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https://uz.sputniknews.ru/20211006/kajdyy-normativnyy-akt-nachnut-podvergat-lingvisticheskoy-proverke-20786436.html
Каждый нормативный акт начнут подвергать "лингвистической" проверке
Каждый нормативный акт начнут подвергать "лингвистической" проверке
Кто именно будет проводить экспертизу и зачем это нужно, читайте в обзоре. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T11:10+0500
2021-10-06T11:10+0500
общество
узбекистан
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узбекский язык
нормативно-правовые акты
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Министерство юстиции разместило для обсуждения проект постановления правительства "Об утверждении Положения о порядке проведения лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых актов".Документ подготовлен в рамках реализации дорожной карты, где были намечены меры по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике.Лингвистическая экспертиза проектов НПА проводится разработчиком с целью проверки соответствия проекта текста правилам и требованиям государственного языка или привлеченными экспертами.Анализ будет проводить советник руководителя госоргана или хокима, отвечающий за духовно-просветительскую работу.При отсутствии в госоргане должности советника, в качестве внешнего эксперта могут привлекаться специалисты научно-образовательных учреждений, в том числе Центра обучения и повышения квалификации госязыку при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.В соответствии с законом "О нормативных правовых актах", органы, уполномоченные принимать НПА, могут проводить лингвистическую экспертизу проектов данных документов.
https://uz.sputniknews.ru/20191022/Lingvist-rasskazala-kak-Uzbekistanu-borotsya-s-anglitsizmami-12664251.html
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узбекистан, документы, узбекский язык, нормативно-правовые акты, экспертиза

Каждый нормативный акт начнут подвергать "лингвистической" проверке

11:10 06.10.2021
78
© Pexels / cottonbroМужчина рассматривает текст под увеличительным стеклом
Мужчина рассматривает текст под увеличительным стеклом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Pexels / cottonbro
Кто именно будет проводить экспертизу и зачем это нужно, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Министерство юстиции разместило для обсуждения проект постановления правительства "Об утверждении Положения о порядке проведения лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых актов".
Документ подготовлен в рамках реализации дорожной карты, где были намечены меры по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике.
Начиная с 1 января 2023 года, проекты нормативных актов начнут размещать для общественного обсуждения после лингвистической экспертизы.
Лингвистическая экспертиза проектов НПА проводится разработчиком с целью проверки соответствия проекта текста правилам и требованиям государственного языка или привлеченными экспертами.
Анализ будет проводить советник руководителя госоргана или хокима, отвечающий за духовно-просветительскую работу.
При отсутствии в госоргане должности советника, в качестве внешнего эксперта могут привлекаться специалисты научно-образовательных учреждений, в том числе Центра обучения и повышения квалификации госязыку при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.
В соответствии с законом "О нормативных правовых актах", органы, уполномоченные принимать НПА, могут проводить лингвистическую экспертизу проектов данных документов.
Доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ Елена Кара-Мурза - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2019
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Лингвист рассказала, как Узбекистану бороться с англицизмами
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