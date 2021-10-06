https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekskie-voennye-pribyli-na-ural-dlya-znakomstva-s-opytom-boevoy-podgotovki-20782689.html

Узбекские военные прибыли на Урал для знакомства с опытом боевой подготовки

Узбекские военные прибыли на Урал для знакомства с опытом боевой подготовки

Военнослужащие посетят штаб ЦВО, а также базы в Самарской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областях. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T08:30+0500

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Военная делегация из Узбекистана прибыла на Урал, чтобы ознакомиться с опытом боевой подготовки, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).План пребывания делегации предполагает посещение штаба ЦВО, а также соединений и воинских частей, дислоцированных в Самарской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областях.Визит представителей вооруженных сил Узбекистана проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20201204/Senat-Uzbekistan-na-tret-uvelichil-zapasy-vooruzheniya-i-voennoy-tekhniki-15534470.html

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