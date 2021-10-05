Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211005/dattebayo-po-uzbekski-po-tashkentu-probejalsya-naruto-s-nindzyami--video-20774198.html
Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео
Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео
Кого только не встретишь в узбекской столице. На этот раз прохожих чуть не сбила с ног толпа шиноби. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T15:51+0500
2021-10-05T16:38+0500
общество
ташкент
мультфильм
аниме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20774144_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_c72fe9ee1c1c4f17a30e498e156ea81b.jpg
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Во вторник на улицах Ташкента были замечены неизвестные в костюмах персонажей "Наруто". Фанаты сёнэн-манги пробежалась недалеко от Паркентского базара.На кадрах видно, что прохожим флешмоб пришелся по вкусу. Горожане снимали происходящее на телефоны и делились видео в соцсетях.В столичном ГУВД уже дали комментарий. Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.Правоохранители подчеркнули, что "в действиях актеров признаков правонарушений не обнаружено".
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20774144_136:0:963:620_1920x0_80_0_0_d9f957875f93fc648a44a22d92e6d0c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, мультфильм, аниме

Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео

15:51 05.10.2021 (обновлено: 16:38 05.10.2021)
819
© Foto : Studio Pierrot Co. Ltd. (2002 - 2007)Кадр из японского аниме-сериала "Наруто"
Кадр из японского аниме-сериала Наруто - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Foto : Studio Pierrot Co. Ltd. (2002 - 2007)
Кого только не встретишь в узбекской столице. На этот раз прохожих чуть не сбила с ног толпа шиноби.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Во вторник на улицах Ташкента были замечены неизвестные в костюмах персонажей "Наруто".
Фанаты сёнэн-манги пробежалась недалеко от Паркентского базара.
На кадрах видно, что прохожим флешмоб пришелся по вкусу. Горожане снимали происходящее на телефоны и делились видео в соцсетях.
В столичном ГУВД уже дали комментарий. Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.
Правоохранители подчеркнули, что "в действиях актеров признаков правонарушений не обнаружено".
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:53В Узбекистане объявлен в розыск экс-проректор экономического университета
17:29На чьи деньги строят электростанции в регионах страны – Минэнерго
17:15В Ташкенте четыре автобуса временно изменили маршрут
16:15Первый в мире "киноэкипаж" отправился в космос
15:51Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео
15:40Филиалы РСНПМЦХ им. Вахидова оснастят современным оборудованием на 42,5 млрд сумов
15:15Лидеры Узбекистана и Туркменистана определят новые "точки роста" на перспективу
14:49В Узбекистане резко сократилось число заразившихся
14:16Гора мышц, бронзовая кожа и ослепительные улыбки: в Ташкенте стартовал ЧМ по бодибилдингу
14:10Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки
13:41Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана
13:23Узбекские звезды "подрались" с охраной: фанаты ждали этого месяц — видео
12:56В Москве откроется эксклюзивная выставка узбекской культуры разных эпох
12:52Что думают жители Европы о выводе войск США из Афганистана - инфографика
12:47Узбекистан "поставит на ноги" нуждающихся детей: 100 млрд сумов уже выделены
12:18Назван регион-лидер по родственным бракам
11:20Великобритания готовится к немыслимому
10:59Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов
10:43Узбекистан увеличил импорт бензина в 3,2 раза
10:34Китай нанес новый удар по демократиям