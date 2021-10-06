https://uz.sputniknews.ru/20211006/populyarnyy-yumorist-vozglavil-detskuyu-shkolu---rasporyajenie-minobrazovaniya-20792520.html

Популярный юморист возглавил детскую школу - распоряжение Минобразования

Популярный юморист возглавил детскую школу - распоряжение Минобразования

Какие методы управления будет использовать артист на новом посту пока непонятно. Но обещал сделать все возможное для достойного воспитания детей. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T14:30+0500

2021-10-06T14:30+0500

2021-10-06T14:30+0500

общество

узбекистан

дети

назначение

школа

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Популярный узбекский эстрадный актер, юморист-сатирик, шоумен Валижон Шамшиев возьмется за воспитание и обучение детей. Приказом Министерства народного образования республики он назначен директором детской школы "Баркамол авлод" в Яшнабадском районе Ташкента.Какие методы управления будет использовать артист в своем новом амплуа пока непонятно. Но в один из первых своих рабочих дней в школе он заявил:Напомним, еще один шоумен занимает в Узбекистане высокую руководящую позицию - это министр культуры Озодбек Назарбеков, который был назначен на пост в январе прошлого года. Его карьера чиновника началась в июне 2017 года с кресла директора телеканала "Ёшлар", но продлилось это недолго: уже в конце июля исполнитель покинул пост по собственному желанию.

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узбекистан, дети, назначение, школа