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Центральная Азия может стать транспортно-транзитным драйвером Евразии — Арзиев
Центральная Азия может стать транспортно-транзитным драйвером Евразии — Арзиев
Региону необходимо активно развивать свой потенциал, считают в МИД РУз. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T08:55+0500
2021-10-06T08:55+0500
политика
мид узбекистана
центральная азия
евразия
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Современные реалии требуют новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии, региону нужно развивать транспортно-транзитный потенциал.Об этом заявил первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев на международной конференции "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет" в Ташкенте.По его словам, в планах развития региональной политики Узбекистана — наращивание внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации, взаимодействия в областях инвестиций, инноваций и цифровых технологий, межрегионального сотрудничества.Региону также нужно развивать свой транспортно-транзитный потенциал, добавил Арзиев. Дипломат добавил, что, в соответствии с приоритетами, определенными главой государства, в предстоящие годы страна будет укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства со странами Центральной Азии во всех сферах, выдвигая новые региональные инициативы.Шавкат Мирзиёев после избрания главой республики 4 декабря 2016 года в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В сентябре 2020-го узбекский лидер, выступая на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать под эгидой организации центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в Центральной Азии.
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мид узбекистана, центральная азия, евразия

Центральная Азия может стать транспортно-транзитным драйвером Евразии — Арзиев

08:55 06.10.2021
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© Pixabay / picknicker54 Карта Центральной Азии
Карта Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Pixabay / picknicker54
Региону необходимо активно развивать свой потенциал, считают в МИД РУз.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Современные реалии требуют новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии, региону нужно развивать транспортно-транзитный потенциал.
Об этом заявил первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев на международной конференции "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет" в Ташкенте.
"Сегодняшние реалии требуют формирования новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии, выявляя новые точки роста и драйверы развития на долгосрочную перспективу".
Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев - Sputnik Узбекистан
Фарход Арзиев
Первый замглавы МИД РУз
По его словам, в планах развития региональной политики Узбекистана — наращивание внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации, взаимодействия в областях инвестиций, инноваций и цифровых технологий, межрегионального сотрудничества.
Региону также нужно развивать свой транспортно-транзитный потенциал, добавил Арзиев.
"Разветвленная и интегрированная транспортная система способна стать ключевым транзитным хабом на Евразийском континенте".
Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев - Sputnik Узбекистан
Фарход Арзиев
Первый замглавы МИД РУз
Дипломат добавил, что, в соответствии с приоритетами, определенными главой государства, в предстоящие годы страна будет укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства со странами Центральной Азии во всех сферах, выдвигая новые региональные инициативы.
Шавкат Мирзиёев после избрания главой республики 4 декабря 2016 года в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.
В сентябре 2020-го узбекский лидер, выступая на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать под эгидой организации центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в Центральной Азии.
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