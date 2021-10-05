https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekskie-zvezdy-podralis-s-oxranoy-fanaty-jdali-etogo-mesyats--video-20768510.html

Узбекские звезды "подрались" с охраной: фанаты ждали этого месяц — видео

Узбекские звезды "подрались" с охраной: фанаты ждали этого месяц — видео

Поклонники целый месяц находились в неведении, что именно для них приготовили кумиры. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекский шоу-бизнес приготовился к самой долгожданной премьере сезона.Певица Озода Нурсаидова, звезда эстрады Паризода, актрисы Камила Гимандинова, Ситора Фармонова и Феруза Норматова выпускают совместный клип на песню "Elsa meni" ("Помни меня").Премьера намечена на сегодня, 5 октября. Накануне прошла закрытая презентация музыкального клипа. На мероприятие были приглашены все самые именитые гости.Ранее Паризода показала закулисье съемок. Однако тогда поклонникам еще не было неизвестно, что затевали артисты.

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узбекистан, шоу-бизнес, музыка, песня, клип