https://uz.sputniknews.ru/20211006/veterany-afgantsy-v-uzbekistane-poluchili-matpomosch-ot-rossii-20796034.html

Ветераны-афганцы в Узбекистане получили матпомощь от России

Ветераны-афганцы в Узбекистане получили матпомощь от России

Помощь от правительства РФ получили 120 воинов-интернационалистов и двое ветеранов Великой Отечественной войны. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T16:38+0500

2021-10-06T16:38+0500

2021-10-06T16:50+0500

общество

узбекистан

посольство россии в узбекистане

ветераны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20795713_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_fa8af0748b7a2c229d0b830c7f629930.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Материальную помощь от Правительства Российской Федерации получили 120 ветеранов Узбекистана, служивших в Афганистане, сообщила пресс-служба посольства.Сотрудники дипломатического представительства при поддержке общественного объединения "Ветеран" Узбекистана провели в Фергане торжественное мероприятие в честь воинов-интернационалистов."В ходе акции 120 человек получили материальную помощь от правительства РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.В рамках поездки в Фергану сотрудники посольства также навестили двух ветеранов Великой Отечественной войны и также передали им материальную помощь от правительства России.В период с 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч граждан Узбекистана. Из них более 1,5 тысяч погибли и 2,5 тысячи получили увечья.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, посольство россии в узбекистане, ветераны