото

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Анна Желиховская

Эксклюзив

Раньше писали, что коллекция дома Романовых - конфискованная. Но на самом деле, она была передана в дар лично князем. Перед своей смертью Николай Константинович оставил документ, где указал, что дворец со всем содержимым завещается "любимому городу Ташкенту".