https://uz.sputniknews.ru/20211006/kajdyy-normativnyy-akt-nachnut-podvergat-lingvisticheskoy-proverke-20786436.html

Каждый нормативный акт начнут подвергать "лингвистической" проверке

Каждый нормативный акт начнут подвергать "лингвистической" проверке

Кто именно будет проводить экспертизу и зачем это нужно, читайте в обзоре. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T11:10+0500

2021-10-06T11:10+0500

2021-10-06T11:10+0500

общество

узбекистан

документы

узбекский язык

нормативно-правовые акты

экспертиза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20786639_0:0:3469:1952_1920x0_80_0_0_3e8e14bf6b424e65ba4d2fd9cb637fa0.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Министерство юстиции разместило для обсуждения проект постановления правительства "Об утверждении Положения о порядке проведения лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых актов".Документ подготовлен в рамках реализации дорожной карты, где были намечены меры по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике.Лингвистическая экспертиза проектов НПА проводится разработчиком с целью проверки соответствия проекта текста правилам и требованиям государственного языка или привлеченными экспертами.Анализ будет проводить советник руководителя госоргана или хокима, отвечающий за духовно-просветительскую работу.При отсутствии в госоргане должности советника, в качестве внешнего эксперта могут привлекаться специалисты научно-образовательных учреждений, в том числе Центра обучения и повышения квалификации госязыку при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.В соответствии с законом "О нормативных правовых актах", органы, уполномоченные принимать НПА, могут проводить лингвистическую экспертизу проектов данных документов.

https://uz.sputniknews.ru/20191022/Lingvist-rasskazala-kak-Uzbekistanu-borotsya-s-anglitsizmami-12664251.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, документы, узбекский язык, нормативно-правовые акты, экспертиза