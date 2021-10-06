Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20211006/massovoe-dtp-na-perevale-kamchik-iskorejeny-chetyre-mashiny--20795342.html
Массовое ДТП на перевале Камчик: искорежены четыре машины
Массовое ДТП на перевале Камчик: искорежены четыре машины
На место аварии прибыли местные спасатели, карета "скорой помощи", дорожно-патрульная служба и сотрудники специализированного дорожно-эксплуатационного... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T16:20+0500
2021-10-06T16:20+0500
происшествия
дтп
авария
мчс узбекистана
камчик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20794639_102:0:1178:605_1920x0_80_0_0_8df93d6ad4c9f83fb35534ec1f83c3a8.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. На 199-м километре трассы на перевале Камчик сегодня ранним утром произошло страшное ДТП, которое чудом обошлось без жертв. В пресс-службе МЧС Узбекистана рассказали, что все случилось из-за автомобиля Spark, водитель которого не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, разделяющий встречные направления движения. Это привело к столкновению еще трех машин: два авто марки Gentra и один - Cobalt, следовавшие в том же направлении.На место аварии прибыли местные спасатели, карета "скорой помощи", дорожно-патрульная служба и сотрудники специализированного дорожно-эксплуатационного унитарного предприятия "Камчикавтойул". Спасатели извлекли раненых людей из покореженных машин.Водитель и один пассажир, находившиеся в салоне Spark получили травмы, как и водитель автомобиля Cobalt - они были отправлены в городскую центральную больницу Ангрена. Пассажирам и водителям остальных автомобилей была оказана первая медицинская помощь на месте, так как они получили легкие травмы.По данным МЧС, масштабное ДТП произошло из-за того, что все его участники превысили скорость, несмотря на ненастную погоду. Ранее в главном управлении безопасности дорожного движения МВД Узбекистана призвали водителей к осторожности из-за выпавшего на перевале первого снега.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-andijane-proizoshlo-tragicheskoe-dtp-troe-pogibli-odin-postradal-20608090.html
камчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20794639_237:0:1044:605_1920x0_80_0_0_d89fafedfabe120a6769b052802fd1b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дтп, авария, мчс узбекистана, камчик

Массовое ДТП на перевале Камчик: искорежены четыре машины

16:20 06.10.2021
181
© МЧС УзбекистанаДТП на перевале Камчик
ДТП на перевале Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© МЧС Узбекистана
На место аварии прибыли местные спасатели, карета "скорой помощи", дорожно-патрульная служба и сотрудники специализированного дорожно-эксплуатационного унитарного предприятия "Камчикавтойул".
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. На 199-м километре трассы на перевале Камчик сегодня ранним утром произошло страшное ДТП, которое чудом обошлось без жертв. В пресс-службе МЧС Узбекистана рассказали, что все случилось из-за автомобиля Spark, водитель которого не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, разделяющий встречные направления движения. Это привело к столкновению еще трех машин: два авто марки Gentra и один - Cobalt, следовавшие в том же направлении.
© МЧС УзбекистанаДТП на перевале Камчик
ДТП на перевале Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
ДТП на перевале Камчик
© МЧС Узбекистана
На место аварии прибыли местные спасатели, карета "скорой помощи", дорожно-патрульная служба и сотрудники специализированного дорожно-эксплуатационного унитарного предприятия "Камчикавтойул". Спасатели извлекли раненых людей из покореженных машин.
Водитель и один пассажир, находившиеся в салоне Spark получили травмы, как и водитель автомобиля Cobalt - они были отправлены в городскую центральную больницу Ангрена. Пассажирам и водителям остальных автомобилей была оказана первая медицинская помощь на месте, так как они получили легкие травмы.
Дорожный знак на месте аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
Происшествия
В Андижане произошло трагическое ДТП: трое погибли, один пострадал
22 сентября, 16:40
1281
По данным МЧС, масштабное ДТП произошло из-за того, что все его участники превысили скорость, несмотря на ненастную погоду. Ранее в главном управлении безопасности дорожного движения МВД Узбекистана призвали водителей к осторожности из-за выпавшего на перевале первого снега.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:48Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле
16:38Ветераны-афганцы в Узбекистане получили матпомощь от России
16:36Нуждающейся молодежи компенсируют обучение в автошколе
16:26Выборы—2021: миссию наблюдателей от МПА СНГ возглавит таджикский парламентарий
16:20Массовое ДТП на перевале Камчик: искорежены четыре машины
15:54Выставка "Иннопром" снова пройдет в Ташкенте: дата уже названа
15:51Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством
15:47В Ташобласти изъято 3 млн поддельных сумов
15:46Экономика Узбекистана обещает рост с 4,8% до 6,2% — прогноз ВБ
15:43Эвелина Юсупова о победе на чемпионате мира по бодибилдингу: "Это было восхитительно!"
14:56В Кашкадарье объяснили, почему школьники занимаются в прогнившем спортзале
14:30Популярный юморист возглавил детскую школу - распоряжение Минобразования
14:28НЛО в небе над Узбекистаном: появление странного объекта прокомментировали в Академии наук
14:18В Узбекистане лицензировано еще два негосударственных вуза
13:31В Минэнерго объяснили, почему цены на бензин растут
12:34В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности
12:22Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России
12:00Узбекская пятилетка: чего добилась республика с новым президентом
11:52Украина придумала, как победить зиму
11:32Конькобежец из Узбекистана в 11 лет завоевал три золотые медали на международном турнире