Гора мышц, бронзовая кожа и ослепительные улыбки: в Ташкенте стартовал ЧМ по бодибилдингу

В Ташкенте начался XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena.
В Ташкенте начался XII чемпионат мира по бодибилдингу в Humo Arena.
Мероприятие стартовало накануне. Оно продлится до 6 октября включительно.
Мероприятие стартовало накануне. Оно продлится до 6 октября включительно.
В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций.
В состязаниях принимают участие около 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций.
В рамках чемпионата представлены несколько категорий для мужчин и женщин.
В рамках чемпионата представлены несколько категорий для мужчин и женщин.
Бодибилдинг – наиболее популярная категория, где выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой.
Бодибилдинг – наиболее популярная категория, где выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой.
Фитнес-физик – здесь оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики.
Фитнес-физик – здесь оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики.
Атлет-физик – категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения идеального телосложения.
Атлет-физик – категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения идеального телосложения.
Модель-физик – спортсмены показывают свое стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой.
Модель-физик – спортсмены показывают свое стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой.
Спорт-физик – учитывается масса тела, сложение и физическая форма.
Спорт-физик – учитывается масса тела, сложение и физическая форма.
Бодибилдеры со всего мира охотно демонстрируют свои атлетически сложенные фигуры.
Бодибилдеры со всего мира охотно демонстрируют свои атлетически сложенные фигуры.
Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров отметил, что Чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте станет подлинным праздником спорта.
Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров отметил, что Чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте станет подлинным праздником спорта.