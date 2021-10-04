https://uz.sputniknews.ru/20211004/v-shvetsii-v-dtp-pogib-lars-vilks--avtor-karikatur-na-proroka-muxammeda-20753379.html

В Швеции в ДТП погиб Ларс Вилкс — автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

В Швеции в ДТП погиб Ларс Вилкс — автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

Ларс Вилкс получил известность в 2007 году из-за карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T12:31+0500

2021-10-04T12:31+0500

2021-10-04T12:35+0500

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дтп

трагедия

реакция в исламском мире на карикатуры о пророке мухаммеде

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, сообщает местная телекомпания SVT.Трагедия произошла накануне на трассе близ города Маркарюд. Машина, в которой ехал 75-летний художник и двое охранявших его полицейских, попала в ДТП.По официальным данным, легковушка столкнулась с грузовиком. После оба автомобиля загорелись. Полную картину произошедшего еще только предстоит установить, сообщили в полиции. Однако пока правоохранители не склонны предполагать, что в ДТП участвовал кто-то еще. Напомним: Ларс Вилкс получил известность в 2007 году, когда шведская газета Nerikes Allehanda опубликовала его карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки.После этого в адрес художника стали сыпаться угрозы, были в том числе совершены несколько покушений. Террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ и ряде других стран) даже назначила награду в 100 тысяч долларов за голову Вилкса.С 2010 года художник постоянно находился под охраной полиции.

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дтп, трагедия, реакция в исламском мире на карикатуры о пророке мухаммеде