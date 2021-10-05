Гора мышц, бронзовая кожа и ослепительные улыбки: в Ташкенте стартовал ЧМ по бодибилдингу

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В столице Узбекистана с 4 по 6 октября проходит XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena. В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций.