https://uz.sputniknews.ru/20211006/massovoe-dtp-na-perevale-kamchik-iskorejeny-chetyre-mashiny--20795342.html

Массовое ДТП на перевале Камчик: искорежены четыре машины

Массовое ДТП на перевале Камчик: искорежены четыре машины

На место аварии прибыли местные спасатели, карета "скорой помощи", дорожно-патрульная служба и сотрудники специализированного дорожно-эксплуатационного... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T16:20+0500

2021-10-06T16:20+0500

2021-10-06T16:20+0500

происшествия

дтп

авария

мчс узбекистана

камчик

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. На 199-м километре трассы на перевале Камчик сегодня ранним утром произошло страшное ДТП, которое чудом обошлось без жертв. В пресс-службе МЧС Узбекистана рассказали, что все случилось из-за автомобиля Spark, водитель которого не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, разделяющий встречные направления движения. Это привело к столкновению еще трех машин: два авто марки Gentra и один - Cobalt, следовавшие в том же направлении.На место аварии прибыли местные спасатели, карета "скорой помощи", дорожно-патрульная служба и сотрудники специализированного дорожно-эксплуатационного унитарного предприятия "Камчикавтойул". Спасатели извлекли раненых людей из покореженных машин.Водитель и один пассажир, находившиеся в салоне Spark получили травмы, как и водитель автомобиля Cobalt - они были отправлены в городскую центральную больницу Ангрена. Пассажирам и водителям остальных автомобилей была оказана первая медицинская помощь на месте, так как они получили легкие травмы.По данным МЧС, масштабное ДТП произошло из-за того, что все его участники превысили скорость, несмотря на ненастную погоду. Ранее в главном управлении безопасности дорожного движения МВД Узбекистана призвали водителей к осторожности из-за выпавшего на перевале первого снега.

https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-andijane-proizoshlo-tragicheskoe-dtp-troe-pogibli-odin-postradal-20608090.html

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дтп, авария, мчс узбекистана, камчик