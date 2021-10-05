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Узбекские звезды "подрались" с охраной: фанаты ждали этого месяц — видео
Узбекские звезды "подрались" с охраной: фанаты ждали этого месяц — видео
Поклонники целый месяц находились в неведении, что именно для них приготовили кумиры. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T13:23+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекский шоу-бизнес приготовился к самой долгожданной премьере сезона.Певица Озода Нурсаидова, звезда эстрады Паризода, актрисы Камила Гимандинова, Ситора Фармонова и Феруза Норматова выпускают совместный клип на песню "Elsa meni" ("Помни меня").Премьера намечена на сегодня, 5 октября. Накануне прошла закрытая презентация музыкального клипа. На мероприятие были приглашены все самые именитые гости.Ранее Паризода показала закулисье съемок. Однако тогда поклонникам еще не было неизвестно, что затевали артисты.
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узбекистан, шоу-бизнес, музыка, песня, клип

Узбекские звезды "подрались" с охраной: фанаты ждали этого месяц — видео

13:23 05.10.2021 (обновлено: 13:26 05.10.2021)
1066
© Instagram / ozodaofficialАфиша клипа на песню "Elsa meni"
Афиша клипа на песню Elsa meni - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Instagram / ozodaofficial
Поклонники целый месяц находились в неведении, что именно для них приготовили кумиры.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекский шоу-бизнес приготовился к самой долгожданной премьере сезона.
Певица Озода Нурсаидова, звезда эстрады Паризода, актрисы Камила Гимандинова, Ситора Фармонова и Феруза Норматова выпускают совместный клип на песню "Elsa meni" ("Помни меня").
Премьера намечена на сегодня, 5 октября.
Накануне прошла закрытая презентация музыкального клипа. На мероприятие были приглашены все самые именитые гости.
Ранее Паризода показала закулисье съемок. Однако тогда поклонникам еще не было неизвестно, что затевали артисты.
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