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Ветераны-афганцы в Узбекистане получили матпомощь от России
Ветераны-афганцы в Узбекистане получили матпомощь от России
Помощь от правительства РФ получили 120 воинов-интернационалистов и двое ветеранов Великой Отечественной войны. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T16:38+0500
2021-10-06T16:50+0500
общество
узбекистан
посольство россии в узбекистане
ветераны
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Материальную помощь от Правительства Российской Федерации получили 120 ветеранов Узбекистана, служивших в Афганистане, сообщила пресс-служба посольства.Сотрудники дипломатического представительства при поддержке общественного объединения "Ветеран" Узбекистана провели в Фергане торжественное мероприятие в честь воинов-интернационалистов."В ходе акции 120 человек получили материальную помощь от правительства РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.В рамках поездки в Фергану сотрудники посольства также навестили двух ветеранов Великой Отечественной войны и также передали им материальную помощь от правительства России.В период с 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч граждан Узбекистана. Из них более 1,5 тысяч погибли и 2,5 тысячи получили увечья.
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узбекистан, посольство россии в узбекистане, ветераны

Ветераны-афганцы в Узбекистане получили матпомощь от России

16:38 06.10.2021 (обновлено: 16:50 06.10.2021)
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© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеСотрудники Посольства РФ в Узбекистане передали матпомощь воинам-афганцам
Сотрудники Посольства РФ в Узбекистане передали матпомощь воинам-афганцам - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Помощь от правительства РФ получили 120 воинов-интернационалистов и двое ветеранов Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Материальную помощь от Правительства Российской Федерации получили 120 ветеранов Узбекистана, служивших в Афганистане, сообщила пресс-служба посольства.
Сотрудники дипломатического представительства при поддержке общественного объединения "Ветеран" Узбекистана провели в Фергане торжественное мероприятие в честь воинов-интернационалистов.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосольство РФ в Узбекистане передало матпомощь ветеранам
Посольство РФ в Узбекистане передало матпомощь ветеранам - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Посольство РФ в Узбекистане передало матпомощь ветеранам
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
"В ходе акции 120 человек получили материальную помощь от правительства РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
В рамках поездки в Фергану сотрудники посольства также навестили двух ветеранов Великой Отечественной войны и также передали им материальную помощь от правительства России.
В период с 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч граждан Узбекистана. Из них более 1,5 тысяч погибли и 2,5 тысячи получили увечья.
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