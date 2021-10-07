https://uz.sputniknews.ru/20211007/naznachen-novyy-zamministra-po-razvitiyu-informatsionnyx-texnologiy-i-kommunikatsiy-20806057.html
Назначен новый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций
Назначен новый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций
Должность занял Дониёр Рустамов. Ранее он работал заместителем начальника государственной инспекции "Узкомназорат". 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T10:26+0500
2021-10-07T10:26+0500
2021-10-07T10:26+0500
политика
назначение
министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана
заместитель министра
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Дониёр Рустамов стал новым замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций, информирует пресс-служба госинспекции.До назначения он занимал должность заместителя начальника государственной инспекции "Узкомназорат".Более подробная информация о причинах кадровой перестановки руководящего состава министерства не сообщается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана, заместитель министра
Назначен новый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций
Должность занял Дониёр Рустамов. Ранее он работал заместителем начальника государственной инспекции "Узкомназорат".
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Дониёр Рустамов стал новым замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций, информирует
пресс-служба госинспекции.
До назначения он занимал должность заместителя начальника государственной инспекции "Узкомназорат".
Более подробная информация о причинах кадровой перестановки руководящего состава министерства не сообщается.