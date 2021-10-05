https://uz.sputniknews.ru/20211005/dattebayo-po-uzbekski-po-tashkentu-probejalsya-naruto-s-nindzyami--video-20774198.html
Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео
Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео
Кого только не встретишь в узбекской столице. На этот раз прохожих чуть не сбила с ног толпа шиноби. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T15:51+0500
2021-10-05T15:51+0500
2021-10-05T16:38+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Во вторник на улицах Ташкента были замечены неизвестные в костюмах персонажей "Наруто". Фанаты сёнэн-манги пробежалась недалеко от Паркентского базара.На кадрах видно, что прохожим флешмоб пришелся по вкусу. Горожане снимали происходящее на телефоны и делились видео в соцсетях.В столичном ГУВД уже дали комментарий. Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.Правоохранители подчеркнули, что "в действиях актеров признаков правонарушений не обнаружено".
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ташкент, мультфильм, аниме
Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео
15:51 05.10.2021 (обновлено: 16:38 05.10.2021)
Кого только не встретишь в узбекской столице. На этот раз прохожих чуть не сбила с ног толпа шиноби.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Во вторник на улицах Ташкента были замечены неизвестные в костюмах персонажей "Наруто".
Фанаты сёнэн-манги пробежалась недалеко от Паркентского базара.
На кадрах видно, что прохожим флешмоб пришелся по вкусу. Горожане снимали происходящее на телефоны и делились видео в соцсетях.
В столичном ГУВД уже дали комментарий
. Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.
Правоохранители подчеркнули, что "в действиях актеров признаков правонарушений не обнаружено".