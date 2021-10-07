https://uz.sputniknews.ru/20211007/20802819.html

Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото

Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото

Сегодня президент РФ Владимир Путин отмечает 69-й день рождения. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

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фото

мультимедиа

владимир путин

день рождения

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Большую часть времени российский лидер посвещает делам государственным: Путин активно отстаивает позиции страны на международной арене и, вместе с тем, не забывает и про внутриполитические вопросы.Однако мало, кто знает, чем интересуется президент в свободное время, если оно находится: какие виды спорта уважает, к каким питомцам питает слабость, как отдыхает.По этому случаю редакция Sputnik Узбекистан подготовила специальную фотоподборку, которая позволит раскрыть главу государства с иной стороны.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, мультимедиа , владимир путин, день рождения