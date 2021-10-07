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Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото
Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото
Сегодня президент РФ Владимир Путин отмечает 69-й день рождения. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T09:44+0500
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мультимедиа
владимир путин
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Большую часть времени российский лидер посвещает делам государственным: Путин активно отстаивает позиции страны на международной арене и, вместе с тем, не забывает и про внутриполитические вопросы.Однако мало, кто знает, чем интересуется президент в свободное время, если оно находится: какие виды спорта уважает, к каким питомцам питает слабость, как отдыхает.По этому случаю редакция Sputnik Узбекистан подготовила специальную фотоподборку, которая позволит раскрыть главу государства с иной стороны.
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фото, мультимедиа , владимир путин, день рождения

Политик, лидер и борец: Владимиру Путину — 69! Редкие архивные фото

09:44 07.10.2021 (обновлено: 12:19 07.10.2021)
319
Сегодня президент РФ Владимир Путин отмечает 69-й день рождения.
Большую часть времени российский лидер посвещает делам государственным: Путин активно отстаивает позиции страны на международной арене и, вместе с тем, не забывает и про внутриполитические вопросы.
Однако мало, кто знает, чем интересуется президент в свободное время, если оно находится: какие виды спорта уважает, к каким питомцам питает слабость, как отдыхает.
По этому случаю редакция Sputnik Узбекистан подготовила специальную фотоподборку, которая позволит раскрыть главу государства с иной стороны.
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк21 марта 2021. Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
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21 марта 2021. Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

11 октября 2017. Лидер Туркменистана поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.

11 октября 2017. Лидер Туркменистана поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
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11 октября 2017. Лидер Туркменистана поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.

© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области.

24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
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24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области.

© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Август 2017. Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Там президент провел свой отпуск.

Август 2017. Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Там президент провел свой отпуск. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Алексей Никольский
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Август 2017. Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Там президент провел свой отпуск.

© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

19 января 2018. Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

19 января 2018. Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
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19 января 2018. Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

26 августа 2018. Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва.

26 августа 2018. Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Алексей Никольский
/
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26 августа 2018. Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва.

© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

20 июля 2013. Дмитрий Медведев и Владимир Путин рыбачат в Республика Тыва.

20 июля 2013. Дмитрий Медведев и Владимир Путин рыбачат в Республика Тыва. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Никольский
/
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20 июля 2013. Дмитрий Медведев и Владимир Путин рыбачат в Республика Тыва.

© Sputnik / Дмитрий Астахов

15 августа 2007. Владимир Путин в районе отрогов западных Саян во время отпуска.

15 августа 2007. Владимир Путин в районе отрогов западных Саян во время отпуска. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дмитрий Астахов

15 августа 2007. Владимир Путин в районе отрогов западных Саян во время отпуска.

© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

3 января 2010 года. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на горнолыжном курорте "Красная Поляна" во время катания на лыжах.

3 января 2010 года. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на горнолыжном курорте &quot;Красная Поляна&quot; во время катания на лыжах. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Алексей Дружинин
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3 января 2010 года. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на горнолыжном курорте "Красная Поляна" во время катания на лыжах.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

22 февраля 2021. Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.

22 февраля 2021. Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
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22 февраля 2021. Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.

© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

15 февраля 2019. Владимир Путин во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце "Шайба" в Сочи.

15 февраля 2019. Владимир Путин во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце &quot;Шайба&quot; в Сочи. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Валерий Мельников
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15 февраля 2019. Владимир Путин во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце "Шайба" в Сочи.

© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

29 октября 2010 года. Владимир Путин во время экспедиции в "Убсунурскую котловину", где он осмотрел места обитания снежного барса.

29 октября 2010 года. Владимир Путин во время экспедиции в &quot;Убсунурскую котловину&quot;, где он осмотрел места обитания снежного барса. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Дружинин
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29 октября 2010 года. Владимир Путин во время экспедиции в "Убсунурскую котловину", где он осмотрел места обитания снежного барса.

© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

21 марта 2021. Владимир Путин во время отдыха в тайге.

21 марта 2021. Владимир Путин во время отдыха в тайге. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Алексей Дружинин
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21 марта 2021. Владимир Путин во время отдыха в тайге.

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