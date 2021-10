https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashkente-zapustili-it-kursy-dlya-slaboslyshaschix-detey-20799244.html

В Ташкенте запустили IT-курсы для слабослышащих детей

Учебный центр в филиале IT Park оборудован необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. IT Park запустил образовательный проект для слабослышащих детей. Помощь оказывал и Международный союз электросвязи, чтобы дети с ограниченными возможностями получили доступ к качественному образованию в сфере информационных технологий.Участники программы будут обучаться графическому дизайну с использованием программ Photoshop и Corel Draw, компьютерной грамотности и Web-технологиям, а также освоят язык программирования Scratch, HTML и CSS.Среди наставников - ведущие специалисты в сфере информационных технологий. Учащиеся смогут также получить доступ к курсам "One Million Uzbek Coders" c сурдопереводом, который будет понятен слабослышащим детям.Учебный центр в филиале IT Park оборудован в соответствии с международными стандартами необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.

узбекистан

