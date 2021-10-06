https://uz.sputniknews.ru/20211006/tsentralnaya-aziya-mojet-stat-transportno-tranzitnym-drayverom-evrazii--arziev-20782917.html

Центральная Азия может стать транспортно-транзитным драйвером Евразии — Арзиев

Центральная Азия может стать транспортно-транзитным драйвером Евразии — Арзиев

Региону необходимо активно развивать свой потенциал, считают в МИД РУз. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T08:55+0500

2021-10-06T08:55+0500

2021-10-06T08:55+0500

политика

мид узбекистана

центральная азия

евразия

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Современные реалии требуют новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии, региону нужно развивать транспортно-транзитный потенциал.Об этом заявил первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев на международной конференции "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет" в Ташкенте.По его словам, в планах развития региональной политики Узбекистана — наращивание внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации, взаимодействия в областях инвестиций, инноваций и цифровых технологий, межрегионального сотрудничества.Региону также нужно развивать свой транспортно-транзитный потенциал, добавил Арзиев. Дипломат добавил, что, в соответствии с приоритетами, определенными главой государства, в предстоящие годы страна будет укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства со странами Центральной Азии во всех сферах, выдвигая новые региональные инициативы.Шавкат Мирзиёев после избрания главой республики 4 декабря 2016 года в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В сентябре 2020-го узбекский лидер, выступая на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать под эгидой организации центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в Центральной Азии.

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мид узбекистана, центральная азия, евразия