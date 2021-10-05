https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-obyavlen-v-rozysk-eks-prorektor-ekonomicheskogo-universiteta-20777397.html
В Узбекистане объявлен в розыск экс-проректор экономического университета
В Узбекистане объявлен в розыск экс-проректор экономического университета
Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Должностной подлог. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T17:53+0500
2021-10-05T17:53+0500
2021-10-05T17:54+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Бывший проректор Ташкентского государственного экономического университета Нодир Фозилович Идиев объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, передает пресс-служба УВД Бухарской области. Ранее Идиев проживал в Шайхантахурском районе Ташкента по улице Хуршида, 10.Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Должностной подлог", передают местные СМИ со ссылкой на начальника Бухарского городского управления уголовного розыска.В правоохранительном ведомстве отметили, что граждане, оказавшие практическую помощь в поимке беглеца, получат денежное вознаграждение. Личность осведомителя будет сохранена в тайне, подчеркнули в УВД. Любую информацию о местонахождении бывшего проректора экономического университета можно сообщить по телефонному номеру 102.
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ташкент, поиск преступников, ташкентский государственный экономический университет
В Узбекистане объявлен в розыск экс-проректор экономического университета
17:53 05.10.2021 (обновлено: 17:54 05.10.2021)
Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Должностной подлог.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Бывший проректор Ташкентского государственного экономического университета Нодир Фозилович Идиев объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, передает
пресс-служба УВД Бухарской области.
Ранее Идиев проживал в Шайхантахурском районе Ташкента по улице Хуршида, 10.
Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Должностной подлог", передают местные СМИ со ссылкой на начальника Бухарского городского управления уголовного розыска.
В правоохранительном ведомстве отметили, что граждане, оказавшие практическую помощь в поимке беглеца, получат денежное вознаграждение. Личность осведомителя будет сохранена в тайне, подчеркнули в УВД.
Любую информацию о местонахождении бывшего проректора экономического университета можно сообщить по телефонному номеру 102.