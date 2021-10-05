https://uz.sputniknews.ru/20211005/ispoved-ekstremista-pomilovannyy-mirziyoevym-buxarets-rasskazal-o-gorkom-uroke-jizni-20779351.html

Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни

Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни

С приходом к власти в 2016 году нового президента Узбекистана в республике применяется “помилование осужденных главой государства”. Оно объявляется несколько... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T19:53+0500

2021-10-05T19:53+0500

2021-10-05T19:53+0500

общество

помилование

узбекистан

шавкат мирзиёев

бухара

религиозный экстремизм

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Накануне Дня независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 215 осужденных. Среди них — 15 человек, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.Понятие “помилование президента” в Узбекистане вошло в обиход после избрания президентом страны Шавката Мирзиёева в декабре 2016 года.Впервые подобный указ был подписан в конце 2017-го. С тех пор он принимается регулярно в преддверии праздничных дат и касается людей, “чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления”. До сегодняшнего дня положительное решение вынесено в отношении свыше четырех тысяч человек.Дверь на свободу, как говорится, с чистой совестью, а вместе с ней и в новую жизнь открылась и 41-летнему Анвару Рахматову. В мае 2021 года узбекистанский лидер подписал документ о помиловании в честь празднования Рамазан хайита.“Все как в тумане”Рахматова освободили от отбывания наказания условно-досрочно на четыре года раньше установленного срока.В заключении он провел семь лет. Как рассказал Анвар в интервью Sputnik Узбекистан, все это время его поддерживали мысли о семье, с которой он наконец-то смог воссоединиться.То, что послужило его разлуке с женой и сыном, сегодня он называет роковой ошибкой, совершенной по неведению. В 2007 году он попал под влияние религиозной секты. Как это часто бывает в таких случаях — в интернете.Вскоре под влияние религиозного фанатизма и стал ездить в Россию и Турцию, где встречался со своими соратниками. Они выступали против светского государства и убедили его, что власти притесняют религию и верующих.Что последовало за этим Анвар не поясняет. Говорит лишь, что был глуп, поэтому так легко поддался заблуждению.“Долгожданный рассвет”За свои ошибки 28 ноября 2014 года Бухарский областной суд по уголовным делам назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Согласно приговору, с которым ознакомился Sputnik, мужчина был осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них статьи 159 (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 244(1) (Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 244(2) (Создание, руководство, участие в религиозных, экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях).Наказание он отбывал сначала в Зангиатинском районе Ташкентской области, затем — в городе Мубарек Кашкадарьинской области. В это время, как пояснили в махаллинском сходе граждан по его месту жительства в Гиждуванском районе Бухарской области, семье Анвара постоянно помогали. Например, в 2019 году его сыну помогли пройти бесплатно курсы по математике, а жене — получить льготный кредит на покупку швейных машин.“Новость о помиловании мужа мы восприняли с большой радостью и облегчением, словно в жизни наступил долгожданный рассвет”, — вспоминает, не сдерживая эмоции, его супруга Гулноз.Анвару еще только предстоит адаптироваться к новой жизни, найти работу и восстановить разорванные связи с родными, знакомыми и соседями. В махалле пообещали с этим помочь. Сам же Рахматов признает, что урок, который ему преподнесла жизнь, научил его ценить тепло родных сердец, уют домашнего очага и важную роль образования. Его то он и намерен во что бы то ни стало дать своему сыну.

https://uz.sputniknews.ru/20210128/Prezident-Uzbekistana-teper-mozhet-pomilovat-osuzhdennykh-bez-ikh-prosheniya-15887873.html

https://uz.sputniknews.ru/20200529/Io-khokima-Bukharskoy-oblasti-vstretilsya-s-pomilovannymi-bukhartsami-14242852.html

https://uz.sputniknews.ru/20200120/Poka-muzh-voeval-ya-rozhala-emu-detey-otkrovenie-vdovy-terrorista-IG-13261275.html

https://uz.sputniknews.ru/20180917/V-Uzbekistane-pomilovali-afganskogo-terrorista-9448648.html

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помилование, узбекистан, шавкат мирзиёев, бухара, религиозный экстремизм