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Популярный юморист возглавил детскую школу - распоряжение Минобразования
Популярный юморист возглавил детскую школу - распоряжение Минобразования
Какие методы управления будет использовать артист на новом посту пока непонятно. Но обещал сделать все возможное для достойного воспитания детей. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T14:30+0500
2021-10-06T14:30+0500
2021-10-06T14:30+0500
общество
узбекистан
дети
назначение
школа
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Популярный узбекский эстрадный актер, юморист-сатирик, шоумен Валижон Шамшиев возьмется за воспитание и обучение детей. Приказом Министерства народного образования республики он назначен директором детской школы "Баркамол авлод" в Яшнабадском районе Ташкента.Какие методы управления будет использовать артист в своем новом амплуа пока непонятно. Но в один из первых своих рабочих дней в школе он заявил:Напомним, еще один шоумен занимает в Узбекистане высокую руководящую позицию - это министр культуры Озодбек Назарбеков, который был назначен на пост в январе прошлого года. Его карьера чиновника началась в июне 2017 года с кресла директора телеканала "Ёшлар", но продлилось это недолго: уже в конце июля исполнитель покинул пост по собственному желанию.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, дети, назначение, школа
Популярный юморист возглавил детскую школу - распоряжение Минобразования
Какие методы управления будет использовать артист на новом посту пока непонятно. Но обещал сделать все возможное для достойного воспитания детей.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Популярный узбекский эстрадный актер, юморист-сатирик, шоумен Валижон Шамшиев возьмется за воспитание и обучение детей. Приказом
Министерства народного образования республики он назначен директором детской школы "Баркамол авлод" в Яшнабадском районе Ташкента.
Какие методы управления будет использовать артист в своем новом амплуа пока непонятно. Но в один из первых своих рабочих дней в школе он заявил:
У всех нас одна цель — воспитывать наших детей для благополучного будущего Узбекистана. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в достойное воспитание детей.
Валижон Шамшиев
Директор детской школы "Баркамол авлод"
Напомним, еще один шоумен занимает в Узбекистане высокую руководящую позицию - это министр культуры Озодбек Назарбеков, который был назначен на пост в январе прошлого года. Его карьера чиновника началась в июне 2017 года с кресла директора телеканала "Ёшлар", но продлилось это недолго: уже в конце июля исполнитель покинул пост по собственному желанию.