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Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото
Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото
Сегодня президент РФ Владимир Путин отмечает 69-й день рождения. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T09:44+0500
2021-10-07T09:44+0500
2021-10-07T12:19+0500
фото
мультимедиа
владимир путин
день рождения
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Большую часть времени российский лидер посвещает делам государственным: Путин активно отстаивает позиции страны на международной арене и, вместе с тем, не забывает и про внутриполитические вопросы.Однако мало, кто знает, чем интересуется президент в свободное время, если оно находится: какие виды спорта уважает, к каким питомцам питает слабость, как отдыхает.По этому случаю редакция Sputnik Узбекистан подготовила специальную фотоподборку, которая позволит раскрыть главу государства с иной стороны.
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фото, мультимедиа , владимир путин, день рождения
Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото 09:44 07.10.2021 (обновлено: 12:19 07.10.2021)
Сегодня президент РФ Владимир Путин отмечает 69-й день рождения.
Большую часть времени российский лидер посвещает делам государственным: Путин активно отстаивает позиции страны на международной арене и, вместе с тем, не забывает и про внутриполитические вопросы.
Однако мало, кто знает, чем интересуется президент в свободное время, если оно находится: какие виды спорта уважает, к каким питомцам питает слабость, как отдыхает.
По этому случаю редакция
Sputnik Узбекистан
подготовила специальную фотоподборку, которая позволит раскрыть главу государства с иной стороны.
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк 21 марта 2021. Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
21 марта 2021. Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
11 октября 2017. Лидер Туркменистана поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
11 октября 2017. Лидер Туркменистана поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области.
24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
Август 2017. Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Там президент провел свой отпуск.
Август 2017. Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Там президент провел свой отпуск.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
19 января 2018. Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
19 января 2018. Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
26 августа 2018. Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва.
26 августа 2018. Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
20 июля 2013. Дмитрий Медведев и Владимир Путин рыбачат в Республика Тыва.
20 июля 2013. Дмитрий Медведев и Владимир Путин рыбачат в Республика Тыва.
© Sputnik / Дмитрий Астахов
15 августа 2007. Владимир Путин в районе отрогов западных Саян во время отпуска.
15 августа 2007. Владимир Путин в районе отрогов западных Саян во время отпуска.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
3 января 2010 года. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на горнолыжном курорте "Красная Поляна" во время катания на лыжах.
3 января 2010 года. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на горнолыжном курорте "Красная Поляна" во время катания на лыжах.
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк
22 февраля 2021. Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.
22 февраля 2021. Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
15 февраля 2019. Владимир Путин во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце "Шайба" в Сочи.
15 февраля 2019. Владимир Путин во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце "Шайба" в Сочи.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
29 октября 2010 года. Владимир Путин во время экспедиции в "Убсунурскую котловину", где он осмотрел места обитания снежного барса.
29 октября 2010 года. Владимир Путин во время экспедиции в "Убсунурскую котловину", где он осмотрел места обитания снежного барса.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
21 марта 2021. Владимир Путин во время отдыха в тайге.
21 марта 2021. Владимир Путин во время отдыха в тайге.