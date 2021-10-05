https://uz.sputniknews.ru/20211005/dattebayo-po-uzbekski-po-tashkentu-probejalsya-naruto-s-nindzyami--video-20774198.html

Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео

Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео

Кого только не встретишь в узбекской столице. На этот раз прохожих чуть не сбила с ног толпа шиноби. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T15:51+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Во вторник на улицах Ташкента были замечены неизвестные в костюмах персонажей "Наруто". Фанаты сёнэн-манги пробежалась недалеко от Паркентского базара.На кадрах видно, что прохожим флешмоб пришелся по вкусу. Горожане снимали происходящее на телефоны и делились видео в соцсетях.В столичном ГУВД уже дали комментарий. Выяснилось, что это были актеры, участвовавшие в мероприятии по случаю открытия ресторана в Яшнабадском районе.Правоохранители подчеркнули, что "в действиях актеров признаков правонарушений не обнаружено".

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ташкент, мультфильм, аниме