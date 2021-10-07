https://uz.sputniknews.ru/20211007/naznachen-novyy-zamministra-po-razvitiyu-informatsionnyx-texnologiy-i-kommunikatsiy-20806057.html

Назначен новый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций

Назначен новый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций

Должность занял Дониёр Рустамов. Ранее он работал заместителем начальника государственной инспекции "Узкомназорат". 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T10:26+0500

2021-10-07T10:26+0500

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политика

назначение

министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана

заместитель министра

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Дониёр Рустамов стал новым замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций, информирует пресс-служба госинспекции.До назначения он занимал должность заместителя начальника государственной инспекции "Узкомназорат".Более подробная информация о причинах кадровой перестановки руководящего состава министерства не сообщается.

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назначение, министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана, заместитель министра