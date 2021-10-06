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В Ташкенте запустили IT-курсы для слабослышащих детей
В Ташкенте запустили IT-курсы для слабослышащих детей
Учебный центр в филиале IT Park оборудован необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T19:44+0500
2021-10-06T19:44+0500
общество
узбекистан
образование
дети
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. IT Park запустил образовательный проект для слабослышащих детей. Помощь оказывал и Международный союз электросвязи, чтобы дети с ограниченными возможностями получили доступ к качественному образованию в сфере информационных технологий.Участники программы будут обучаться графическому дизайну с использованием программ Photoshop и Corel Draw, компьютерной грамотности и Web-технологиям, а также освоят язык программирования Scratch, HTML и CSS.Среди наставников - ведущие специалисты в сфере информационных технологий. Учащиеся смогут также получить доступ к курсам "One Million Uzbek Coders" c сурдопереводом, который будет понятен слабослышащим детям.Учебный центр в филиале IT Park оборудован в соответствии с международными стандартами необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.
https://uz.sputniknews.ru/20180717/Uzbekistanets-privez-zoloto-s-olimpiady-po-shakhmatam-dlya-slaboslyshaschikh-8899104.html
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узбекистан, образование, дети, информационные технологии

В Ташкенте запустили IT-курсы для слабослышащих детей

19:44 06.10.2021
113
© Sputnik / Виталий БелоусовДети за компьютером
Дети за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
Учебный центр в филиале IT Park оборудован необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. IT Park запустил образовательный проект для слабослышащих детей. Помощь оказывал и Международный союз электросвязи, чтобы дети с ограниченными возможностями получили доступ к качественному образованию в сфере информационных технологий.
Участники программы будут обучаться графическому дизайну с использованием программ Photoshop и Corel Draw, компьютерной грамотности и Web-технологиям, а также освоят язык программирования Scratch, HTML и CSS.
Среди наставников - ведущие специалисты в сфере информационных технологий. Учащиеся смогут также получить доступ к курсам "One Million Uzbek Coders" c сурдопереводом, который будет понятен слабослышащим детям.
Учебный центр в филиале IT Park оборудован в соответствии с международными стандартами необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.
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