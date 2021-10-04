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В Швеции в ДТП погиб Ларс Вилкс — автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда
В Швеции в ДТП погиб Ларс Вилкс — автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда
Ларс Вилкс получил известность в 2007 году из-за карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T12:31+0500
2021-10-04T12:35+0500
в мире
дтп
трагедия
реакция в исламском мире на карикатуры о пророке мухаммеде
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, сообщает местная телекомпания SVT.Трагедия произошла накануне на трассе близ города Маркарюд. Машина, в которой ехал 75-летний художник и двое охранявших его полицейских, попала в ДТП.По официальным данным, легковушка столкнулась с грузовиком. После оба автомобиля загорелись. Полную картину произошедшего еще только предстоит установить, сообщили в полиции. Однако пока правоохранители не склонны предполагать, что в ДТП участвовал кто-то еще. Напомним: Ларс Вилкс получил известность в 2007 году, когда шведская газета Nerikes Allehanda опубликовала его карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки.После этого в адрес художника стали сыпаться угрозы, были в том числе совершены несколько покушений. Террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ и ряде других стран) даже назначила награду в 100 тысяч долларов за голову Вилкса.С 2010 года художник постоянно находился под охраной полиции.
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дтп, трагедия, реакция в исламском мире на карикатуры о пророке мухаммеде

В Швеции в ДТП погиб Ларс Вилкс — автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

12:31 04.10.2021 (обновлено: 12:35 04.10.2021)
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© REUTERS / TT NEWS AGENCYМесто аварии, где погиб Ларс Вилкс
Место аварии, где погиб Ларс Вилкс - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
Ларс Вилкс получил известность в 2007 году из-за карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, сообщает местная телекомпания SVT.
© AFP / VESA MOILANENЛарс Вилкс
Ларс Вилкс - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
Ларс Вилкс
© AFP / VESA MOILANEN
Трагедия произошла накануне на трассе близ города Маркарюд.
Машина, в которой ехал 75-летний художник и двое охранявших его полицейских, попала в ДТП.
По официальным данным, легковушка столкнулась с грузовиком. После оба автомобиля загорелись.
Выжил только водитель грузовика — его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полную картину произошедшего еще только предстоит установить, сообщили в полиции. Однако пока правоохранители не склонны предполагать, что в ДТП участвовал кто-то еще.
Напомним: Ларс Вилкс получил известность в 2007 году, когда шведская газета Nerikes Allehanda опубликовала его карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки.
После этого в адрес художника стали сыпаться угрозы, были в том числе совершены несколько покушений. Террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ и ряде других стран) даже назначила награду в 100 тысяч долларов за голову Вилкса.
С 2010 года художник постоянно находился под охраной полиции.
401010
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