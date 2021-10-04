https://uz.sputniknews.ru/20211004/yunyy-uzbekistanets-vzorval-sotsseti-sparodirovav-pevtsa-shoxruxxona--video-20754163.html
Юный узбекистанец "взорвал" соцсети, спародировав певца Шохруххона — видео
Юный узбекистанец "взорвал" соцсети, спародировав певца Шохруххона — видео
Кадры выступления тут же разлетелись по Сети. Видео репостнул в том числе сам Шохруххон. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T13:08+0500
2021-10-04T13:08+0500
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Юный узбекистанец спародировал певца Шохруххона и стал настоящей звездой.Накануне юмористы команды Aristokratlar дали концерт. На сцене выступил в том числе маленький мальчик, спев популярную песню Aylandi boshim. Юный артист очень тонко подметил черты Шохруххона и вызвал настоящий восторг среди зрителей. Кадры выступления тут же разлетелись по Сети. Видео репостнул в том числе сам Шохруххон.
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шоу-бизнес, соцсети, шохруххон, пародия
Юный узбекистанец "взорвал" соцсети, спародировав певца Шохруххона — видео
13:08 04.10.2021 (обновлено: 13:11 04.10.2021)
Кадры выступления тут же разлетелись по Сети. Видео репостнул в том числе сам Шохруххон.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Юный узбекистанец спародировал певца Шохруххона и стал настоящей звездой.
Накануне юмористы команды Aristokratlar дали концерт.
На сцене выступил в том числе маленький мальчик, спев популярную песню Aylandi boshim.
Юный артист очень тонко подметил черты Шохруххона и вызвал настоящий восторг среди зрителей.
Кадры выступления тут же разлетелись по Сети. Видео репостнул в том числе сам Шохруххон.