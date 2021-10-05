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Гора мышц, бронзовая кожа и ослепительные улыбки: в Ташкенте стартовал ЧМ по бодибилдингу
Гора мышц, бронзовая кожа и ослепительные улыбки: в Ташкенте стартовал ЧМ по бодибилдингу
В столице Узбекистана с 4 по 6 октября проходит XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena. В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
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Гора мышц, бронзовая кожа и ослепительные улыбки: в Ташкенте стартовал ЧМ по бодибилдингу

14:16 05.10.2021 (обновлено: 14:20 05.10.2021)
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В столице Узбекистана с 4 по 6 октября проходит XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena. В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций.
© Yuriy KORSUNTSEV

В Ташкенте начался XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena.

В Ташкенте начался XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Yuriy KORSUNTSEV

В Ташкенте начался XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena.

© Sputnik

Мероприятие стартовало накануне. Оно продлится до 6 октября включительно.

Мероприятие стартовало накануне. Оно продлится до 6 октября включительно. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik

Мероприятие стартовало накануне. Оно продлится до 6 октября включительно.

© Sputnik

В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций.

В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik

В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций.

© Yuriy KORSUNTSEV

В рамках чемпионата представлены несколько категорий для мужчин и женщин.

В рамках чемпионата представлены несколько категорий для мужчин и женщин. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Yuriy KORSUNTSEV

В рамках чемпионата представлены несколько категорий для мужчин и женщин.

© Sputnik

Бодибилдинг – наиболее популярная категория, где выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой.

Бодибилдинг – наиболее популярная категория, где выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik

Бодибилдинг – наиболее популярная категория, где выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой.

© Sputnik

Фитнес-физик – здесь оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики.

Фитнес-физик – здесь оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik

Фитнес-физик – здесь оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики.

© Sputnik

Атлет-физик – категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения идеального телосложения.

Атлет-физик – категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения идеального телосложения. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik

Атлет-физик – категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения идеального телосложения.

© Sputnik

Модель-физик – спортсмены показывают свое стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой.

Модель-физик – спортсмены показывают свое стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik

Модель-физик – спортсмены показывают свое стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой.

© Sputnik

Спорт-физик – учитывается масса тела, сложение и физическая форма.

Спорт-физик – учитывается масса тела, сложение и физическая форма. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik

Спорт-физик – учитывается масса тела, сложение и физическая форма.

© Sputnik

Бодибилдеры со всего мира охотно демонстрируют свои атлетически сложенные фигуры.

Бодибилдеры со всего мира охотно демонстрируют свои атлетически сложенные фигуры. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik

Бодибилдеры со всего мира охотно демонстрируют свои атлетически сложенные фигуры.

© Sputnik

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров отметил, что Чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте станет подлинным праздником спорта.

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров отметил, что Чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте станет подлинным праздником спорта. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров отметил, что Чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте станет подлинным праздником спорта.

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